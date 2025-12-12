Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Adal Ramones destaca la importancia del respeto mutuo y el bienestar de sus hijos tras su separación con Gabriela Valencia (La Granja VIP / Facebook)

La convivencia armónica entre Adal Ramones y su exesposa Gabriela Valencia ha sido posible gracias a una estrategia personal que el conductor considera fundamental: priorizar el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos.

El presentador, actualmente al frente de “La Granja VIP”, explicó que su enfoque se basa en ser un ejemplo constante para su familia y en mantener una comunicación fluida con la madre de dos de sus hijos, lo que ha permitido que la relación se desarrolle en un ambiente de paz y colaboración.

En declaraciones al programa Ventaneando, Adal Ramones subrayó la importancia de que los hijos sientan admiración por sus padres. Según sus palabras: “Yo creo que lo principal y que al menos me ha funcionado a mí es que los hijos te admiren”.

Esta visión, según el propio conductor, ha sido clave para fortalecer los lazos familiares y evitar conflictos innecesarios tras la separación.

El presentador evita desacreditar las decisiones de Gabriela Valencia ante sus hijos Paola y Diego, mostrando un frente unido en la crianza (Foto: Twtter)

El conductor detalló que nunca desacredita las decisiones de Gabriela Valencia ante sus hijos, Paola y Diego, y que ambos mantienen un frente unido en la crianza.

Ramones afirmó que evita contradecir las reglas establecidas por la madre y se mantiene atento a las necesidades y dinámicas de los jóvenes, procurando siempre ser un referente positivo.

Además, reconoció que su compromiso diario es mejorar sus hábitos y ser consciente de cada uno de sus actos, con el objetivo de convertirse en el mejor padre posible.

Diego, el hijo adolescente de Adal Ramones y Gabriela Valencia, prefiere mantener un perfil discreto y centrarse en sus estudios (Instagram)

La familia de Adal Ramones está compuesta por cuatro hijos, fruto de dos relaciones significativas. Paola Ramones, su primogénita con Gaby Valencia, nació en 2001 y actualmente tiene veinticuatro años. Reside en Los Ángeles, donde estudia Dirección de Cine y Audiovisual.

Diego, el segundo hijo del conductor con Valencia, es adolescente y se mantiene enfocado en sus estudios, optando por la discreción en el ámbito público.

De su matrimonio con Karla de la Mora, Ramones es padre de Cristóbal, nacido en 2019, y de Cayetano, quien llegó al mundo en 2023 y cuya presencia suele compartir en redes sociales.

El conductor ha manifestado que, a pesar de la diversidad de edades y etapas de sus hijos, todos ocupan un lugar central en su vida y constituyen una familia unida dentro del medio del espectáculo.

El conductor asegura que, pese a la diferencia de edades, todos sus hijos ocupan un lugar central en su vida (Instagram/@adalramones)

Un divorcio tras 15 años de relación

Adal Ramones, conductor y comediante mexicano, se divorció de Gaby Valencia, con quien estuvo casado por cerca de 15 años. El proceso de divorcio ocurrió en 2013.

Ramones declaró públicamente que la decisión fue de mutuo acuerdo y que buscaban lo mejor para sus hijos. Ambos acordaron mantener una relación cordial y respetuosa principalmente por el bienestar de su familia.

La separación se dio después de varios rumores sobre problemas en la relación, pero Ramones afirmó que no hubo terceras personas involucradas. Tras el divorcio, el conductor se enfocó en su trabajo y en pasar tiempo con sus hijos, mientras que Valencia se mantuvo alejada de los reflectores.