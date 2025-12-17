México

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

Específicamente, la FEMDO acusa a María Vanesa “N” de ser presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., usada por el exsecretario calderonista para recibir recursos del narcotráfico mexicano

María Vanesa "N" fungía como
María Vanesa "N" fungía como asesora dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna | Cuartoscuro / FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró ejecutar una orden de aprehensión contra María Vanesa Pedraza Madrid, identificada como antigua asesora de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. En concreto, se le señala por presuntos temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La institución de procuración de justicia federal menciona igualmente que esta nueva captura se dio después de que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detectara que la acusada tuvo participación como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., la cual era utilizada por García Luna para recibir recursos financieros de cárteles del narcotráfico en México.

El reporte más reciente del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal ―y consultado por Infobae México― indica que la detención de Pedraza Madrid ocurrió en la zona de la alcaldía Benito Juárez, pero sería trasladada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16 en el estado de Morelos.

Pedraza Madrid fue detenida en
Pedraza Madrid fue detenida en la alcaldía Benito Juárez, CDMX | RND / Captura de Pantalla

información en desarrollo...

FGRGenaro García LunaDesvío de recursosCártel de SinaloaFelipe CalderónCorrupciónPANNarcotráfico en MéxicoNarco en México

