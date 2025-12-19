Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

A sus 48 años, la actriz logró bajar casi 30 kilos con ayuda especializada (Foto: Instagram)

A un mes de haber anunciado oficialmente su separación de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio, Angélica Vale vuelve a ser noticia: la actriz y conductora sorprendió al mostrar un cambio de imagen radical en la portada de una reconocida revista.

Lejos de la melancolía, la protagonista de La fea más bella deslumbra con un look renovado, reflejando una nueva etapa personal justo después de uno de los episodios más complejos de su vida.

Una nueva Angélica Vale: “un inicio luminoso”

Angélica Vale presume cambio de look. (Instagram)

En la reciente edición de Hola!, Angélica Vale aparece visiblemente cambiada y llena de energía positiva. “Todo final es un inicio luminoso”, declaró la actriz durante la entrevista, señalando que la transformación estética va de la mano con un cambio interior.

La ex de Otto Padrón aclara que evitó hablar del proceso de divorcio antes, “para proteger a sus hijos”, pero en esta ocasión se permitió compartir con el público cómo su imagen y sus prioridades han evolucionado.

“Con nuevos bríos, Angélica Vale asume su presente y la ola de cambios en su entorno, dispuesta a salir adelante motivada por sus proyectos profesionales y por la maternidad”, menciona la revista.

Los fans no tardaron en reaccionar: muchos la felicitaron por la fortaleza demostrada, mientras otros notaron el parecido con su madre, la legendaria Angélica María.

Las redes sociales y plataformas digitales se llenaron de comentarios positivos, destacando que la conductora de Juego de Voces luce tan bien como nunca.

Sus hijos en el proceso

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Angélica Vale ha dejado claro en entrevistas y en su programa de radio que la principal razón por la que sonríe y enfrenta el proceso legal con serenidad son sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás. “Aquí está mi niña”, expresó al referirse a su hija mayor, quien la ha acompañado, “no se despega de ella” y le brinda el mayor apoyo emocional en esta etapa.

Según fuentes cercanas citadas por People en Español, “Angélica hará de todo para que ellos estén bien”, dejando en claro que el bienestar de los menores es su absoluta prioridad.

El expediente judicial señala que la residencia principal de los hijos será con la actriz, estableciendo turnos para convivencia y medidas para evitar conflictos futuros.

El fin de una era para la Vale

En múltiples ocasiones la actriz ha compartido en redes sociales algunas áreas de su casa, entre ellas su piscina, la cocina y su habitación. Crédito: Cuartoscuro

El 18 de noviembre, Angélica Vale interpuso formalmente la demanda de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles, invocando diferencias irreconciliables. Hola! reveló que la separación formal existe desde el 1 de abril de 2025, aunque el documento legal fue firmado el 25 de septiembre.

Otto Padrón solicita custodia compartida, validación del acuerdo prenupcial y que Angélica cubra los honorarios legales. Durante años, la pareja mantuvo la imagen de una familia ideal, compartiendo logros y proyectos profesionales, pero ahora la actriz se concentra en su “inicio luminoso”, priorizando la paz de sus hijos y su propio bienestar.

Celebrando sus 50 años, Angélica Vale apuesta todo a su familia y a una versión renovada de sí misma. El cambio de look, lejos de ser sólo estético, simboliza la voluntad de la actriz de escribir un nuevo capítulo vital, lejos de los rumores y centrada en caminos personales más auténticos que nunca.