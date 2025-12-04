México

Sergio Mayer y su equipo advierten posible arresto para Ferka y Linet Puente: “Insisten en querer callarme”

Las panelistas de ‘La Granja VIP’ habrían solicitado medidas de protección para ellas ante la escalada del conflicto

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

El conflicto legal en el entorno del espectáculo sigue escalando y ha colocado en el centro del debate la posibilidad de que Ferka y Linet Puente enfrenten un arresto de hasta 36 horas por presunto desacato judicial.

El proceso, que involucra a figuras clave de la televisión mexicana, mantiene expectante tanto a la audiencia como a los protagonistas, quienes han sido citados para comparecer ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Lo que dijeron Sergio Mayer y sus abogados al salir de la audiencia

Tras una audiencia suspendida, Sergio Mayer expresó su molestia ante la falta de previsión de los abogados que representan a la contraparte.

“Insisten en querer callarme. Eh, esta falta de previsión por parte de, de los abogados me parece ridículo”, señaló Mayer frente a reporteros, explicando que la sesión tuvo que ser diferida por la ausencia del agente del Ministerio Público.

Ferka y Sergio Mayer protagonizan
Ferka y Sergio Mayer protagonizan un enfrentamiento inesperado

Por su parte, el equipo legal del exparticipante de La Casa de los Famosos México subrayó los riesgos legales para Ferka y Linet Puente:

“El juez en la audiencia próxima pasada les impuso una medida de arresto por treinta y seis horas en caso de que incumplieran…”.

La abogada agregó que la defensa de Mayer presentará la solicitud formal para que, de seguir los actos considerados intimidatorios o de molestia, se ejecute dicha sanción: “Si el juez lo considera competente, así será”.

El abogado del ex diputado remarcó que la conducta de la contraparte representa un peligro procesal y acusó errores reiterados en su gestión jurídica, lo que, según su versión, afecta no solo el proceso sino también el tiempo de un legislador en funciones.

(Captura de pantalla TikTok)
(Captura de pantalla TikTok)

El enfrentamiento legal detrás de la posible sanción a Ferka y Linet Puente

El caso surgió cuando, en el contexto del reality show “La Granja VIP” y debido a comentarios públicos sobre hechos sensibles relacionados con Sergio Mayer Mori, el actor y político pidió protección legal para su hijo y su nieta con el argumento de evitar que se sigan abordando temas delicados, como el estupro, dentro del programa.

De acuerdo con los abogados de Mayer, el juez determinó medidas restrictivas para evitar “actos de intimidación” por parte de Ferka y la presentadora Linet Puente.

(La Granja VIP // Crédito:
(La Granja VIP // Crédito: Cuartoscuro)

¿Por qué podrían arrestarlas por 36 horas?

La posible sanción de arresto por 36 horas estaría relacionada con la presunta desobediencia de esas medidas. La representación legal de Mayer acusó que, al solicitar nuevas medidas para ellas mismas mientras ya existen acuerdos judiciales a favor del ex diputado, Ferka y Puente podrían haber incurrido en “fraude procesal”, al inducir a error a la autoridad.

“La defensa… definitivamente es un riesgo, es un peligro porque van error tras error, error tras error”, insistió el equipo jurídico de Mayer ante la prensa. La abogada fue tajante:

“Siguen haciendo actos intimidatorios y de molestia para mi representado”, y detalló que estarán pendientes de la próxima audiencia, donde el juez podrá decidir sobre la aplicación de la sanción de 36 horas de prisión preventiva.

Mientras tanto, Mayer minimizó otras especulaciones y dejó en claro que, por ahora, el único objetivo es proteger los derechos de su hijo y de su nieta en el contexto del reality y ante los medios. La resolución del juez determinará si procede o no la medida.

Temas Relacionados

Sergio MayerFerkamexico-entretenimientoLinet PuenteLa Granja VIP

Más Noticias

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se vuelve viral por inesperada jinete con caballo de plástico

Una participante decidió unirse al desfile ecuestre con un caballo de juguete y terminó generando uno de los momentos más comentados en redes sociales

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se

Familiares exigen captura de ‘El Custodio’, youtuber acusado de triple homicidio en Edomex: temen represalias

A un mes del ataque armado en Acolman, Estado de México, el presunto responsable, un hombre que tenía un canal de YouTube, continúa prófugo

Familiares exigen captura de ‘El

Captan a Loreto Peralta junto a Paco Amoroso en calles de la CDMX

La aparición de la actriz mexicana junto al exitoso argentino generó dudas sobre la relación que mantienen

Captan a Loreto Peralta junto

Adrián LeBarón advierte que la Ley de Aguas “impide que se utilice para el campo”

El Gobierno de México afirma que esta reforma es a favor de los campesinos y productores

Infobae

Depresión blanca: claves para cuidar la salud mental en Navidad

Para muchas personas, Navidad representa un periodo de melancolía, ansiedad y soledad

Depresión blanca: claves para cuidar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: localizan cinco

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

Emma Coronel dedica mensaje de cumpleaños a su hermano Édgar, preso en México desde 2015

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 4 de diciembre: César Doroteo no podrá competir por la salvación

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico en Las Vegas

Trufas de chocolate y mole: cómo preparar el postre mexicano más original para tus fiestas

Dua Lipa huye de la gentrificación de CDMX: así la vieron comiendo tacos de bistec en San Cosme | FOTOS

DEPORTES

CMLL abre el 2026 con

CMLL abre el 2026 con jaula extrema: 16 luchadores arriesgan su máscara y su cabellera

¿Quiénes son los jugadores que dejaron huella en los cuatro grandes de la Liga MX?

UFC 323: dónde y cuándo ver las peleas de los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres

Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Dream Matches Friday sacude la Arena México: se anuncian grandes funciones estelares para cerrar el 2025