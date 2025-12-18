México

La impresionante foto de boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal que adorna la entrada de su casa

Los cantantes han colocado en varias áreas de su casa fotografías que capturan distintos momentos y viajes juntos

Guardar
Los cantantes han colocado en
Los cantantes han colocado en varias áreas de su casa fotografías que capturan distintos momentos y viajes juntos. (Captura de pantalla @premiosjuventud)

La casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha convertido en el foco de atención tras la difusión de un video donde se observa una fotografía de gran formato de su boda civil en el recibidor de su residencia. A pesar de que la pareja atraviesa momentos de exposición mediática, la cantante ha optado por mostrar distintos detalles de su vida en común, especialmente la reciente decoración navideña del hogar compartido.

El video, difundido por un decorador de interiores que realizó el diseño navideño en esta ocasión, reveló diferentes espacios del domicilio ya ambientados para la temporada decembrina. La imagen que acapara la atención al ingresar a la vivienda corresponde a una instantánea en blanco y negro tomada el día de la unión civil de Ángela y Nodal, celebrada el 24 de julio de 2024. Ambos artistas sonríen y se abrazan en la fotografía, la cual ocupa un lugar central como único elemento decorativo en las paredes del recibidor.

Ángela y Nodal tienen diversas
Ángela y Nodal tienen diversas fotografías colgadas por toda su residencia. (Captura de pantalla @loveprincess0016)

Una boda por el civil que se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Tequesquitengo, en el estado de Morelos. El evento fue de carácter privado; asistieron familiares y allegados cercanos, contando con la presencia de Marc Anthony como testigo. La artista eligió un vestido de corte vintage acompañado por joyas de flor silvestre.

De igual manera, en los pasillos de la casa cuelgan varias fotografías en blanco y negro que muestran a la menor de la dinastía Aguilar y al intérprete de mariacheño durante distintos viajes y momentos personales, donde aparecen juntos y abrazados. En la sala principal se encuentra un mapa que representa Caborca, Sonora, lugar de origen de Nodal y uno más de Tayahua, Zacatecas donde se ubica el rancho de los Aguilar.

Cabe destacar que en el recorrido por su vivienda, ni cuadros ni pinturas adicionales acompañan las fotografías, lo que incrementa la atención dirigida hacia ese retrato matrimonial de gran formato.

Los cantantes se casaron por
Los cantantes se casaron por el civil el 24 de julio de 2024. (Instagram/@nodal)

Recientemente, Ángela Aguilar ha compartido en sus redes sociales momentos familiares y personales, publicando a través de Instagram varias imágenes de la vida cotidiana junto a Christian Nodal. En una de las historias recientes, mostró la decoración navideña y el árbol ya colocado en su casa, acompañado por música de fondo de temática festiva. Otra publicación retrata a la cantante en una selfie, con gafas oscuras y maquillada.

Todas estas manifestaciones públicas ocurren mientras la pareja continúa generando gran revuelo en medios de comunicación y redes sociales, lo que no ha impedido que Aguilar utilice sus plataformas digitales para compartir momentos íntimos y familiares.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Tras perder el beneficio de testigo protegido, el empresario deberá hacer frente a los señalamientos de participar en una red dedicada al huachicol y tráfico de armas

Juez emite nueva orden de

Pavo al pastor: una receta innovadora para preparar en Navidad

Esta preparación brinda un sabor sofisticado para ser el centro de la tradicional cena navideña

Pavo al pastor: una receta

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de magnitud

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

El famoso actor de K-dramas como “Goblin” visitará México por primera vez con su tour “My Sweet Home”

Lee Dong Wook en México:

Clausuran sitio de extracción ilegal de arena en Chiapas

La Profepa determinó que las operaciones estaban interviniendo en el cauce natural del río Suchiapa

Clausuran sitio de extracción ilegal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Lee Dong Wook en México:

Lee Dong Wook en México: precios para ver al actor de K-dramas en su fanmeeting en el Teatro Metropólitan

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la última semana en el reality

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres