¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

La conductora ha estado al frente del matutino por más de dos décadas, dejando a un lado la actuación

Andrea Legarreta es considerada una
Andrea Legarreta es considerada una pieza clave del matutino.(Especial)

Andrea Legarreta, considerada un pieza clave dentro del programa Hoy, reveló en un encuentro con la prensa que tiene propuestas de trabajo fuera de México, lo que puso en duda su permamencia en matutino.

La conductora de 54 años se ha mantenido al frente del programa estelar de Televisa desde hace más de dos décadas, dejando a un lado su carrera como actriz, la cual retomó durante este año.

Andrea Legarreta habla de su
Andrea Legarreta habla de su regreso a la actuación. (IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta podría regresar a la actuación tras proyecto con Juan Osorio

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la actriz y conductora compartió que ha recibido diversas propuestas para regresar a la actuación, pero por cuestiones de tiempo no se han concretado.

“Tenemos una que otra invitación a una actuación especial. He seguido recibiendo algunas invitaciones, pero no hemos podido hacerlas por tiempos y hasta me querían llevar a España, eso está padrísimo, para una serie”, compartió.

Pese a las oportunidades que han surgido en el medio, Legarreta aseguró que su prioridad es el matutino, además, prefiere aceptar proyectos que no reflejen una mala imagen en el público.

“En cuanto a trabajo mi prioridad es Hoy”, expresó, y agregó: “Tienes que leer el libreto, ver cuál es la propuesta y ver si lo aceptas o no”.

Andrea Legarreta junto a Fernando Colunga.
Andrea Legarreta junto a Fernando Colunga. (Captura Televisa)

De tal forma, dejó claro que permanecerá en Hoy y tendrá algunas actuaciones especiales en otros proyectos, pero hasta ahora se desconoce si regresará a los melodramas el próximo año, tal y como ocurrió en el proyecto de Juan Osorio.

¿Cuándo fue la última vez que Andrea Legarreta trabajó en una telenovela?

A principios de 2025, Andrea Legarreta volvió a las telenovelas tras una ausencia de 23 años. Durante ese periodo recibió varias ofertas, pero ninguna resultó tan atractiva como la propuesta de interpretar a la esposa de Fernando Colunga.

Como parte del elenco de Amanecer, relató que su participación la hizo salir de su zona de confort y volvió a ejercitar su faceta actoral: “Me van a ver haciendo algo que nunca había hecho”, expresó.

(Captura: Televisa // Programa Hoy)
(Captura: Televisa // Programa Hoy)

El personaje que interpretó se llamaba Julia, quien era una villana, situación que la entusiasmó: “Es un reto para mí como mujer y como actriz, tiene algún momento medio fuerte”, comentó.

Sin embargo, las escenas que más llamaron la atención del público fueron las que incluyeron momentos íntimos junto a Colunga: “Es una actuación especial, voy a salir poquito, pero contundente”.

