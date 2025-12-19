México

Abuelita protagoniza violento “tamalazo” contra conductor por estacionarse afuera de su casa: video se vuelve viral

Un conflicto por un lugar en la calle terminó en agresiones físicas y verbales captadas en video

El enfrentamiento fue grabado y difundido en TikTok, generando miles de reacciones.

Un nuevo episodio de violencia cotidiana, intolerancia vecinal y agresión viral encendió las redes sociales, luego de que una mujer de la tercera edad fuera captada lanzando un tamal contra un conductor, hecho que rápidamente fue bautizado por usuarios como el “tamalazo”.

El incidente ocurrió cuando un automovilista se detuvo momentáneamente en la vía pública, afuera de una vivienda sin cochera, para comprar menudo en un negocio cercano. De acuerdo con el testimonio del afectado, la situación se tornó tensa cuando la mujer salió de su casa para exigirle que retirara el vehículo, asegurando que ese espacio le pertenecía.

El momento fue grabado y difundido a través de TikTok, donde se observa cómo la discusión escala hasta un punto inesperado. Tras un intercambio de palabras, la mujer decidió arrojar un tamal directamente contra el conductor, provocando sorpresa y molestia tanto en el implicado como en quienes presenciaron la escena.

El hecho ocurrió cuando un conductor se detuvo brevemente para comprar comida.

Según relató el propio afectado, el conflicto no terminó ahí.“Cuando me subí al auto, me toca la ventana la doña para decirme “para la otra te voy a ponchar las llantas pendejo. No sé quién te crees”, narró el conductor mientras documentaba el altercado.

Ante la amenaza, el hombre continuó grabando y advirtió que llamaría a la policía, lo que provocó que la mujer ingresara nuevamente a su domicilio acompañada de una menor de edad, presuntamente su nieta, no sin antes continuar con los insultos.

Posteriormente, el usuario compartió una segunda grabación, en la que se aprecia la llegada de elementos de seguridad, quienes dialogaron con la mujer y le explicaron que la calle es vía pública y que no puede apropiarse de ella ni resolver conflictos mediante agresiones.

Un conflicto por un lugar en la calle terminó en agresiones físicas y verbales captadas en video. Crédito: TIKTOK / @getridofme78

“Y así quedaron las cosas. Los oficiales le explicaron que es vía pública y aparte metieron reporte porque la doña me dijo que tenía pistola. Los oficiales le reclamaron que le pusiera un ejemplo a los niños porque si ven en el primer video quiso que el morro se me aventara”, explicó el autor del clip.

El video del tamalazo viral desató una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron la conducta de la mujer y debatieron sobre el respeto al espacio público, la educación cívica y los límites de la tolerancia vecinal.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se presentó una denuncia formal, pero el caso ya se posicionó como uno de los episodios más comentados en plataformas digitales, convirtiendo un conflicto cotidiano en un nuevo fenómeno viral.

