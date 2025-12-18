Esposo de Kristal Silva le habría llamado la atención a Adal Ramones por su manera de conducir La Granja VIP

Esposo de Kristal Silvia habría planteado su inconformidad con Adal Ramones. Créditos: Infobae México - IG, Kristal Silvia

La controversia en torno a Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, y Luis Ángel Garza, esposo de la presentadora Kristal Silva, ha captado la atención del público a pocos días de la final del popular reality show.

La atención se centra en los besos en la mano que el presentador le dio a la colaboradora de Venga la Alegría en algunas emisiones de las galas, un gesto que habría provocado el supuesto reclamo del esposo de Silva.

Las evidentes fallas en la conducción del reality show han generado una ola masiva de quejas de inconformidad contra el famoso y la producción. Crédito: TV Azteca

Los supuestos gestos de Adal Ramones a Kristal Silva

Los gestos fueron comentados entRe los seguidores desde las primeras emisiones, pero la situación escaló hasta convertirse en un intercambio de declaraciones justo en medio del desenlace del programa.

De acuerdo con algunos medios, el origen del rumor se atribuye al periodista Gabo Cuevas, quien aseguró que la incomodidad de Luis Ángel ocasionó que la ex modelo optara por usar accesorios en la manos, esto con la intención de evitar gestos de su compañero.

La versión se propagó rápidamente en medios y redes sociales, ocasionando un debate sobre la relación entre los protagonistas y el ambiente que se vive al interior de La Granja VIP entre conductores y panelistas.

La polémica entre Adal Ramones y Luis Ángel Garza surge por los gestos del conductor hacia Kristal Silva en La Granja VIP. (La Granja VIP / Facebook)

Niegan tensión en La Granja VIP previo a la final del reality show

Ante la creciente atención mediática, Adal Ramones y Kristal Silva decidieron abordar el tema de manera pública durante una emisión de Venga La Alegría, matutino de TV Azteca.

“Salió una nota que decía que tu marido me llamó la atención”, dijo el conductor en alusión a la supuesta molestia de Luis Ángel Garza.

Acto seguido, repitió el gesto de besar la mano de su compañera, lo que generó risas entre ambos, reacción que algunos interpretaron como el fin al supuesto conflicto entre los presentadores.

El gesto de besar la mano de Kristal Silva por parte de Adal Ramones genera debate en redes sociales y medios de espectáculos. (La Granja VIP / Facebook)

Cuándo es la final de La Granja VIP y quiénes son los finalistas

La controversia surgió durante la semana final de La Granja VIP, donde Adal Ramones y Kristal Silva son figuras importantes, por lo que los rumores han generado mayor repercusión mediática en el medio.

Cabe mencionar que la gran final del reality show será el domingo 21 de diciembre a las 20:00 horas por Azteca Uno. Una emisión que promete captar la atención de la audiencia nacional.

El encargado de anunciar el resultado de las votaciones y revelar al ganador será Adal Ramones. Hasta ahora, los únicos finalistas son:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alfredo Adame y Kim Shantal son los finalistas confirmados, mientras que Eleazar Gómez y otros concursantes buscan un lugar en la final del reality. (Captura de pantalla TikTok)

Mientras que Eleazar Gómez, César Doroteo, El Patrón y La Bea siguen peleando por un lugar en la final. De acuerdo con encuestas que circulan en Internet, los personajes favoritos para llevarse el premio son Adame y Gómez, quienes unieron fuerzas para avanzar en la competencia y se titularon “Team Muro”.