México

Tortitas de romero en salsa de chile guajillo, una receta tradicional con sabores intensos

Se trata de un platillo que integra ingredientes ricos en propiedades digestivas e inmunológicas

Guardar
Un platillo perfecto para compartir
Un platillo perfecto para compartir con la familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortitas de romero en salsa de chile guajillo son un platillo que combina ingredientes clásicos de la cocina mexicana con técnicas sencillas de preparación. La mezcla de hierbas, huevo y queso se integra con una salsa de sabor profundo, logrando un equilibrio entre lo natural y picante.

Este tipo de receta suele prepararse como plato fuerte o acompañamiento, especialmente en temporadas donde los guisos con salsa ocupan un lugar central en la mesa.

La textura crujiente de las tortitas contrasta con la suavidad de la salsa, ofreciendo una experiencia completa en cada bocado.

Receta de tortitas de romero en salsa de chile guajillo

Un platillo tradicional mexicano de
Un platillo tradicional mexicano de textura suave y sabor profundo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de tortillas de romero en salsa de chile guajillo la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Prepararlas solo te costará 30 minutos y el rendimiento final será de ocho porciones.

Ingredientes

Salsa de chile guajillo

  • 6 chiles guajillo, sin venas, ni semillas y remojados en agua caliente
  • 2 jitomates
  • 3 ajos, pelados
  • 1/4 de cebolla
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva sal y pimienta al gusto

Terminado

  • 4 huevos
  • 1 kg de romero, limpio y blanqueado
  • 200 g de queso Cotija o queso añejo
  • sal y pimienta al gusto
  • 3 cucharadas de aceite

Preparación

Salsa de chile guajillo

  • Licue los chiles, los jitomates, los ajos, la cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa tersa
  • En una olla a fuego bajo caliente el aceite y vierta la salsa, deje hervir por 5 minutos y salpimiente

Terminado

  • Separe las claras y las yemas de los huevos y bata las claras a punto de nieve y agregue de forma envolvente las yemas
  • Mezcle los romeritos con el queso Cotija y salpimiente al gusto
  • Forme croquetas con la mezcla de romeritos y fría hasta que tomen un color dorado. Retírelas y colóquelas sobre papel absorbente
  • Cubra las tortitas con la salsa de chile guajillo y sirva

¿Qué es y para qué sirve el romero?

El romero es un condimento
El romero es un condimento aromático y natural utilizado en la cocina y en remedios tradicionales – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una hierba utilizada dentro del contexto gastronómico nacional por su intenso aroma y sabor tierroso. Este se emplea en platillos salados y tés.

En preparaciones como las tortitas, el romero aporta una nota fresca que equilibra la grasa del huevo y el queso. Su textura, una vez blanqueado, permite integrarlo fácilmente en mezclas, conservando su color y su aroma característico.

Además de su uso culinario, el romero ha sido asociado con propiedades antioxidantes y digestivas.

Los beneficios del chile guajillo en la gastronomía

una de de las bases
una de de las bases de la gastronomía mexicana (Wikimedia Commons/ZooFari)

El chile guajillo es uno de los más utilizados en la cocina mexicana debido a su sabor suave y picor ligero, esto lo hace ideal para salsas que buscan profundidad sin resultar agresivas al paladar.

De acuerdo con el sitio gastronómico Larousse, “el chile guajillo es un chile seco color café rojizo, de piel tersa y brillante, forma triangular alargada; mide en promedio 10 cm de largo y cuatro en su parte más ancha”:

En la elaboración de la salsa, se combina con jitomate, ajo y cebolla, creando una base aromática que acompaña sin opacar a las tortillas. Desde el punto de vista nutricional, el chile guajillo contiene vitaminas y antioxidantes que contribuyen a una alimentación equilibrada.

Temas Relacionados

Tortitas de romeroChile guajilloPlatillo tradicionalGastronomía mexicanaRecetasmexico-noticias

Más Noticias

INEGI documenta altos niveles de violencia y omisiones contra derechos humanos

Las autoridades advirtieron sobre cifras alarmantes: más de 142 mil hechos violatorios registrados

INEGI documenta altos niveles de

Madre buscadora de Jalisco denuncia agresión y amenaza de muerte, colectivo pide reforzar seguridad de activista

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos pidió que se brinde protección integral a Beatriz Uscanga y su familia

Madre buscadora de Jalisco denuncia

Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

La influencer mexicana volvió a encender las redes con su vida sentimental al explicar su cambio repentino de novio

Del amor al escándalo: conoce

Del aula a la IA: maestro indígena enseña tzotzil a ChatGPT desde los Altos de Chiapas

Desde Zinacantán, Chiapas, el maestro y poeta Andrés ta Chikinib alimenta a ChatGPT con estructuras del tzotzil para darle presencia digital a una lengua originaria

Del aula a la IA:

Detienen a un estadounidense y un francés por grafitear el Metro de la CDMX

Los extranjeros fueron detenidos mientras pintaban las instalaciones del Metro; se les encontró marihuana

Detienen a un estadounidense y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército desactiva 15 explosivos y

Ejército desactiva 15 explosivos y destruyen narco campamento en Michoacán, no se reportan detenidos

Hallan sin vida al fotógrafo Luis Téllez Camarillo al interior de su domicilio en Córdoba, Veracruz

Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presuntos temas de operaciones ilícitas y delincuencia organizada

EEUU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”, advierte que sigue operando desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Del amor al escándalo: conoce

Del amor al escándalo: conoce las polémicas de Tammy Parra tras dejar a su novio por su mejor amigo

Junior H se corona como rey del regional con récord en la Plaza de Toros: seis sold outs y un mar de reconocimientos

Nodal habría cruzado números con reportera venezolana en un hotel pese a ser esposo de Ángela, según periodista

Quién es María Elisa Gallegos, la actriz que interpretará a la srta. Miel en Matilda, el Musical

Jóvenes se quedan sin ver a Bad Bunny en CDMX y terminaron estafados: pierden 24 mil pesos

DEPORTES

Cade Cowell le dice adiós

Cade Cowell le dice adiós a Chivas para integrarse al New York RB de la MLS

Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026

Raquel Rodríguez, luchadora mexicana termina con un bulto en la frente tras severo combate en WWE | Video

Robín se juega la máscara en la Arena México y lanza advertencia a Astral: “Quiero desenmascarar al enanito”

Estas serán las marcas mínimas que los nadadores mexicanos deben mantener si quieren llegar a Los Ángeles 2026