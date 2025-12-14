México

Emotivo momento entre Rosa Icela Rodríguez y Tommy, mascota de Alejandro Armenta, se vuelve viral en redes

El perro del gobernador de Puebla se ha robado el corazón del público al ser parte del Instituto de Bienestar Animal en el estado

Guardar
Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En redes sociales se ha viralizado un emotivo momento protagonizado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Tommy Armenta, el golden retriever del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Las imágenes fueron captadas durante el Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal, realizado en el Museo Internacional Barroco (MIB), y han generado reacciones positivas entre usuarios por el gesto de ternura mostrado en un evento de carácter oficial.

En un breve video difundido por asistentes, se observa cómo, mientras el gobernador ofrece su discurso, Tommy se acerca tranquilamente a Rosa Icela Rodríguez, quien se encontraba entre los invitados especiales.

La funcionaria federal acaricia al perro con evidente afecto en la cabeza y el lomo, sin perder atención al mensaje del gobernador, en una escena que contrastó con la solemnidad del acto y que fue interpretada como una muestra de cercanía y sensibilidad.

La secretaria de Gobernación en
La secretaria de Gobernación en compañía de Tommy Armenta. Foto: (Captura de pantalla)

La visita de Rosa Icela Rodríguez al Primer Informe de Gobierno en Puebla

Rosa Icela Rodríguez acudió al evento en representación personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, y durante su participación reconoció los resultados del primer año de gobierno de Alejandro Armenta, destacando la coordinación permanente entre el gobierno federal y el estatal.

Subrayó que la Presidenta mantiene un genuino cariño por Puebla y su gente, lo que fue respondido por los asistentes con consignas de “¡Presidenta, presidenta!”.

La secretaria de Gobernación elogió al mandatario poblano por encabezar diariamente las reuniones de seguridad, en las que participan fuerzas armadas, empresarios, el Poder Judicial y autoridades municipales, señalando que esta práctica es una muestra clara del compromiso con el bienestar de la población.

Asimismo, calificó a Armenta como un político “movido, inteligente, entusiasta e innovador”, y afirmó que su liderazgo facilita la implementación de políticas federales en el estado.

Rodríguez también recordó la respuesta conjunta ante las lluvias atípicas de octubre, cuando el gobierno estatal actuó de manera inmediata con apoyo federal y de las fuerzas armadas, en línea con los programas sociales que priorizan a los sectores más vulnerables.

El gobernador Alejandro Armenta ha
El gobernador Alejandro Armenta ha mostrado una gran conexión junto a su perro. Foto: (Tommy Armenta/FB)

¿Quién es Tommy Armenta?

Tommy Armenta es la mascota del gobernador Alejandro Armenta, pero su papel va más allá del ámbito personal. El perro de raza golden retriever fue nombrado Director Honorífico y miembro del patronato del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla, en un acto simbólico donde incluso “selló” su nombramiento con su huella.

Desde la campaña electoral y durante la toma de protesta del gobernador, Tommy ha acompañado a Armenta en diversos eventos públicos, convirtiéndose en un símbolo de la agenda animalista que impulsa el gobierno estatal. Su presencia busca promover el respeto a los animales como seres sintientes y reforzar la importancia de legislar en favor de sus derechos.

Además, Tommy se ha vuelto popular en redes sociales como TikTok, donde aparece en videos que muestran su lado más carismático y cercano, fortaleciendo el mensaje de amor y protección hacia los animales. El propio gobernador se ha referido en varias ocasiones a él como “su hijo”, evidenciando el vínculo familiar que mantienen.

Como parte de esta agenda, el gobierno de Puebla impulsa una Ley de Protección Animal más estricta, que contempla sanciones más severas contra el maltrato y el abandono, incluyendo multas económicas y penas de cárcel en casos graves. Con Tommy Armenta como embajador, Puebla busca consolidarse como un referente en bienestar animal y sensibilidad social.

Temas Relacionados

Tommy ArmentaAlejandro ArmentaPueblaRosa Icela RodríguezRedes socialesPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a tres personas por presunto robo de celulares en pleno concierto de Bad Bunny

Autoridades ministeriales encontraron que los detenidos cuentan con varios antecedentes delictivos

Detienen a tres personas por

Vales Mercomuna: ¿Cómo y en dónde cambiarlos para hacer tus compras de fin de año?

La normativa del programa establece que los beneficiarios deben utilizar los vales exclusivamente para la compra de productos permitidos

Vales Mercomuna: ¿Cómo y en

¿Cómo prevenir la influenza H3N2 desde la alimentación?

Hábitos saludables, aunados a la vacunación y la higiene, pueden ser la clave para fortalecer el sistema inmune ante enfermedades

¿Cómo prevenir la influenza H3N2

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Contra todo pronóstico, perrita rescatada en Metro Pantitlán se recupera favorablemente

Mili, como fue llamada, había sufrido una agresión directa con una botella de vidrio

Contra todo pronóstico, perrita rescatada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Dumbo”, jefe de

Procesan al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Quintana Roo, y tres presuntos miembros del grupo criminal

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

“El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia, solicitó un plazo para que se defina su situación jurídica

Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le dieron voz a los personajes de “Soy Frankelda”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más descargadas en iTunes México

Disfrazan de “Concho” a perrito encargado de la seguridad de los conciertos de Bad Bunny en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

DEPORTES

Toluca vs Tigres: estas son

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones que se presentarán en la gran final de la Liga MX

PSG vs Flamengo: cómo se podrá ver desde México la final de la Copa Intercontinental 2025

Artur Beterbiev revela si peleará con David Benavidez en el 2026: “Es interesante”

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”