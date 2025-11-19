¿Se hartó? Kristal Silva lanza polémico comentario a Adal Ramones en La Granja VIP: “Te pasaste”

El momento se viralizó en redes sociales, donde la actitud del presentador dividió opiniones. (La Granja VIP / Facebook)

¿Tensión o broma planeada en La Granja VIP? Usuarios de redes sociales tienen opiniones divididas respecto a un incómodo intercambio entre Kristal Silva y Adal Ramones durante la transmisión del martes 18 de noviembre.

El intercambio que encendió las redes

Durante una dinámica en la que los granjeros interactuaban con el conductor, Adal Ramones anticipó que tendría comunicación con el exterior. “Voy a, a tener una comunicación con ellos”, dijo. Kristal Silva respondió: “Adelante”. Acto seguido, Ramones añadió: “Una videollamada”, a lo que la conductora replicó: “Muy bien”.

El ambiente se tensó cuando Adal Ramones intervino con la frase: “Espérate. Aguas, quítate este anillo de cuernos”. Kristal Silva respondió con un comentario que rápidamente se viralizó: “Es para protegerme de tus babas (ríe)”. Tras ello, Ramones alcanzó a decir: “Ahora sí te pasaste”, dejando entrever la incomodidad del instante.

La escena provocó reacciones inmediatas entre la audiencia digital, que ha seguido con lupa cada gesto y palabra del conductor desde el inicio del reality.

El momento se hizo viral. (X)

La controversia sobre el duelo de Kike Mayagoitia

Horas más tarde, la producción evaluó el triunfo de Kike Mayagoitia en el duelo. De acuerdo con Adal Ramones, el conductor de Venga la Alegría podría haber incumplido reglas, lo que lo colocaría en riesgo dentro del cuadro de nominados. Esta revisión podría salvar a Alberto del Río de la nominación.

La decisión fue interpretada por algunos espectadores como una muestra más de la tensión interna que vive el programa.

Críticas crecientes hacia Adal Ramones

Desde su estreno, Adal Ramones ha sido blanco constante de críticas por su conducción. La audiencia en X ha señalado interrupciones, errores y comentarios que, aseguran, afectan la dinámica del reality.

El conductor ha sido protagonista de varios momentos polémicos en semanas recientes, entre ellos anunciar por error la salida de Sandra Itzel, cortar enfrentamientos clave entre participantes y apresurar instantes decisivos de la Asamblea.

Estas situaciones han alimentado una campaña en redes que exige cambios urgentes en la producción e incluso la salida del presentador.

A esto se suma el reporte de una disminución en la audiencia dominical, un panorama que ha encendido alarmas dentro del proyecto.

Usuarios de X estallaron contra el presentador por su desempeño en la más reciente Asamblea. (Infobae México / Jovani Pérez)