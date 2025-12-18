Productores y transportistas advierten bloqueos carreteros en 28 entidades por falta de incentivos

Tras la reunión con autoridades federales, los líderes campesinos mantienen la alerta máxima y exigen soluciones concretas en precios e incentivos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Productores agrícolas y transportistas agrupados en la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) advirtieron que podrían iniciar bloqueos carreteros en al menos 28 entidades del país si no hay avances concretos en las mesas de negociación con el Gobierno federal.

La advertencia se dio en el marco de reuniones sostenidas este miércoles 17 de diciembre, con autoridades federales para discutir temas agroalimentarios, de seguridad y comercialización.

Advertencia de bloqueos y mesas de diálogo

Minutos después de las 19:00 horas, representantes de ANTAC y del FNRCM ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para retomar el diálogo con dependencias como Gobernación, Hacienda y Economía.

David Estévez Gamboa, dirigente de ANTAC, confirmó que el sector se mantiene en “alerta máxima” y reiteró que, de no alcanzarse acuerdos formales, los productores están listos para bloquear carreteras, casetas, aduanas y puentes internacionales.

ANTAC y FNRCM retomaron el diálogo con la Secretaría de Agricultura y dependencias como Gobernación, Hacienda y Economía. (@Rural_MX/X)

Los líderes campesinos señalaron que, aunque existen avances parciales en materia de seguridad en carreteras, los temas de fondo relacionados con precios, incentivos y comercialización siguen sin resolverse.

Por ello, adelantaron que habrá una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación, considerada clave para definir el rumbo de las movilizaciones.

Respuesta de Agricultura y apoyos al campo

Ante las amenazas de bloqueo, la Secretaría de Agricultura aseguró que el campo sigue siendo prioridad nacional.

Informó que, al 16 de diciembre de 2025, más de 2.8 millones de productores han recibido apoyos directos mediante programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, principalmente para pequeños productores.

Agricultura detalló avances en la validación de incentivos para miles de productores de trigo y maíz, así como la entrega histórica de más de un millón de toneladas de fertilizantes.

La Secretaría de Agricultura ha avanzado en la validación de incentivos para miles de productores de trigo y maíz. REUTERS/Ivan Antypenko/Archivo

Además, anunció que publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos a 2 mil 706 productores de arroz de ocho estados del país y recordó que sigue abierto el Programa Especial de Energía para el Campo, con subsidios de hasta 95% en energía eléctrica agrícola.

Problemas que enfrenta el campo

Las organizaciones campesinas sostienen que persisten problemas estructurales: caída de precios, altos costos de producción, inseguridad en carreteras y falta de mecanismos efectivos de protección para el productor.

También reiteraron su rechazo al capítulo agroalimentario del T-MEC, al que acusan de propiciar importaciones masivas de granos y afectar la soberanía alimentaria.

Los productores enfrentan problemas estructurales como caída de precios, altos costos de producción e inseguridad en carreteras. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Desde ANTAC y el FNRCM se señaló que, mientras grandes empresas agroindustriales se benefician del comercio internacional, los productores nacionales enfrentan condiciones desiguales y pérdidas constantes, lo que ha puesto en riesgo la viabilidad del campo mexicano.

¿Qué exigen productores y transportistas?

Creación de una reserva estratégica de granos mediante un sistema nacional de acopio.

Ajustes y mecanismos alternativos a los precios de garantí a para asegurar ingresos mínimos.

Retiro de millones de toneladas de maíz, trigo y sorgo del mercado para estabilizar precios.

Mayor seguridad en carreteras, paraderos seguros y fin a retenes ilegales.

Créditos accesibles mediante una banca de desarrollo para el campo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no hay razones para bloqueos” y confió en que el diálogo permitirá alcanzar acuerdos.

Sin embargo, los productores advirtieron que, si no hay respuestas concretas, las movilizaciones podrían activarse de manera inmediata.