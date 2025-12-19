México

Natália Subtil preocupa por su estado de salud tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

La exparticipante de “MasterChef Celebrity” compartió que intenta conocer la enfermedad que padece

Guardar
La modelo brasileña preocupó a
La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud tras la salida de su ex del reality de TV Azteca. Crédito: Cuartoscuro

Natália Subtil, ex pareja de Sergio Mayer Mori, ha generado preocupación entre sus seguidores tras conocerse que fue sometida a una biopsia en un hospital de la Ciudad de México.

La modelo brasileña provocó incertidumbre sobre su estado de salud debido a la ausencia de detalles sobre el diagnóstico y el contexto mediático que enfrenta tras la salida de su ex de La Granja VIP.

Natália Subtil reveló que fue
Natália Subtil reveló que fue hospitalizada para conocer la enfermedad que padece. (Instagram/@nataliasubtil)

El mensaje de Natália Subtil que alarmó a sus seguidores

A través de su cuenta oficial de X, la ex participante de MasterChef Celebrity comunicó que se sometió a una biopsia para identificar el origen de un problema de salud que no especificó.

“Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo, 2025 termina así”, escribió.

Su declaración fue acompañada de un emoji que reflejó su estado emocional y evidenció la sorpresa y preocupación de la artista ante una situación médica inédita en su vida.

(Redes sociales / Captura de
(Redes sociales / Captura de pantalla)

La falta de información sobre el tipo de biopsia y el motivo exacto del procedimiento han alimentado la especulación entre sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo por la modelo en distintas redes sociales.

Subtil habría dedicado un mensaje a Sergio Mayer Mori antes de hablar de su hospitalización

Cabe mencionar que horas antes de hablar sobre su estado de salud, Subtil publicó una reflexión en la misma red social, declaración que llamó la atención inmediatamente.

“La mitomanía no siempre busca engañar a otros, a veces intenta huir de la propia verdad”, expresó.

Pese a que la artista no vinculó explícitamente sus palabras a una situación concreta o persona, algunos usuarios interpretaron la frase como una manifestación de su estado anímico en medio de un periodo complicado tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP.

(Redes sociales / Captura de
(Redes sociales / Captura de pantalla)

La reflexión y la noticia de su hospitalización han generado diversas interpretaciones y comentarios de sus seguidores, pero hasta ahora Subtil no ha hablado públicamente sobre sus mensajes publicados.

La controversial relación de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori

  • El vínculo entre Mayer Mori y Subtil se originó durante la filmación de una película, cuando él tenía 17 años y ella 27.
  • La diferencia de edades y la minoría de edad del hijo de Bárbara Mori generaron controversias y señalamientos públicos contra la modelo, con acusaciones de estupro.
  • Ambos han manifestado aspectos positivos de su relación, enfocándose principalmente en la crianza de su hija Mila. Por su parte, Sergio Mayer Mori ha expresado gratitud por la labor de su ex como madre.
  • La dinámica familiar se tensó recientemente cuando Subtil impidió que su hija participara o visitara a su papá mientras él formaba parte de La Granja VIP.
  • Su decisión fue criticada por la familia Mayer, sobre todo por Antonia Mayer, quien aseguró que existen inconsistencias relacionadas con el manejo de la imagen de la niña en redes sociales.
  • Natália Subtil señaló que tomó la decisión de forma autónoma, buscando priorizar la privacidad y el bienestar de su hija.
Sergio Mayer Mori y Natália
Sergio Mayer Mori y Natália Subtil han protagonizado una polémica relación desde 2017. (Instagram / La Granja VIP)

Temas Relacionados

Natália SubtilHospitalizaciónEstado de saludBiopsiaSergio Mayer MoriTV AztecaLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Encuesta revela quién es el favorito para ganar La Granja VIP, a días de la gran final

El reality show de Tv Azteca está a nada de terminar y estos son los granjeros con más oportunidad de llevarse los 2 millones de pesos

Encuesta revela quién es el

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Netflix México: Estas son las

Euro: cotización de cierre hoy 19 de diciembre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación para el Plan Integral para el Oriente del Edomex, adelanta obras de infraestructura

La presidenta dio el banderazo de salida de cuatro maquinarias para la repavimentación de calles de 10 municipios mexiquenses

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación

Valor de cierre del dólar en México este 19 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Reserva: la película que

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ranking de Prime Video en

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

Encuesta revela quién es el favorito para ganar La Granja VIP, a días de la gran final

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Pepe Aguilar le habría bajado la novia a su hermano: Aneliz, la madre de Ángela y Leonardo

DEPORTES

Tigres ajusta su plantel tras

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

Argentina vs España se enfrentarán en la Finalissima 2026: fecha y hora para México