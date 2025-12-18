México

IPN 2026: Estas son las fechas para la primera convocatoria del Nivel Superior

El proceso de admisión ofrecerá alternativas presenciales y virtuales para quienes buscan ingresar a la institución politécnica

Guardar
Miles de jóvenes buscan un
Miles de jóvenes buscan un pase año con año. (Crédito: Sam E.A)

Desde su creación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha consolidado como la segunda opción con mayor demanda entre quienes buscan ingresar a instituciones de educación media superior y superior en México, centrando su propuesta educativa en las ingenierías y las ciencias exactas.

En este contexto, los aspirantes a formar parte de alguno de los programas del Politécnico ya se preparan para conocer las fechas clave del proceso de admisión de 2026.

¿Cuándo será la convocatoria?

Año tras año, el IPN recibe miles de solicitudes de estudiantes de todo el país interesados en incorporarse a su oferta académica, que abarca desde técnicos hasta ingenierías y licenciaturas en diversas ramas. La institución destaca por su enfoque científico y tecnológico, lo que la posiciona como un referente para quienes desean especializarse en estos campos.

La demanda para ingresar a
La demanda para ingresar a sus filas supera la oferta que tiene la escuela. (Crédito: RS)

Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional han adelantado que la convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027 de su sistema escolarizado tendrá su primera publicación en febrero, según datos tentativos difundidos en el portal de la institución.

Desde la primera semana de ese mes, los interesados deberán realizar el proceso de registro de aspirantes, un trámite que debe completarse conforme a las indicaciones oficiales publicadas en https://www.admision.ipn.mx/portal/index.html. Este procedimiento se realiza en línea y exige el cumplimiento puntual de los requisitos establecidos.

La entrega física de la solicitud de registro está prevista para la última semana de marzo. Posteriormente, la aplicación del examen de admisión se contempla para la cuarta semana de mayo.

Para este proceso, la institución suele habilitar sedes en distintas partes de la República Mexicana, a fin de facilitar el acceso a todos los aspirantes. Como parte de las fases finales, el propio IPN publicará los resultados en la segunda semana de julio en su plataforma oficial. Según datos oficiales, el proceso resulta altamente competitivo debido al elevado número de participantes que buscan un lugar en carreras como ingeniería mecánica, ingeniería en computación, ingeniería civil y otras disciplinas afines.

Los aspirantes deben realizar un
Los aspirantes deben realizar un examen para determinar si pueden obtener un lugar dentro de la institución. (Foto: Cuartoscuro)

Alternativas en el Poli

Además del sistema escolarizado, el IPN también abre la convocatoria del programa Polivirtual, su modalidad a distancia y mixta. Esta opción está enfocada en quienes buscan cursar sus estudios superiores por Internet o mediante un esquema híbrido, combinando clases presenciales y en línea. Las fechas suelen coincidir con las del proceso presencial, simplificando la planeación para quienes evalúan ambas alternativas.

Según el último ciclo informado, en 2025 el IPN recibió un número superior a los 90.000 registros para nivel superior, con una oferta de aproximadamente 30.000 lugares entre todas sus modalidades.

Las fechas reveladas para el ciclo 2026-2027 son tentativas y pueden estar sujetas a cambios. Por este motivo, las autoridades educativas insisten en que los aspirantes consulten de manera constante el portal oficial de admisión y sus redes sociales para confirmar información y actualización de procedimientos.

El IPN reitera que tanto el sistema escolarizado como el Polivirtual forman parte de su estrategia para ampliar la cobertura educativa y responder al interés de una comunidad estudiantil diversa. El seguimiento puntual de la convocatoria y el respeto a los requisitos oficiales resultan determinantes para quienes buscan acceder a alguno de los programas ofertados por la institución.

Temas Relacionados

Convocatoria Licenciatura IPNInstituto Politécnico NacionalAdmisión IPNPolivirtual IPNIPNuniversidadmexico-noticias

Más Noticias

Nuevo ataque con bombas molotov se registra en hotel de Cuautla, Morelos: habría dos muertos

Este nuevo atentado se da a pesar de que las autoridades de seguridad estatales dijeron que se reforzaría la presencia policial para proteger a población y comerciantes

Nuevo ataque con bombas molotov

Abaten a “Casilda”, jefe de plaza del Cártel de los Caborca, tras enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto

Las autoridades ofrecían una recompensa de 700 mil pesos por su arresto y/o localización

Abaten a “Casilda”, jefe de

Sentencian a más de 11 años de prisión a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG

Luego de fingir su muerte para evitar ser capturado, fue hallado culpable por lavado de dinero

Sentencian a más de 11

Mujeres se vuelven virales tras ser captadas ocultando ropa en exclusiva tienda de Nuevo León

Un video grabado dentro de una tienda mostró el momento en que dos mujeres escondían múltiples prendas bajo su ropa, provocando millones de reproducciones y una oleada de reacciones en redes sociales

Mujeres se vuelven virales tras

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara

Capturan en EEUU a expolicía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nuevo ataque con bombas molotov

Nuevo ataque con bombas molotov se registra en hotel de Cuautla, Morelos: habría dos muertos

Abaten a “Casilda”, jefe de plaza del Cártel de los Caborca, tras enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto

Sentencian a más de 11 años de prisión a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

ENTRETENIMIENTO

Detienen a cantante de corridos

Detienen a cantante de corridos tumbados por ayudar a su suegra a escapar de ser arrestada por robo

Así luce Digger de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise: comedia, desastre, fecha de estreno en México y trailer

Quién es Carolina Miranda, la actriz que presuntamente atacó a la influencer y cantante Yeri Mua en concierto de Bad Bunny

Pasquel asegura continuidad del emblemático Teatro Silvia Pinal pese a versiones de demolición: “Lo cuido”

La relación entre Gael García Bernal y Bad Bunny: ambos se conocen e incluso se han besado

DEPORTES

Cadena mexicana confirma que seguirá

Cadena mexicana confirma que seguirá transmitiendo los Juegos Olímpicos hasta 2032

Miguel Herrera admite que su paso por Costa Rica fue el proceso más triste de su carrera como técnico

Comienzan los playoffs del futbol americano colegial, horarios y dónde ver en México

Faitelson estalla contra Edson Álvarez al votar por Javier Aguirre en los premios The Best: “¿Así, o más arrastrado?”

Mohamed estalla contra la Liga MX: exige el regreso del descenso y la desaparición de la multipropiedad