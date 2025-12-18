Marina incauta en Veracruz casi 100 kilos de “Mimosa”, una planta con propiedades psicotrópicas

La Marina aseguró alrededor de 96 kilos de una raíz psicotrópica en el Puerto de Veracruz. (Semar)

La Secretaría de Marina informó el aseguramiento de aproximadamente 96 kilogramos de presunta N,N-dimetiltriptamina (DMT) en el puerto de Veracruz, en una acción coordinada entre personal de la Armada de México y la Aduana Marítima de Veracruz.

Este hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina en el recinto portuario, cuando los elementos navales revisaron una mercancía declarada como “mimosa cortada seca” que se buscaba exportar vía marítima, según informó la dependencia federal.

A través de análisis de laboratorio realizados a muestras de la mercancía inspeccionada, se confirmó la presencia de N,N-dimetiltriptamina (DMT), un compuesto químico psicotrópico que se halla de forma natural en la corteza de la raíz de la planta conocida como mimosa.

Este químico figura en la lista I del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, lo que determina restricciones estrictas para su manejo y comercialización.

La Secretaría de Marina comunicó que el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El propósito es que sea integrado a la carpeta de investigación respectiva, facilitando así el esclarecimiento de los hechos relacionados con el intento de exportación de la sustancia.

El consumo de Mimosa pudica se ha reportado en zonas rurales, especialmente entre jóvenes, por sus efectos alucinógenos. (Semar)

La mimosa y sus características

La mimosa es una planta que en sus raíces tiene una sustancia alucinógena potente similar a la de la Ayahuasca, utilizada tradicionalmente en rituales chamánicos.

Aunque la planta en sí no está controlada internacionalmente, sino sus principios activos, la planta Mimosa pudica, popularmente conocida como “moriviví” o “sensitiva”, ha sido identificada por especialistas como una modalidad local de sustancia de abuso con efectos psicoactivos relevantes.

Originaria de América y ampliamente distribuida en regiones como el Caribe, se utiliza desde hace siglos en la medicina tradicional, pero en los últimos años se registraron reportes de su consumo con fines recreativos, sobre todo entre jóvenes en ciertas zonas rurales.

Los estudios químicos han determinado la presencia en Mimosa pudica de compuestos como la mimosina, un alcaloide característico de las mimosáceas, y sustancias similares a la noradrenalina. Entre los modos de consumo referidos, figuran las infusiones de hojas y tallos, así como el uso de las hojas secas en cigarros, a menudo combinadas con marihuana o alcohol para potenciar el efecto tóxico.

De acuerdo con la Revista de Profesionales de la Salud de Cuba, diversos testimonios recogidos en Cuba detallan que el uso de Mimosa pudica provoca palpitaciones, sensación de energía, alteraciones del esquema corporal y disminución de la agudeza sensorial.

Especialistas destacaron que, además de sus efectos psicoactivos, la Mimosa pudica posee propiedades antibacterianas, analgésicas y sedantes. (Semar)

Varios usuarios describen el efecto como mucho más breve y violento que el de la marihuana y, en ocasiones, lo consideran desagradable. “Parece que el techo se une con el piso y por eso tienden a tirarse en el suelo para no ser aplastados”, relató un testigo, según datos recogidos por equipos médicos.

El fenómeno de consumo de Mimosa pudica fue explicado en gran medida por la limitada circulación de drogas ilícitas y el estricto control de sustancias psicotrópicas en contextos locales.

Desde el punto de vista toxicológico, las autoridades sanitarias advirtieron que el consumo repetido de Mimosa puede producir tolerancia condicionada y desencadenar episodios de abuso, sobre todo si se mezcla con otras drogas.

Además de sus efectos psicoactivos, la planta exhibe propiedades antibacterianas, antiasmáticas, anticonceptivas, analgésicas, afrodisíacas y sedantes.

Sin embargo, especialistas subrayan que “los componentes de la planta tienen un importante efecto tóxico y requieren estudio”, según apunta el equipo del Dr. Alberto Cutié Bressler.