Tras declaraciones de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil deslinda a su hija de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori continúa en el centro de la atención pública, tanto en el desarrollo de La Granja VIP como en su vida personal. La polémica reciente en torno a su figura involucra a Natália Subtil y su hija Mila.

La situación cobró fuerza a raíz del cumpleaños de la menor, pues los seguidores del actor expresaron su deseo de verla participar en el reality show.

Ante dichas peticiones, la modelo brasileña respondió de manera enfática, enviando un mensaje claro respecto a la posibilidad de que su primogénita aparezca en el programa.

Natália Subtil deslinda a Mila del reality show 24/7

A través de su cuenta de X, la ex participante de MasterChef Celebrity informó públicamente que frente a las declaraciones recientes y la atención mediática, ha tomado la determinación de no involucrar a su hija en ninguna actividad vinculada con el reality.

“Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality”, explicó.

Debido a que en algunas ocasiones la producción solicita material audiovisual de familiares y amigos, Subtil aseguró que no se realizará ningún video o cualquier “otra actividad de carácter similar”.

Su posición fue una respuesta ante el interés de seguidores y medios, enfatizando que protegerá la privacidad y el bienestar de la menor por decisión propia.

“No he recibido influencia ni solicitudes por parte de terceros. Esta decisión ha sido tomada de manera autónoma y exclusiva por mí, en mi calidad de madre”, sentenció.

Sergio Mayer reacciona a la decisión de Natália Subtil

Luego del anuncio realizado por Natália Subtil, Sergio Mayer utilizó sus redes sociales para expresar su postura ante la decisión de la modelo.

El creador de “Solo para Mujeres” señaló que la determinación de la modelo excluye los deseos de su nieta de reencontrarse con él.

“Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera”, escribió al repostear el comunicado de Natália.

No obstante, horas más tarde subrayó que, aunque respalda la elección de no involucrar a la menor en actividades del reality, no comparte los motivos que la originaron.

“Aunque Mila quería ver a su papá, coincido y apoyo la decisión de que no entre a La Granja VIP. Aunque no coincido con las razones”, explicó.

El perdón de Sergio Mayer en La Granja VIP

Semanas atrás, Sergio Mayer Mori generó controversia en La Granja VIP al dirigirse directamente a las cámaras para ofrecer disculpas a su expareja por las ocasiones en que ha mencionado su nombre durante la emisión del programa.

“Natália, te hablo a ti directamente. Perdón porque en la situación en la que estoy, a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre. Lo último que quiero es exponerte", expresó.

En ese momento, Subtil optó por no emitir declaraciones públicas respecto a las palabras del actor, pero una de las panelistas del reality manifestó que la modelo no cree en sus disculpas.