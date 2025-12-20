México

Carlos Bonavides quiere volver con su ex, busca el perdón tras confesar infidelidad: “Soy tolerante”

El actor reconoció haber fallado a Yodi Marcos, con quien sigue conviviendo por el bien de su hijo

Carlos Bonavides pasó de protagónicos
Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales. (@carlosbonavidesoficial, Instagram)

El actor mexicano Carlos Bonavides afronta un momento decisivo en su vida personal tras confesar públicamente su infidelidad a Yodi Marcos, su expareja, y revelar su deseo de ser perdonado.

En recientes encuentros con la prensa, Bonavides compartió que, pese a la separación, ambos siguen residiendo en la misma casa, con “el escudo” de su hijo, tal como lo reportó De Primera Mano.

“Ahorita estoy tratando de conquistar a Yodi. Otra vez, sí. Vivimos en la misma casa y tenemos como escudo a mi hijo”, declaró Bonavides sobre su situación familiar.

Lo que dijo Carlos Bonavides

En una plática con la prensa, Bonavides reconoció sentirse arrepentido de sus errores y admitió el impacto que estos han tenido en su relación.

“Ella está reacia todavía. Dice que no me quiere, pero la vida da muchas vueltas”, expresó el actor.

Carlos Bonavides ha sido banco
Carlos Bonavides ha sido banco de ataques en redes sociales luego de publicar un video donde defiende la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Foto: @carlosbonavidesoficial

“Estoy tratando de conquistarla siendo, más que nada, tolerante. Mantengo la casa, soy responsable”, añadió.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de reconciliación, subrayó: "Tal vez, tal vez, tal vez. La rueda de la fortuna es... Yo ya no tengo interés en empezar otra relación. Tengo interés en recomenzar mi carrera bien“.

El intérprete reconoció que la relación actual, aunque distante en lo sentimental, se caracteriza por el cuidado mutuo y la prioridad al bienestar de su hijo.

Bonavides señaló el papel que aún cumple Marcos en su vida cotidiana. “Me enfermé y me atendió y todo. Llevamos una relación sana, inteligente, por mi hijo”, narró el actor ante los micrófonos.

Bonavides adelantó que tiene preparado un obsequio especial para esta Navidad con la esperanza de que la situación con su expareja mejore.

“Ahora en Navidad pienso regalarle algo muy especial, muy especial. A ver si se compone la cosa. Yo quiero que se componga la cosa, porque a mi edad yo ya no puedo estar solo”, manifestó el actor a la prensa.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

El reconocimiento de la infidelidad

El actor había hecho declaraciones previas acerca de la ruptura y de su responsabilidad sobre lo sucedido.

En un encuentro con medios en 2024, Carlos Bonavides confesó:

“Lamento esta situación de separación con la mejor mujer que he tenido, con la mejor madre, hija y esposa. Yo cometí un gravísimo error. Le fui infiel durante dos años y durante dos años hemos ocultado la situación y yo ya no quiero que siga con esta pesadumbre”, según lo consignado por la prensa mexicana.

El artista relató que, aunque permanecen en la misma vivienda, ya no comparten cuarto y mantienen una relación cordial por el bien de su hijo.

“Vivimos por ahora los dos en la misma casa, ella está en su recámara y yo en la mía, y me sigue atendiendo. Ahora somos amigos. Ahora llevamos las cosas en paz. Mi hijo, que es un alma vieja, ha comprendido que es lo mejor para los dos”, aseguró.

Carlos Bonavides no pudo contener
Carlos Bonavides no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre. (carlosbonavidesoficial / Instagram)

Bonavides insistió en que la libertad de Marcos debe respetarse y que el único responsable de la separación es él mismo:

“Quiero hacer esta aclaración porque ella es joven y puede hacer su vida, porque ya tiene su libertad. Yo quiero que sea feliz, porque ha sufrido mucho. Ha sido una pena muy grande. Hemos llegado a la conclusión de dar la noticia de que nos separamos, de que estamos separados, que yo la respeto y que el único culpable de esta situación fui yo”.

En cuanto a su carrera profesional, el actor reveló a De Primera Mano que tiene proyectos en puerta y que buscar recomenzar en ambos terrenos: el personal y el laboral, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación si su exesposa decide perdonarlo.

