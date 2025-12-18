México

Agricultura fortalece controles en puertos durante vacaciones decembrinas 2025 para prevenir plagas

El personal intensificará la inspección de equipajes y personas, apoyado por binomios caninos

El objetivo de las nuevas medidas es proteger la calidad de los alimentos y reducir el riesgo de ingreso de plagas y enfermedades agropecuarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las vacaciones decembrinas y el esperado flujo de viajeros en aeropuertos y fronteras, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) ha anunciado un refuerzo de los controles sanitarios en todo México.

El objetivo central es preservar la calidad de los alimentos y reducir al máximo los riesgos de ingreso de plagas y enfermedades agropecuarias. Durante esta temporada, quien regrese o visite el país deberá cumplir medidas específicas y consultar recomendaciones oficiales para evitar contratiempos.

Medidas sanitarias reforzadas en puntos de entrada

La vigilancia sanitaria incrementará en puertos, aeropuertos y fronteras. Personal de Senasica, área especializada en sanidad agroalimentaria, realizará inspecciones rigurosas tanto al equipaje como a las personas que arriben al país. Tal despliegue incluye el apoyo de binomios caninos entrenados para detectar olores de alimentos y productos de riesgo, agilizando así la inspección sin la necesidad de abrir equipajes.

Estas acciones preventivas buscan proteger a la población y a la cadena productiva alimentaria que abastece a más de 120 millones de mexicanos.

Recomendaciones clave para quienes viajan

AGRICULTURA recomienda consultar el listado oficial de productos autorizados y los requisitos para mascotas antes de viajar a México. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

AGRICULTURA enfatiza la importancia de la preparación previa al viaje, tanto de connacionales como de turistas extranjeros. Antes de su arribo a México, se recomienda estrictamente:

  • Consultar el listado oficial de productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero autorizados para ingresar al país.
  • Acceder al portal de Senasica para verificar los requisitos para mascotas y evitar problemas en la aduana.
  • En caso de trasladar otras especies ―como hurones, hámsteres, canarios o pericos―, verificar los requisitos zoosanitarios específicos por especie.

Disposiciones especiales por la peste porcina africana

La peste porcina africana es una enfermedad viral letal para los cerdos, con graves impactos económicos en países productores como España. (Europa Press)

A raíz del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Barcelona, España, el pasado noviembre, AGRICULTURA implementó restricciones adicionales para proteger la producción nacional de cerdo. Bajo protocolos internacionales, se suspendió la importación comercial y turística de cualquier producto derivado del puerco proveniente de ese país.

Quienes visitan México tienen prohibido traer alimentos que contengan carne o subproductos porcinos de origen español. El personal de Senasica retendrá artículos tales como:

  • Jamones y paletas frescas o procesadas
  • Embutidos, salchichas, patés, despojos comestibles
  • Preparaciones alimenticias y suplementos que incluyan cerdo
  • Materia prima para mascotas y trofeos de caza

La medida responde a la necesidad de prevenir la entrada de la enfermedad, que representa un riesgo para la sanidad animal y la industria local.

La peste porcina africana y su impacto global

La PPA es una enfermedad viral originada en jabalíes africanos, lleva décadas expandiéndose pese a los esfuerzos científicos y sanitarios. En los últimos años, su avance hacia Europa Occidental, afectando incluso animales salvajes en España, mantiene en alerta a autoridades y productores.

Este mal preocupa a la comunidad internacional, especialmente a países productores como España. Dicha enfermedad viral es altamente letal para los cerdos y, aunque no afecta a los humanos, provoca cierres de mercados y graves impactos económicos en regiones afectadas.

Expertos han señalado la falta de una vacuna eficaz como el principal obstáculo para controlar el virus. El control se ha centrado entonces en las medidas de bioseguridad.

