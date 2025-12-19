La calle de Tacuba conserva su relevancia histórica en la Ciudad de México

La calle de Tacuba es la vía más antigua de la Ciudad de México, con más de 600 años de historia y transformaciones urbanas. Crédito: Wikicity

La calle de Tacuba ocupa un lugar especial en la historia de la Ciudad de México, no solo por su antigüedad sino también por su papel protagónico en la conformación urbana y social de la capital. Recorrerla hoy es acercarse a los orígenes de la ciudad y a más de 600 años de transformaciones.

Un origen prehispánico en el corazón de América

A diferencia de otras calles del Centro Histórico, Tacuba nació mucho antes de la traza española. El Fondo Mixto de Promoción Turística menciona que su construcción, entre 1377 y 1389, respondió a órdenes del imperio azteca. Esta vía, parte de una calzada que unía Tenochtitlán con Tlacopan, cruzaba buena parte del lago de Texcoco.

En ese periodo, la calle servía como arteria principal que conectaba aldeas y tenía tres elementos básicos en su construcción: tierra, piedra y puentes levadizos. El nombre original de la calzada era Tlacopan, vocablo náhuatl que significa “lugar sobre las varas”, denominación que luego cambió a Tacuba tras la conquista.

De calzada mexica a avenida novohispana

Tacuba abarca cerca de 8 kilómetros, enlazando el Zócalo de la Ciudad de México con los márgenes de Naucalpan, Estado de México. Crédito: Wikimedia Commons

El arribo de los españoles transformó Tacuba. Los conquistadores reconstruyeron la antigua vía, integrándola al nuevo entramado urbano virreinal. Fue repavimentada y se levantaron a su alrededor edificaciones emblemáticas.

Siglos después, Tacuba quedó inmersa en una ciudad en constante expansión, pero conservó su carácter integrador entre los diversos barrios capitalinos. La calle abarca cerca de 8 kilómetros, enlazando el Zócalo con los márgenes de Naucalpan, ya en el Estado de México.

Actualmente, la vialidad está dividida en 5 secciones:

Tacuba

Avenida Hidalgo

México-Tenochtitlan

Ribera de San Cosme

México-Puebla

Tacuba, eje de historia, cultura y tradición

Tacuba fue construida entre 1377 y 1389 por órdenes del imperio azteca, conectando Tenochtitlán con Tlacopan a través del lago de Texcoco. Crédito: Facebook INEHRM

Tacuba no destaca solo en su longevidad. Su trazo comunica puntos centrales de la ciudad, conectando con avenidas relevantes como Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Hidalgo, y barrios históricos como la zona de Guerrero.

Las edificaciones y sitios que flanquean la calle la convierten en un punto de encuentro para quienes buscan historia y cultura. Mencionando solo algunos de los más representativos:

Museo Nacional de Arte (MUNAL): Instalado en el antiguo Palacio de Comunicaciones, alberga una de las colecciones de arte mexicano más relevantes.

Palacio Postal: Conocido por su arquitectura y sus interiores, simboliza el auge arquitectónico del Porfiriato.

Plaza de la Noche Triste: Sitio histórico que rememora un episodio crucial de la conquista, donde Hernán Cortés vivió uno de sus momentos más difíciles al perder una batalla.

Alameda Central: Pulmón verde del Centro Histórico, inaugurado en 1592 y símbolo de la vida pública de la ciudad.

Otros espacios que enriquecen Tacuba incluyen museos como el de la Tortura, del Telégrafo y el del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Sobresale también la antigua Casa de Hernán Cortés, el Ex Convento de Betlemitas (hoy el Museo Interactivo De Economía), la Biblioteca del Congreso de la Unión y el Monumento Ecuestre a Carlos IV.