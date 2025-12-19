Natália Subtil preocupa por su estado de salud tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

La modelo brasileña preocupó a sus seguidores al sincerarse sobre su estado de salud tras la salida de su ex del reality de TV Azteca. Crédito: Cuartoscuro

Natália Subtil, ex pareja de Sergio Mayer Mori, ha generado preocupación entre sus seguidores tras conocerse que fue sometida a una biopsia en un hospital de la Ciudad de México.

La modelo brasileña provocó incertidumbre sobre su estado de salud debido a la ausencia de detalles sobre el diagnóstico y el contexto mediático que enfrenta tras la salida de su ex de La Granja VIP.

Natália Subtil reveló que fue hospitalizada para conocer la enfermedad que padece. (Instagram/@nataliasubtil)

El mensaje de Natália Subtil que alarmó a sus seguidores

A través de su cuenta oficial de X, la ex participante de MasterChef Celebrity comunicó que se sometió a una biopsia para identificar el origen de un problema de salud que no especificó.

“Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo, 2025 termina así”, escribió.

Su declaración fue acompañada de un emoji que reflejó su estado emocional y evidenció la sorpresa y preocupación de la artista ante una situación médica inédita en su vida.

(Redes sociales / Captura de pantalla)

La falta de información sobre el tipo de biopsia y el motivo exacto del procedimiento han alimentado la especulación entre sus seguidores, quienes han manifestado su apoyo por la modelo en distintas redes sociales.

Subtil habría dedicado un mensaje a Sergio Mayer Mori antes de hablar de su hospitalización

Cabe mencionar que horas antes de hablar sobre su estado de salud, Subtil publicó una reflexión en la misma red social, declaración que llamó la atención inmediatamente.

“La mitomanía no siempre busca engañar a otros, a veces intenta huir de la propia verdad”, expresó.

Pese a que la artista no vinculó explícitamente sus palabras a una situación concreta o persona, algunos usuarios interpretaron la frase como una manifestación de su estado anímico en medio de un periodo complicado tras la salida de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP.

(Redes sociales / Captura de pantalla)

La reflexión y la noticia de su hospitalización han generado diversas interpretaciones y comentarios de sus seguidores, pero hasta ahora Subtil no ha hablado públicamente sobre sus mensajes publicados.

La controversial relación de Natália Subtil y Sergio Mayer Mori

El vínculo entre Mayer Mori y Subtil se originó durante la filmación de una película, cuando él tenía 17 años y ella 27.

La diferencia de edades y la minoría de edad del hijo de Bárbara Mori generaron controversias y señalamientos públicos contra la modelo, con acusaciones de estupro.

Ambos han manifestado aspectos positivos de su relación, enfocándose principalmente en la crianza de su hija Mila. Por su parte, Sergio Mayer Mori ha expresado gratitud por la labor de su ex como madre.

La dinámica familiar se tensó recientemente cuando Subtil impidió que su hija participara o visitara a su papá mientras él formaba parte de La Granja VIP.

Su decisión fue criticada por la familia Mayer, sobre todo por Antonia Mayer , quien aseguró que existen inconsistencias relacionadas con el manejo de la imagen de la niña en redes sociales.

Natália Subtil señaló que tomó la decisión de forma autónoma, buscando priorizar la privacidad y el bienestar de su hija.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil han protagonizado una polémica relación desde 2017. (Instagram / La Granja VIP)