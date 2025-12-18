México

El proceso de desafuero a Alejandro Moreno avanza, afirma diputado de Morena

El presidente de la Sección Instructora explicó que la fiscalía estatal corrigió la petición inicial y mantiene vigentes las acciones legales

Crédito: Jesús Áviles| Infobae México
Crédito: Jesús Áviles| Infobae México

La revisión de la solicitud de desafuero que enfrenta el senador Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del PRI, se centra actualmente en comprobar que el procedimiento legal se haya cumplido a cabalidad, aseguró Hugo Eric Flores Cervantes, legislador de Morena y presidente de la Sección Instructora.

El morenista enfatizó que en cada paso se prioriza la legalidad sobre cualquier criterio político.

“Nosotros estamos buscando allegarnos todos, todos los elementos como para poder realizar un dictamen que sea muy pulcro (…) inimpugnable”, subrayó.

Además, remarcando que la fase actual consiste en reunir información antes de convocar formalmente a la Sección para elaborar el dictamen respectivo.

Alejandro Moreno. Crédito: X @PRI_Nacional
Alejandro Moreno. Crédito: X @PRI_Nacional

Desafuero y Estado de derecho: el caso de Alejandro Moreno Cárdenas y la vigencia de los controles institucionales

Flores Cervantes desestimó versiones sobre la supuesta detención del proceso, aclarando que “no estamos congelando el dictamen, no es nuestra idea.

El dictamen va a continuar. Estamos apegándonos exclusivamente a esta solicitud”.

El legislador explicó que los señalamientos contra Moreno Cárdenas derivan de cinco carpetas de investigación que lo implican, de manera presunta, en delitos de uso indebido de atribuciones y peculado.

La tarea central en este punto, añadió, es confirmar que se cumplen los requisitos formales y legales que permitan, en su caso, ejercer acción penal.

En lo relativo a las declaraciones del propio Moreno Cárdenas, quien ha sostenido que la investigación obedece a motivaciones políticas, Flores Cervantes fue tajante: el proceso mantiene un “estricto apego a derecho”, apartando cualquier elemento ajeno al marco jurídico.

“He estado intentando sacar de estos asuntos todas las consideraciones políticas. Este es un asunto de legalidad absoluta”, expresó. No obstante, reconoció el derecho del senador a construir su narrativa política en defensa propia.

El presidente de la Sección Instructora también se refirió al alcance del fuero parlamentario en México, opinando que su protección debe reducirse estrictamente a la libertad de palabra y acción legislativa.

“Desde mi punto de vista, no debería existir la inmunidad procesal. Yo sí creo en el fuero constitucional, porque da libertad de expresión, de acción a los legisladores, pero creo en la inmunidad parlamentaria si alguien comete un delito fuera de sus funciones, no debe tener inmunidad procesal, pero se ha abusado muchísimo”, argumentó.

Respecto a la solicitud original de desafuero, Flores Cervantes señaló que la Fiscalía General del Estado de Campeche decidió retirarla como consecuencia de un error técnico vinculado a la temporalidad del cargo: se señalaba a Moreno en calidad de diputado, aunque para entonces ya ocupaba una curul en el Senado.

Ante ese incidente, la fiscalía presentó posteriormente una nueva solicitud, reconstruyendo el caso conforme a su estatus actual.

“Al retirarla, poquito tiempo después ingresan una nueva solicitud distinta, no señalándolo de presuntamente haber cometido los mismos delitos de la anterior”, detalló.

Por último, Flores Cervantes descartó la posibilidad de que el caso prescriba, al señalar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche mantiene vigentes acciones legales que suspenden cualquier plazo, lo que, según dijo, descarta preocupaciones inmediatas sobre la prescripción de los delitos investigados.

