México

Sergio Mayer rompe el silencio tras su eliminación de La Granja VIP

El actor se convirtió en el noveno participante que salió de la granja

Guardar
El actor se convirtió en
El actor se convirtió en el noveno eliminado de la granja.(La Franja VIP)

Sergio Mayer Mori enfrentó la eliminación de La Granja VIP y este lunes 15 de diciembre habló sobre su experiencia, las causas de su salida y los motivos de sus decisiones dentro del reality. El actor y cantante se refirió a los comentarios sobre supuesta estrategia y aislamiento durante su participación, en una conversación que abordó los momentos más tensos de su estadía.

Durante una ronda de preguntas con críticos del programa, Mayer Mori tccó directamente los rumores sobre una excesiva confianza en la última semana. “Definitivamente quedé como un tonto. Pero la verdad es que yo tenía muchas expectativas con esa competencia de salvación. No sabía que el equipo se iba a rifar una vez más tanto. Hicieron algo de muchísima suerte, no me tocaron las botellas y pensé que iba a ser un poquito más de habilidad, y no fue así”, explicó el actor, reconociendo que el formato y el azar influyeron en el resultado.

Sergio Mayer Mori aseguró que
Sergio Mayer Mori aseguró que si hubiera vuelto a la granja, él seguiría jugando solo. (Captura de pantalla TikTok)

Al consultarle sobre el giro en su comportamiento hacia el final de la competencia, Mayer Mori apuntó a las decisiones estratégicas que podría haber interpretado el resto de sus compañeros como traiciones. “El tiempo fue más que nada el que cambió la percepción. Como dices, al principio me veían como uno de dieciséis personas, pero no tomé un equipo y sabía que todos queríamos ganar. Tarde o temprano, iban a sentirse traicionados o no. Yo estaba jugando conmigo mismo”, reflexionó.

Sobre el episodio en que nominó a Teo sin consulta previa, Mayer Mori aseguró que “cuando en los zapatos difíciles tienes la decisión de a quién bajo y a quién subo, ya quedaban menos participantes. Al subir a Eleazar, él quiso subir a Teo, lo que no es mi responsabilidad, pero ellos se lo tomaron muy personal”. El intérprete describió cómo este incidente generó distancia entre él y el resto, afirmando que buscó mantener la armonía en la convivencia a pesar de los conflictos.

Respecto a la estrategia que siguió, Sergio manifestó: “Sí soy muy gruñón cuando las cosas no salen como yo quiero, soy controlador y me frustro fácil. Realmente creo que la convivencia veinticuatro siete ahí adentro a cualquiera le puede llegar a la cabeza”. También admitió que ese comportamiento le ayudó a manejar la presión interna del reality.

El actor explicó la estrategia
El actor explicó la estrategia conl a que jugó durante el reality. (Captura de pantalla TikTok)

Al preguntársele si habría cambiado su postura y se habría unido al grupo denominado “Golden Family” en caso de regresar, Mayer Mori respondió: “Siempre he dicho nunca digas nunca. No sabemos lo que hubiera pasado, pero creo que hubiera seguido jugando solo, llevándome bien con ambos lados, y nunca buscando los pleitos”.

En la última parte de la conversación, el actor señaló que protegió a muchos participantes por decisión propia y que no guarda resentimientos. “Las mías hablan de mí y las decisiones de ellos hablan de ellos”, concluyó Sergio Mayer Mori, dejando abierta la puerta a nuevas interpretaciones sobre su paso por el programa.

Temas Relacionados

La Granja VIPSergio Mayer Morimexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

Arranca registro para la Beca ‘Gertudris Bocanegra’: así puedes acceder a este programa social que otorga mil 900 pesos bimestrales

La incorporación para recibir este apoyo económico se lleva a cabo a través del sitio web oficial

Arranca registro para la Beca

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Otros famosos se han hecho acreedores a multas o sanciones por interpretar

Cantante de narcocorridos se presenta

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

José “N” y Rubén “N” fueron asegurados en Huitzilac cuando manipulaban las sustancias

Sentencian a dos hombres detenidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres detenidos

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cantante de narcocorridos se presenta

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Coque Muñiz revela que empeñó sus pertenencias para evitar ser desalojado de su casa: “Volví a empezar de cero”

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

DEPORTES

Murió Solomon Grundy, histórico luchador

Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres