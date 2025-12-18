La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Los cantantes han colocado en varias áreas de su casa fotografías que capturan distintos momentos y viajes juntos. (Captura de pantalla @premiosjuventud)

La casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha convertido en el foco de atención tras la difusión de un video donde se observa una fotografía de gran formato de su boda civil en el recibidor de su residencia. A pesar de que la pareja atraviesa momentos de exposición mediática, la cantante ha optado por mostrar distintos detalles de su vida en común, especialmente la reciente decoración navideña del hogar compartido.

El video, difundido por un decorador de interiores que realizó el diseño navideño en esta ocasión, reveló diferentes espacios del domicilio ya ambientados para la temporada decembrina. La imagen que acapara la atención al ingresar a la vivienda corresponde a una instantánea en blanco y negro tomada el día de la unión civil de Ángela y Nodal, celebrada el 24 de julio de 2024. Ambos artistas sonríen y se abrazan en la fotografía, la cual ocupa un lugar central como único elemento decorativo en las paredes del recibidor.

Ángela y Nodal tienen diversas fotografías colgadas por toda su residencia. (Captura de pantalla @loveprincess0016)

Una boda por el civil que se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Tequesquitengo, en el estado de Morelos. El evento fue de carácter privado; asistieron familiares y allegados cercanos, contando con la presencia de Marc Anthony como testigo. La artista eligió un vestido de corte vintage acompañado por joyas de flor silvestre.

De igual manera, en los pasillos de la casa cuelgan varias fotografías en blanco y negro que muestran a la menor de la dinastía Aguilar y al intérprete de mariacheño durante distintos viajes y momentos personales, donde aparecen juntos y abrazados. En la sala principal se encuentra un mapa que representa Caborca, Sonora, lugar de origen de Nodal y uno más de Tayahua, Zacatecas donde se ubica el rancho de los Aguilar.

Cabe destacar que en el recorrido por su vivienda, ni cuadros ni pinturas adicionales acompañan las fotografías, lo que incrementa la atención dirigida hacia ese retrato matrimonial de gran formato.

Los cantantes se casaron por el civil el 24 de julio de 2024. (Instagram/@nodal)

Recientemente, Ángela Aguilar ha compartido en sus redes sociales momentos familiares y personales, publicando a través de Instagram varias imágenes de la vida cotidiana junto a Christian Nodal. En una de las historias recientes, mostró la decoración navideña y el árbol ya colocado en su casa, acompañado por música de fondo de temática festiva. Otra publicación retrata a la cantante en una selfie, con gafas oscuras y maquillada.

Todas estas manifestaciones públicas ocurren mientras la pareja continúa generando gran revuelo en medios de comunicación y redes sociales, lo que no ha impedido que Aguilar utilice sus plataformas digitales para compartir momentos íntimos y familiares.