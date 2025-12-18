Té de canela con cáscara de naranja y piloncillo: la bebida ideal para reforzar el sistema inmunológico

En el corazón de las cocinas mexicanas, elaborar un Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo se convierte en un gesto de afecto durante los meses más fríos del año.
La mezcla de canela, cáscara de cítricos y piloncillo no solo perfuma el hogar, sino que reconforta y aporta antioxidantes valiosos para el sistema inmunológico, por lo que se ha vuelto una infusión tradicional en las posadas y jornadas de invierno.
El origen de este té se remonta a la llegada de la canela a la Nueva España y su integración en la gastronomía local, mientras que la mandarina, perfectamente adaptada a los climas mexicanos, protagoniza infinidad de preparaciones festivas. Por su parte, el piloncillo evoca las cocinas de barrio con su aroma a caramelo y su lenta disolución.
Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo, la infusión que ayuda al bienestar general
La preparación de este té consiste en mezclar varas de canela, cáscara de mandarina y dulce piloncillo en agua caliente, permitiendo que los aromas y sabores se mezclen a la perfección.
El resultado es una bebida reconfortante, aromática y con un dulzor natural, ideal para acompañar el invierno o cualquier momento en el que se busque calidez y cuidado.
Dicha infusión ofrece una experiencia sensorial completa: aroma a especias, notas cítricas y dulzura equilibrada. Generalmente, se recomiensa servir bien caliente y acompañar con una rodaja de mandarina fresca.
Ingredientes
- 4 tazas de agua
- 2 varas de canela de buena calidad
- Cáscara de una mandarina bien lavada (solo la parte de color, evitando la parte blanca)
- 30-40 gramos de piloncillo en trocitos
- (Opcional) 2-3 clavos de olor o un pequeño trozo de anís estrella
- (Opcional) Rodajas finas de mandarina fresca para servir
Cómo hacer Té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo, paso a paso
- Lavar cuidadosamente la mandarina, secat y retirat la cáscara con un pelador en tiras amplias, evitando la parte blanca.
- Romper el piloncillo en pequeños trozos para facilitar su disolución.
- En una olla de acero o barro, colocat el agua, las varas de canela, la cáscara de mandarina y, se desea, los clavos de olor o el anís estrella.
- Llevar la mezcla a hervir suave. Cuando hierva, reducir el fuego y dejar infusionar durante ocho a diez minutos, permitiendo que la canela y la cáscara de mandarina suelten sus aromas.
- Agregar el piloncillo y mezclar hasta que se disuelva completamente. Ajustar el dulzor al gusto.
- Apagar el fuego y dejar reposar la mezcla durante cinco minutos para que los sabores se integren por completo.
- Limpiar la infusión y servir de inmediato, bien caliente. Si se prefiere, se puede añadir una rodaja fina de mandarina fresca en cada taza como toque final.
De esta forma, el té de canela con cáscara de mandarina y piloncillo se convierte en una bebida tradicional mexicana. Su sabor especiado, aroma cítrico y dulzor natural lo convierten en una infusión reconfortante que hidrata, aporta antioxidantes y brinda consuelo emocional.