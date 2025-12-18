México

Segob da a conocer que se llegó a acuerdo con transportistas para evitar bloqueos en carreteras: “lo mejor es el diálogo”

Rosa Icela Rodríguez aseguró que se firmó una minuta en la que los grupos de transportistas se comprometieron a no realizar bloqueos en esta temporada

Rosa Icela Rodríguez señaló que
Rosa Icela Rodríguez señaló que se llegó a un acuerdo para evitar bloqueos. (Presidencia)

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró este jueves, durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo.

Esto, luego de que el pasado miércoles, la institución a la que encabeza llegara a un acuerdo con los transportistas y productores agrícolas para evitar bloqueos en carreteras durante la temporada decembrina, como se había amenazado.

“Como lo hemos dicho siempre, la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo, entonces como les decimos a los productores agrícolas y también a los transportistas: hablando se entiende la gente, es lo que dice la conseja popular de nuestros abuelos y es cierto”.

Señaló que para resolver un conflicto, no hay necesidad de bloquear y siempre se les va a atender, pues es su obligación, como se vio ayer.

“No nos sentamos a la mesa habiendo bloqueos, habíamos estado dialogando con ellos, escuchándolos, porque es una convicción también hacerlo, y es importante decirlo, no hay mejor herramienta para llegar a un acuerdo, a una solución, que el diálogo, que una mesa de trabajo”, aseguró.

Rosa Icela Rodríguez señaló que como se hace en todos los casos cuando hay una demanda ciudadana, se lleva a la mesa y se busca la forma jurídica de responder a ello, por lo que el miércoles, las demandas fueron primero en una mesa, sobre el tema de seguridad en carreteras, por lo que la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad fueron respondiendo a cada una de las inquietudes sobre el tema de seguridad.

“Se firmó una minuta al final, en la que estuvieron de acuerdo ambas partes, tanto los transportistas de esta organización, que es de las más pequeñas, pero que siempre bloquean, ayer no hubo esa necesidad de bloquear, siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo”, explicó frente a medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Pendiente, temas con productores agrícolas

Sobre los temas con productores agrícolas de la organización, dijo que se quedó el tema en mesas técnicas, que contemplan alguna información que ellos no tenían, y dudas sobre el tema de los programas y las ayudas que tiene, como nunca antes, el tema agrícola y el campo.

“Terminó a la 1 y media de la mañana la mesa, pero también se firmó una minuta con los acuerdos, pero vamos a seguir caminando y atendiendo a estos, a este y a otros grupos también”.

Dijo que se firmó que no habría bloqueos, sin embargo, esta es la tercera vez que se firma este acuerdo. “Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el gobierno de México, cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, inicia un nuevo diálogo, pero nosotros lo que decimos es que un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo ahí, que te están diciendo en una carretera que están afectando a gente, cuando no hay ninguna necesidad”, expuso.

“Somos servidores públicos y por obligación tenemos que atender, pero nuestro punto cuál es: que no se afecta a la población, no tienen ninguna necesidad de afectar a la población si los estamos atendiendo”, concluyó.

