Tortitas de romero en salsa de chile guajillo, una receta tradicional con sabores intensos

Un platillo perfecto para compartir con la familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de romero en salsa de chile guajillo son un platillo que combina ingredientes clásicos de la cocina mexicana con técnicas sencillas de preparación. La mezcla de hierbas, huevo y queso se integra con una salsa de sabor profundo, logrando un equilibrio entre lo natural y picante.

Este tipo de receta suele prepararse como plato fuerte o acompañamiento, especialmente en temporadas donde los guisos con salsa ocupan un lugar central en la mesa.

La textura crujiente de las tortitas contrasta con la suavidad de la salsa, ofreciendo una experiencia completa en cada bocado.

Receta de tortitas de romero en salsa de chile guajillo

Un platillo tradicional mexicano de textura suave y sabor profundo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de tortillas de romero en salsa de chile guajillo la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Prepararlas solo te costará 30 minutos y el rendimiento final será de ocho porciones.

Ingredientes

Salsa de chile guajillo

6 chiles guajillo, sin venas, ni semillas y remojados en agua caliente

2 jitomates

3 ajos, pelados

1/4 de cebolla

2 tazas de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva sal y pimienta al gusto

Terminado

4 huevos

1 kg de romero, limpio y blanqueado

200 g de queso Cotija o queso añejo

sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite

Preparación

Salsa de chile guajillo

Licue los chiles, los jitomates, los ajos, la cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa tersa

En una olla a fuego bajo caliente el aceite y vierta la salsa, deje hervir por 5 minutos y salpimiente

Terminado

Separe las claras y las yemas de los huevos y bata las claras a punto de nieve y agregue de forma envolvente las yemas

Mezcle los romeritos con el queso Cotija y salpimiente al gusto

Forme croquetas con la mezcla de romeritos y fría hasta que tomen un color dorado. Retírelas y colóquelas sobre papel absorbente

Cubra las tortitas con la salsa de chile guajillo y sirva

¿Qué es y para qué sirve el romero?

El romero es un condimento aromático y natural utilizado en la cocina y en remedios tradicionales – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una hierba utilizada dentro del contexto gastronómico nacional por su intenso aroma y sabor tierroso. Este se emplea en platillos salados y tés.

En preparaciones como las tortitas, el romero aporta una nota fresca que equilibra la grasa del huevo y el queso. Su textura, una vez blanqueado, permite integrarlo fácilmente en mezclas, conservando su color y su aroma característico.

Además de su uso culinario, el romero ha sido asociado con propiedades antioxidantes y digestivas.

Los beneficios del chile guajillo en la gastronomía

una de de las bases de la gastronomía mexicana (Wikimedia Commons/ZooFari)

El chile guajillo es uno de los más utilizados en la cocina mexicana debido a su sabor suave y picor ligero, esto lo hace ideal para salsas que buscan profundidad sin resultar agresivas al paladar.

De acuerdo con el sitio gastronómico Larousse, “el chile guajillo es un chile seco color café rojizo, de piel tersa y brillante, forma triangular alargada; mide en promedio 10 cm de largo y cuatro en su parte más ancha”:

En la elaboración de la salsa, se combina con jitomate, ajo y cebolla, creando una base aromática que acompaña sin opacar a las tortillas. Desde el punto de vista nutricional, el chile guajillo contiene vitaminas y antioxidantes que contribuyen a una alimentación equilibrada.