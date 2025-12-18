México

México invertirá 300 millones de dólares para liberar a migrantes en EEUU

Durante 2025, los servicios consulares mexicanos reportan más de 130 mil asistencias a migrantes en el exterior

Una estrategia conjunta con aliados
Una estrategia conjunta con aliados en Estados Unidos facilita que familias separadas puedan reencontrarse mientras continúan sus trámites migratorios Crédito: Cuartoscuro

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó sobre la colaboración entre el Consulado General de México en Chicago y organizaciones aliadas en el Medio Oeste de Estados Unidos en materia de migración.

“Se ha trabajado para facilitar que cientos de personas detenidas puedan salir bajo fianza en cuanto lo permitan los jueces (...) se estima que con esta acción a la que vamos a dedicar 300 mil dólares hasta 200 personas puedan ser liberadas y seguir sus procesos migratorios en libertad, de acuerdo a la legislación local y nacional de Estados Unidos”, explicó el subsecretario.

Velasco Álvarez detalló que parte de estas acciones en Chicago y Kansas ya reportan resultados, pues de acuerdo con información del consulado, anoche 13 personas pudieron acceder a este beneficio. Además, anunció que se reforzarán las acciones en la red consular.

Asistencia consular a migrantes mexicanos durante 2025

En el apartado de asistencia consular a migrantes, durante el periodo del 20 de enero al 15 de diciembre de 2025, los servicios consulares mexicanos reportaron 130,364 asistencias a personas mexicanas en el exterior, según datos oficiales. Este total engloba apoyos en diversas áreas y muestra el alcance sostenido de la red consular de México en su labor de protección a los connacionales.

Imagen de archivo de inmigrantes
Imagen de archivo de inmigrantes mexicanos deportados desde EEUU esperando a ser transportados a un refugio en una furgoneta operada por el Instituto Nacional de Migración en Tijuana, México. 29 julio 2025. REUTERS/Aimee Melo

La atención a personas en centros de detención migratoria fue uno de los rubros más demandados, con 21,878 visitas, lo que representó un promedio de 85 visitas diarias. De forma paralela, se brindaron 17,355 sesiones de asesoría legal externa en el mismo periodo, con una media diaria de 67 sesiones, como puntualizan los registros de las autoridades.

El Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) reforzó la asistencia jurídica, canalizando a 3,848 personas para recibir orientación y apoyo especializado en temas migratorios y legales. En cuanto a la gestión de recursos para alivios migratorios, se registraron 38 casos con apoyos de fianzas, constituyendo un esfuerzo adicional en favor de los derechos de migrantes mexicanos. En este rubro, la suma total de recursos autorizados ascendió a 146,000 dólares estadounidenses.

Adicionalmente, los servicios consulares gestionaron 75 repatriaciones médicas para atender emergencias de salud de mexicanos en el exterior, fortaleciendo la atención integral de la red consular.

