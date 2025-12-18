Té de canela con cáscara de naranja y piloncillo: la bebida ideal para reforzar el sistema inmunológico

El té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo es una bebida tradicional mexicana ideal para el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de las cocinas mexicanas, elaborar un Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo se convierte en un gesto de afecto durante los meses más fríos del año.

La mezcla de canela, cáscara de cítricos y piloncillo no solo perfuma el hogar, sino que reconforta y aporta antioxidantes valiosos para el sistema inmunológico, por lo que se ha vuelto una infusión tradicional en las posadas y jornadas de invierno.

El origen de este té se remonta a la llegada de la canela a la Nueva España y su integración en la gastronomía local, mientras que la mandarina, perfectamente adaptada a los climas mexicanos, protagoniza infinidad de preparaciones festivas. Por su parte, el piloncillo evoca las cocinas de barrio con su aroma a caramelo y su lenta disolución.

La infusión combina canela, cáscara de mandarina y piloncillo, ingredientes que aportan antioxidantes y fortalecen el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo, la infusión que ayuda al bienestar general

La preparación de este té consiste en mezclar varas de canela, cáscara de mandarina y dulce piloncillo en agua caliente, permitiendo que los aromas y sabores se mezclen a la perfección.

El resultado es una bebida reconfortante, aromática y con un dulzor natural, ideal para acompañar el invierno o cualquier momento en el que se busque calidez y cuidado.

Dicha infusión ofrece una experiencia sensorial completa: aroma a especias, notas cítricas y dulzura equilibrada. Generalmente, se recomiensa servir bien caliente y acompañar con una rodaja de mandarina fresca.

Ingredientes

4 tazas de agua

2 varas de canela de buena calidad

Cáscara de una mandarina bien lavada (solo la parte de color, evitando la parte blanca)

30-40 gramos de piloncillo en trocitos

(Opcional) 2-3 clavos de olor o un pequeño trozo de anís estrella

(Opcional) Rodajas finas de mandarina fresca para servir

El té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo ofrece notas especiadas, aroma cítrico y dulzura equilibrada en cada taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo, paso a paso

Lavar cuidadosamente la mandarina, secat y retirat la cáscara con un pelador en tiras amplias, evitando la parte blanca. Romper el piloncillo en pequeños trozos para facilitar su disolución. En una olla de acero o barro, colocat el agua, las varas de canela, la cáscara de mandarina y, se desea, los clavos de olor o el anís estrella. Llevar la mezcla a hervir suave. Cuando hierva, reducir el fuego y dejar infusionar durante ocho a diez minutos, permitiendo que la canela y la cáscara de mandarina suelten sus aromas. Agregar el piloncillo y mezclar hasta que se disuelva completamente. Ajustar el dulzor al gusto. Apagar el fuego y dejar reposar la mezcla durante cinco minutos para que los sabores se integren por completo. Limpiar la infusión y servir de inmediato, bien caliente. Si se prefiere, se puede añadir una rodaja fina de mandarina fresca en cada taza como toque final.

Servir el té bien caliente y acompañar con una rodaja de mandarina fresca realza la experiencia sensorial de la infusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, el té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo se convierte en una bebida tradicional mexicana. Su sabor especiado, aroma cítrico y dulzor natural lo convierten en una infusión reconfortante que hidrata, aporta antioxidantes y brinda consuelo emocional.