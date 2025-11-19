México

¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

El momento se viralizó en redes sociales, donde la actitud del presentador dividió opiniones

Guardar
El momento se viralizó en
El momento se viralizó en redes sociales, donde la actitud del presentador dividió opiniones. (La Granja VIP / Facebook)

¿Tensión o broma planeada en La Granja VIP? Usuarios de redes sociales tienen opiniones divididas respecto a un incómodo intercambio entre Kristal Silva y Adal Ramones durante la transmisión del martes 18 de noviembre.

El intercambio que encendió las redes

Durante una dinámica en la que los granjeros interactuaban con el conductor, Adal Ramones anticipó que tendría comunicación con el exterior. “Voy a, a tener una comunicación con ellos”, dijo. Kristal Silva respondió: “Adelante”. Acto seguido, Ramones añadió: “Una videollamada”, a lo que la conductora replicó: “Muy bien”.

El ambiente se tensó cuando Adal Ramones intervino con la frase: “Espérate. Aguas, quítate este anillo de cuernos”. Kristal Silva respondió con un comentario que rápidamente se viralizó: “Es para protegerme de tus babas (ríe)”. Tras ello, Ramones alcanzó a decir: “Ahora sí te pasaste”, dejando entrever la incomodidad del instante.

La escena provocó reacciones inmediatas entre la audiencia digital, que ha seguido con lupa cada gesto y palabra del conductor desde el inicio del reality.

El momento se hizo viral.
El momento se hizo viral. (X)

La controversia sobre el duelo de Kike Mayagoitia

Horas más tarde, la producción evaluó el triunfo de Kike Mayagoitia en el duelo. De acuerdo con Adal Ramones, el conductor de Venga la Alegría podría haber incumplido reglas, lo que lo colocaría en riesgo dentro del cuadro de nominados. Esta revisión podría salvar a Alberto del Río de la nominación.

La decisión fue interpretada por algunos espectadores como una muestra más de la tensión interna que vive el programa.

Críticas crecientes hacia Adal Ramones

Desde su estreno, Adal Ramones ha sido blanco constante de críticas por su conducción. La audiencia en X ha señalado interrupciones, errores y comentarios que, aseguran, afectan la dinámica del reality.

El conductor ha sido protagonista de varios momentos polémicos en semanas recientes, entre ellos anunciar por error la salida de Sandra Itzel, cortar enfrentamientos clave entre participantes y apresurar instantes decisivos de la Asamblea.

Estas situaciones han alimentado una campaña en redes que exige cambios urgentes en la producción e incluso la salida del presentador.

A esto se suma el reporte de una disminución en la audiencia dominical, un panorama que ha encendido alarmas dentro del proyecto.

Usuarios de X estallaron contra
Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)

Temas Relacionados

Adal RamonesLa Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

Con cuatro escenarios y más de 60 artistas, ya puedes planear tu maratón de perreo y música urbana sin perderte a tus favoritos

Flow Fest 2025: estos son

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que hay tres implicados asesinados, uno arrestado y que habrá más detenciones

Caso Carlos Manzo: así sería

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

El productor musical enfrenta proceso judicial en NL; dos cargos fueron desestimados, pero la investigación sigue

Vinculan a proceso a Cruz

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

La capital mexicana será testigo de una fusión musical única con artistas de talla internacional dentro del nu metal

Limp Bizkit en México: estos

¿Se puede obtener el apoyo de Becas de excelencia en el Edomex con otros programas federales?

Los participantes deberán tener un promedio de excelencia

¿Se puede obtener el apoyo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Carlos Manzo: así sería

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Layda Sansores confirma dos líneas de investigación en el homicidio de Karina Díaz, regidora de Morena en Campeche

¿Gerardo Ortiz irá a prisión? Tribunal de EEUU decidirá pena por transacciones con empresa presuntamente ligada al CJNG

Harfuch confirma detención del autor intelectual del asesino de Carlos Manzo, estaría ligado al CJNG

Detienen en CDMX a tres integrantes de Los Negros, grupo criminal que extorsiona a operadores de transporte público

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: los participantes se alistan para la nueva nominación la tarde de hoy 19 de noviembre

Flow Fest 2025: estos son los horarios y headliners de cada día del festival con más perreo de CDMX

Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal: ¿enfrentará cárcel?

Limp Bizkit en México: estos son todos los invitados al Gringo Papi Tour 2025

Guillermo del Toro da cátedra: estos son sus mejores consejos y verdades para jóvenes cineastas mexicanos

DEPORTES

Ester Expósito sorprende en la

Ester Expósito sorprende en la Arena México y recibe una máscara de Místico

Alberto del Río exhibe riña contra ex compañero en WWE por discriminar la comida mexicana

“Con victorias, la gente volverá a creer en nosotros”: Aguirre busca reconstruir al Tri rumbo al Mundial 2026

Los partidos de la NFL de la Semana 12 que prometen mucha acción

Paola Espinosa acusa a Rommel Pacheco, director de la CONADE, de quitarle una casa en Mérida