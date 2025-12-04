Sergio Mayer y su equipo advierten posible arresto para Ferka y Linet Puente: “Insisten en querer callarme”

(Instagram)

El conflicto legal en el entorno del espectáculo sigue escalando y ha colocado en el centro del debate la posibilidad de que Ferka y Linet Puente enfrenten un arresto de hasta 36 horas por presunto desacato judicial.

El proceso, que involucra a figuras clave de la televisión mexicana, mantiene expectante tanto a la audiencia como a los protagonistas, quienes han sido citados para comparecer ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Lo que dijeron Sergio Mayer y sus abogados al salir de la audiencia

Tras una audiencia suspendida, Sergio Mayer expresó su molestia ante la falta de previsión de los abogados que representan a la contraparte.

“Insisten en querer callarme. Eh, esta falta de previsión por parte de, de los abogados me parece ridículo”, señaló Mayer frente a reporteros, explicando que la sesión tuvo que ser diferida por la ausencia del agente del Ministerio Público.

Ferka y Sergio Mayer protagonizan un enfrentamiento inesperado

Por su parte, el equipo legal del exparticipante de La Casa de los Famosos México subrayó los riesgos legales para Ferka y Linet Puente:

“El juez en la audiencia próxima pasada les impuso una medida de arresto por treinta y seis horas en caso de que incumplieran…”.

La abogada agregó que la defensa de Mayer presentará la solicitud formal para que, de seguir los actos considerados intimidatorios o de molestia, se ejecute dicha sanción: “Si el juez lo considera competente, así será”.

El abogado del ex diputado remarcó que la conducta de la contraparte representa un peligro procesal y acusó errores reiterados en su gestión jurídica, lo que, según su versión, afecta no solo el proceso sino también el tiempo de un legislador en funciones.

(Captura de pantalla TikTok)

El enfrentamiento legal detrás de la posible sanción a Ferka y Linet Puente

El caso surgió cuando, en el contexto del reality show “La Granja VIP” y debido a comentarios públicos sobre hechos sensibles relacionados con Sergio Mayer Mori, el actor y político pidió protección legal para su hijo y su nieta con el argumento de evitar que se sigan abordando temas delicados, como el estupro, dentro del programa.

De acuerdo con los abogados de Mayer, el juez determinó medidas restrictivas para evitar “actos de intimidación” por parte de Ferka y la presentadora Linet Puente.

(La Granja VIP // Crédito: Cuartoscuro)

¿Por qué podrían arrestarlas por 36 horas?

La posible sanción de arresto por 36 horas estaría relacionada con la presunta desobediencia de esas medidas. La representación legal de Mayer acusó que, al solicitar nuevas medidas para ellas mismas mientras ya existen acuerdos judiciales a favor del ex diputado, Ferka y Puente podrían haber incurrido en “fraude procesal”, al inducir a error a la autoridad.

“La defensa… definitivamente es un riesgo, es un peligro porque van error tras error, error tras error”, insistió el equipo jurídico de Mayer ante la prensa. La abogada fue tajante:

“Siguen haciendo actos intimidatorios y de molestia para mi representado”, y detalló que estarán pendientes de la próxima audiencia, donde el juez podrá decidir sobre la aplicación de la sanción de 36 horas de prisión preventiva.

Mientras tanto, Mayer minimizó otras especulaciones y dejó en claro que, por ahora, el único objetivo es proteger los derechos de su hijo y de su nieta en el contexto del reality y ante los medios. La resolución del juez determinará si procede o no la medida.