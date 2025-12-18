Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

La panelista negó tener prohibido emitir un juicio sobre Sergio Mayer Mori (linetpuente / Instagram - Captura de Pantalla)

La ausencia de Linet Puente y Ferka en la reciente gala de La granja VIP ha intensificado la controversia en torno al programa, luego de que Sergio Mayer solicitó medidas de protección tras declaraciones sobre la relación de su hijo, Sergio Mayer Mori, con Natália Subtil.

Las declaraciones que detonaron una demanda de Sergio Mayer

Fue a finales de noviembre cuando se generó debate sobre la responsabilidad de los medios al abordar temas sensibles y la protección de menores durante la transmisión de ciertos programas.

La polémica se desató tras la eliminación del hijo de Bárbara Mori de La granja VIP. La ausencia de Puente y Ferka en la gala generó especulaciones sobre una posible restricción que les impediría acercarse o interactuar con el cantante.

Ante lo ocurrido, TV Notas informó que la disputa legal impulsada por Mayer fue el detonante de su inasistencia, mientras que Gerardo Escareño, a través de su canal de YouTube Vaya Vaya, sostuvo que ambas panelistas no asistieron al evento debido a una supuesta orden de restricción.

Sergio Mayer solicitó medidas de protección tras declaraciones sobre la relación de su hijo, Sergio Mayer Mori, con Natália Subtil. Credito: cuartoscuro

Linet Puente desmiente tener una orden de restricción

La versión difundida en Vaya Vaya fue rápidamente desmentida por la propia Linet Puente. A través de sus redes sociales, la panelista negó categóricamente la existencia de cualquier prohibición.

“Y no, nadie le prohibió nada a nadie. No saquen conjeturas, amigxs. Investiguen primero y más si son colegas periodistas. Hagan su chambita, compañerxs, no sean malitos. El que entendió, entendió”, expresó.

De este modo, la comunicadora buscó frenar las especulaciones y pidió rigor informativo a sus colegas, por lo que se espera su participación en las próximas galas, previo a la final del reality.

Linet Puente desmintió en redes sociales la existencia de cualquier prohibición o restricción para asistir a la gala del reality.(linetpuente / Instagram)

Qué dijeron Ferka y Linet Puente sobre Sergio Mayer Mori

El trasfondo de la disputa se remonta a las declaracnes públicas sobre la relación entre Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil, iniciada cuando él era menor de edad y que derivó en el nacimiento de una hija.

Durante una de las galas del programa, se mostró un fragmento en el que el joven cantante habla de su expareja, palabras que Puente interpretó como una especie de “logro personal”, dada la diferencia de edad de casi diez años entre ambos.

Por su parte, Ferka puntualizó que, aunque Mayer Mori tenía diecisiete años cuando fue concebida su hija, ya había alcanzado la mayoría de edad al momento del nacimiento.

Asimismo, en su cuenta de X, insistió en que nadie obligó al actor a mantener una relación con Subtil, por lo que, en su opinión, no existió abuso por parte de la modelo.

Ferka aclaró que Sergio Mayer Mori ya era mayor de edad al momento del nacimiento de su hija con Natália Subtil. (Captura de pantalla TikTok)

Palabras por las que ninguna de las dos panelistas ha ofrecido disculpas públicas, lo que contribuyó a que Mayer decidiera emprender acciones legales.