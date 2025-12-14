Emotivo momento entre Rosa Icela Rodríguez y Tommy, mascota de Alejandro Armenta, se vuelve viral en redes

Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En redes sociales se ha viralizado un emotivo momento protagonizado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Tommy Armenta, el golden retriever del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Las imágenes fueron captadas durante el Primer Informe de Gobierno del mandatario estatal, realizado en el Museo Internacional Barroco (MIB), y han generado reacciones positivas entre usuarios por el gesto de ternura mostrado en un evento de carácter oficial.

En un breve video difundido por asistentes, se observa cómo, mientras el gobernador ofrece su discurso, Tommy se acerca tranquilamente a Rosa Icela Rodríguez, quien se encontraba entre los invitados especiales.

La funcionaria federal acaricia al perro con evidente afecto en la cabeza y el lomo, sin perder atención al mensaje del gobernador, en una escena que contrastó con la solemnidad del acto y que fue interpretada como una muestra de cercanía y sensibilidad.

La secretaria de Gobernación en compañía de Tommy Armenta. Foto: (Captura de pantalla)

La visita de Rosa Icela Rodríguez al Primer Informe de Gobierno en Puebla

Rosa Icela Rodríguez acudió al evento en representación personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, y durante su participación reconoció los resultados del primer año de gobierno de Alejandro Armenta, destacando la coordinación permanente entre el gobierno federal y el estatal.

Subrayó que la Presidenta mantiene un genuino cariño por Puebla y su gente, lo que fue respondido por los asistentes con consignas de “¡Presidenta, presidenta!”.

La secretaria de Gobernación elogió al mandatario poblano por encabezar diariamente las reuniones de seguridad, en las que participan fuerzas armadas, empresarios, el Poder Judicial y autoridades municipales, señalando que esta práctica es una muestra clara del compromiso con el bienestar de la población.

Asimismo, calificó a Armenta como un político “movido, inteligente, entusiasta e innovador”, y afirmó que su liderazgo facilita la implementación de políticas federales en el estado.

Rodríguez también recordó la respuesta conjunta ante las lluvias atípicas de octubre, cuando el gobierno estatal actuó de manera inmediata con apoyo federal y de las fuerzas armadas, en línea con los programas sociales que priorizan a los sectores más vulnerables.

El gobernador Alejandro Armenta ha mostrado una gran conexión junto a su perro. Foto: (Tommy Armenta/FB)

¿Quién es Tommy Armenta?

Tommy Armenta es la mascota del gobernador Alejandro Armenta, pero su papel va más allá del ámbito personal. El perro de raza golden retriever fue nombrado Director Honorífico y miembro del patronato del Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla, en un acto simbólico donde incluso “selló” su nombramiento con su huella.

Desde la campaña electoral y durante la toma de protesta del gobernador, Tommy ha acompañado a Armenta en diversos eventos públicos, convirtiéndose en un símbolo de la agenda animalista que impulsa el gobierno estatal. Su presencia busca promover el respeto a los animales como seres sintientes y reforzar la importancia de legislar en favor de sus derechos.

Además, Tommy se ha vuelto popular en redes sociales como TikTok, donde aparece en videos que muestran su lado más carismático y cercano, fortaleciendo el mensaje de amor y protección hacia los animales. El propio gobernador se ha referido en varias ocasiones a él como “su hijo”, evidenciando el vínculo familiar que mantienen.

Como parte de esta agenda, el gobierno de Puebla impulsa una Ley de Protección Animal más estricta, que contempla sanciones más severas contra el maltrato y el abandono, incluyendo multas económicas y penas de cárcel en casos graves. Con Tommy Armenta como embajador, Puebla busca consolidarse como un referente en bienestar animal y sensibilidad social.