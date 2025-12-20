Banobras coloca 13 mil millones de pesos en exitosa emisión de bonos

Banobras es una institución financiera pública mexicana, formalmente conocida como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (www.gob.mx)

La reciente emisión de bonos por BANOBRAS logró captar una notable demanda, reflejo de la confianza de los inversionistas en este instrumento para apoyar proyectos clave de infraestructura.

A través de la reapertura del BANOB 25-4 y el lanzamiento del nuevo tramo BANOB 25-5, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concretó operaciones por un total de 13 mil millones de pesos en el mercado mexicano, fortaleciendo así su estrategia de financiación para este año.

Ambos bonos ofrecieron condiciones variables y plazos diferenciados. El BANOB 25-5, con una vigencia de un año y poco más de cuatro meses, colocó 7 mil 600 millones de pesos con una tasa ligada a la TIIE de Fondeo más dieciséis puntos base; este título concitó 9 mil 200 millones de pesos en demanda, cifra que representa 1,21 veces el monto asignado.

Por su parte, el BANOB 25-4, en su reapertura y con un plazo de tres años y tres meses, distribuyó 5 mil 400 millones de pesos a una tasa variable de TIIE de Fondeo más veintitrés puntos base, resultando en una demanda de 6 mil 930 millones de pesos, el equivalente a 1,28 veces el monto ofrecido.

La operación global generó una demanda acumulada de 16 mil 130 millones de pesos, cifra que indica un apetito de mercado que superó en 24% el monto finalmente adjudicado. Este interés respalda la política financiera de Banobras y se suma a la colocación previa del 7 de noviembre, cuando se alcanzaron 18 mil millones de pesos adicionales.

Según detalló la propia institución, los fondos recabados se asignarán a proyectos de infraestructura dentro de sectores estratégicos, cumpliendo así objetivos del Plan Anual de Financiamiento. Durante 2025, Banobras ha logrado captar un total de 60 mil millones de pesos, de los que 17 mil 300 millones corresponden a bonos sostenibles con perspectiva de género. Desde el banco subrayaron que “los recursos obtenidos fomentarán el desarrollo de sectores estratégicos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contribuirán al financiamiento y refinanciamiento de infraestructura que genera empleo y prosperidad compartida”.

Finalmente, la entidad reafirmó su fortaleza financiera y expresó su reconocimiento hacia el público inversionista que sostuvo la demanda de estos instrumentos, consolidando el éxito de su programa de financiamiento para el cierre del año.

Banobras es una institución financiera pública mexicana, formalmente conocida como Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito. Esta entidad opera como un banco de desarrollo, lo que significa que su labor no se enfoca en la obtención de utilidades a partir de actividades comerciales tradicionales, sino en impulsar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Como banco de desarrollo, Banobras forma parte de la estructura financiera estatal de México y está bajo supervisión federal.