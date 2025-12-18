IPN 2026: Estas son las fechas para la primera convocatoria del Nivel Superior

Miles de jóvenes buscan un pase año con año. (Crédito: Sam E.A)

Desde su creación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha consolidado como la segunda opción con mayor demanda entre quienes buscan ingresar a instituciones de educación media superior y superior en México, centrando su propuesta educativa en las ingenierías y las ciencias exactas.

En este contexto, los aspirantes a formar parte de alguno de los programas del Politécnico ya se preparan para conocer las fechas clave del proceso de admisión de 2026.

¿Cuándo será la convocatoria?

Año tras año, el IPN recibe miles de solicitudes de estudiantes de todo el país interesados en incorporarse a su oferta académica, que abarca desde técnicos hasta ingenierías y licenciaturas en diversas ramas. La institución destaca por su enfoque científico y tecnológico, lo que la posiciona como un referente para quienes desean especializarse en estos campos.

La demanda para ingresar a sus filas supera la oferta que tiene la escuela. (Crédito: RS)

Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional han adelantado que la convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027 de su sistema escolarizado tendrá su primera publicación en febrero, según datos tentativos difundidos en el portal de la institución.

Desde la primera semana de ese mes, los interesados deberán realizar el proceso de registro de aspirantes, un trámite que debe completarse conforme a las indicaciones oficiales publicadas en https://www.admision.ipn.mx/portal/index.html. Este procedimiento se realiza en línea y exige el cumplimiento puntual de los requisitos establecidos.

La entrega física de la solicitud de registro está prevista para la última semana de marzo. Posteriormente, la aplicación del examen de admisión se contempla para la cuarta semana de mayo.

Para este proceso, la institución suele habilitar sedes en distintas partes de la República Mexicana, a fin de facilitar el acceso a todos los aspirantes. Como parte de las fases finales, el propio IPN publicará los resultados en la segunda semana de julio en su plataforma oficial. Según datos oficiales, el proceso resulta altamente competitivo debido al elevado número de participantes que buscan un lugar en carreras como ingeniería mecánica, ingeniería en computación, ingeniería civil y otras disciplinas afines.

Los aspirantes deben realizar un examen para determinar si pueden obtener un lugar dentro de la institución. (Foto: Cuartoscuro)

Alternativas en el Poli

Además del sistema escolarizado, el IPN también abre la convocatoria del programa Polivirtual, su modalidad a distancia y mixta. Esta opción está enfocada en quienes buscan cursar sus estudios superiores por Internet o mediante un esquema híbrido, combinando clases presenciales y en línea. Las fechas suelen coincidir con las del proceso presencial, simplificando la planeación para quienes evalúan ambas alternativas.

Según el último ciclo informado, en 2025 el IPN recibió un número superior a los 90.000 registros para nivel superior, con una oferta de aproximadamente 30.000 lugares entre todas sus modalidades.

Las fechas reveladas para el ciclo 2026-2027 son tentativas y pueden estar sujetas a cambios. Por este motivo, las autoridades educativas insisten en que los aspirantes consulten de manera constante el portal oficial de admisión y sus redes sociales para confirmar información y actualización de procedimientos.

El IPN reitera que tanto el sistema escolarizado como el Polivirtual forman parte de su estrategia para ampliar la cobertura educativa y responder al interés de una comunidad estudiantil diversa. El seguimiento puntual de la convocatoria y el respeto a los requisitos oficiales resultan determinantes para quienes buscan acceder a alguno de los programas ofertados por la institución.