“Alito” Moreno exige que México sea aliado de EEUU frente a dictaduras como la de Maduro

El dirigente nacional del PRI llamó a México a asumir una postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro y a fortalecer su alianza con Estados Unidos en América Latina

El dirigente del PRI llamó
El dirigente del PRI llamó a México a asumir un papel activo frente a las dictaduras en América Latina. Crédito: X @PRI_Nacional

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que México debe convertirse en el mejor aliado de Estados Unidos en materia geopolítica en América Latina, particularmente frente a lo que calificó como dictaduras y narcodictaduras, como la que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista sostuvo que el país no puede mantener una postura ambigua ni silenciosa ante regímenes que, aseguró, persiguen, encarcelan y asesinan a opositores políticos.

México no puede ni debe ser aliado de narcodictaduras terroristas y comunistas como la de Venezuela”, sentenció Moreno Cárdenas, al tiempo que lanzó un llamado directo a la comunidad internacional para asumir una postura firme y sin titubeos frente a la crisis democrática en ese país sudamericano.

Críticas directas al régimen de Nicolás Maduro

El líder del PRI señaló que no existe justificación alguna para respaldar gobiernos autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos y desconocen la voluntad popular.

En ese sentido, acusó al régimen venezolano de haber “robado las elecciones de julio de 2024”, por lo que —dijo— desconocer el resultado real equivale a avalar una dictadura.

No es momento de ambigüedades ni de discursos dobles ni tibios. Es momento de tomar postura con claridad, valentía, determinación y carácter”, subrayó el priista.

Moreno Cárdenas alertó que los llamados narcogobiernos representan una amenaza directa para la estabilidad regional, la seguridad hemisférica y los valores democráticos que han costado décadas de construcción en América Latina.

México y su responsabilidad histórica

El dirigente nacional del PRI sostuvo que México tiene una responsabilidad histórica con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, por lo que guardar silencio ante las dictaduras es traicionar esos principios.

Callar ante las dictaduras es traicionar nuestros principios”, afirmó, al insistir en que el país debe abandonar cualquier postura de neutralidad frente a regímenes autoritarios.

Recordó que a lo largo de su historia, el PRI ha condenado de manera firme el autoritarismo, así como cualquier forma de gobierno que busque someter a pueblos enteros mediante la violencia, la intimidación o el fraude electoral.

Moreno Cárdenas pidió una postura
Moreno Cárdenas pidió una postura firme contra el régimen de Nicolás Maduro y en favor de la democracia. PRESIDENCIA DE VENEZUELA

“Utilizar los medios necesarios para restituir la democracia”

Alejandro Moreno fue enfático al señalar que el PRI está a favor de que se utilicen los medios necesarios para restituir el orden democrático y constitucional en Venezuela, sin detallar qué tipo de acciones deberían impulsarse desde el ámbito internacional.

En el PRI, en México, estamos a favor de que se utilicen los medios necesarios para restituir el orden democrático y constitucional de Venezuela”, reiteró.

Finalmente, el dirigente tricolor dejó clara la postura de su partido: México debe fortalecer su alianza con Estados Unidos en los temas estratégicos de la región y asumir un papel activo en la defensa de la democracia continental.

La postura del PRI es clara: México debe ser el mejor aliado de Estados Unidos en los temas geopolíticos de América Latina. ¡Venezuela libre ya!”, concluyó.

