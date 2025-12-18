México

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción de narcóticos en la
Destrucción de narcóticos en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concretó una destrucción histórica, al eliminar 540 mil dosis de drogas, equivalentes a 335 kilogramos de narcóticos.

Algunas de las sustancias incineradas tendrían hasta de 50 años aseguradas por las autoridades.

Uno de los motivos de la destrucción fue el foco de infección que generaban, debido a que algunas dosis ya contaban con hongos.

El operativo fue realizado en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La cantidad destruida marca un aumento superior al 235% respecto a los procesos de destrucción de años anteriores.

Destrucción de narcóticos por parte de la FGJCDMX

La FGJCDMX llevó a cabo operativos de incineración de sustancias ilícitas para bajo una política integral orientada a la procuración de la justicia, la protección de la sociedad y la eliminación de riesgos sanitarios asociados al almacenamiento prolongado de sustancias en descomposición.

Durante las acciones, autoridades informaron que se eliminaron 540 mil dosis de drogas, equivalentes a 335 kilogramos de narcóticos.

Del total incinerado, 235 kilogramos correspondían a más de 5 mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970. Mientras que los otros 100 kilogramos derivaban de 599 investigaciones abiertas en 2025.

Trabajos de destrucción de drogas
Trabajos de destrucción de drogas realizado por la FGJCMDX

Esta medida, según autoridades, elimina riesgos sanitarios, pues parte del material presentaba hongos nocivos.

La directora ejecutiva de Administración de Aseguramiento de Bienes de la FGJCDMX, Jessica Irene Ríos Ortega, señaló que: “Este año, bajo el liderazgo de Bertha Alcalde Luján, fiscal general, se definió un objetivo claro, eliminar por completo ese rezago histórico e incorporar de manera regular la destrucción de los narcóticos asegurados cada año.

Además, Ríos Ortega destacó que se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la FGJCDMX, lo que permite terminar con un atraso de más de 50 años.

En dónde fueron incinerados los narcóticos

Los trabajos involucraron la entrega física de narcóticos al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación y su verificación por peritos en química, quienes analizaron las sustancias en laboratorios para confirmar su tipo y peligrosidad.

Posteriormente, el material fue trasladado bajo vigilancia a instalaciones de la Secretaría de Defensa en Teotihuacán, Estado de México.

Trabajos de destrucción de drogas
Trabajos de destrucción de drogas realizado por la FGJCMDX

Al evento asistieron funcionarios de la Fiscalía CDMX como Javier Villalobos Ramos, fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo; Germán López Ramírez, fiscal de Investigación Territorial en Iztapalapa; y Marco Antonio Adriano Rangel, encargado de despacho del Órgano Interno de Control, además de representantes de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La FGJCDMX destacó que acciones de este tipo fortalecen la seguridad jurídica, protegen la salud pública y garantizan a la ciudadanía un manejo responsable y transparente de los bienes asegurados, al reducir riesgos latentes provocados por el almacenamiento prolongado de drogas decomisadas.

