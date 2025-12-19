México

Productora de Hoy pone fin a los rumores de su salida de Televisa con emotivo video

Antes de la final de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, surgieron especulaciones de posibles cambios en el matutino para 2026

Andrea Rodríguez finalizó una temporada
Andrea Rodríguez finalizó una temporada más de Las Estrellas Bailan en Hoy y dio un inesperado anuncio. (Foto: @programahoy, Instagram)

La séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy concluyó la mañana de este 19 de diciembre tras 10 semanas de bailes que emocionaron al público.

El cierre de la competencia estuvo marcado por la incertidumbre generada en días previos, luego de que circularan rumores sobre un posible cambio de dirección en la producción del matutino para 2026.

Ante el escenario de especulaciones, Andrea Rodríguez, actual productora del programa, tomó la iniciativa de abordar directamente los comentarios que señalaban un relevo en la conducción del formato.

Andrea Rodríguez negó que la producción de Hoy sufra cambios en 2025 Crédito: Instagram: Programa Hoy

Andrea Rodríguez niega estar fuera de Televisa para 2026

Mediante un video difundido en la cuenta oficial de Hoy, Andrea Rodríguez confirmó que permanecerá al frente del matutino hasta 2026.

En el breve clip estuvo acompañada por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, figuras que se han consolidado como piezas clave dentro del programa.

De esa forma, se reafirmó la permanencia tanto de la productora como de las conductoras, buscando despejar rumores y garantizar la continuidad del formato en próximas temporadas.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta
Galilea Montijo y Andrea Legarreta seguirán al frente de Hoy. (Captura programa Hoy)

Al cierre del video publicado en la cuenta oficial, la producción incorporó un fragmento de la canción “Según Quién” de Carin León y Maluma: “Dile al que te está informando, que te está mal informando”.

De tal forma, el equipo del matutino reiteró su intención de mantenerse unido para la próximos meses, negando así la salida de Andrea Rodríguez y su sobrina, Andrea Escalona.

La supuesta razón por la que Andrea Rodríguez podría salir de Hoy

Fue el periodista Raúl Gutiérrez quien semanas atrás compartió que la salida de Andrea Rodríguez podría estar relacionada con la llegada de Alexis Núñez como nuevo productor.

“¡Se acaba una era en HOY e inicia otra! Todo parece indicar que uno de los programas más longevos de la televisión mexicana tendrá importantes cambios. Así es, y ¿qué creen? Andrea Rodríguez, la productora, estaría siendo movida del cargo que ocupa desde 2020, cuando su hermana Magdita falleció. Ahora se rumora que la producción del Programa Hoy podría quedar en manos del productor Alexis Núñez. ¡Se vienen movimientos fuertes!”, escribió en X.

Algunos internautas aseguran que Andrea
Algunos internautas aseguran que Andrea Escalona solo está en el programa Hoy por su familia. (Captura Hoy)

Asimismo, se planteó la posibilidad de la salida de Andrea Escalona. Diversos usuarios sostienen que su permanencia se debe a la influencia familiar y que su salida será inminente cuando exista un cambio de producción.

¿Las Estrellas Bailan en Hoy seguirán para 2026?

Ahora que los rumores sobre su supuesta salida han sido aclarados, Andrea Rodríguez envió un nuevo mensaje a la audiencia previo a concluir Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Los esperamos este 2026 con Campeón de Campeones, de verdad muchas gracias a toda la gente que en algún momento formó parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, y como siempre hasta el cielo Magdita”, expresó, dejando claro que la competencia de baile volverá para el próximo año.

