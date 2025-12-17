Secretaría de Salud asegura vacuna y tratamiento contra influenza H3N2 en México

La Secretaría de Salud destacó la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades como el subclado K de la influenza H3N2. Foto: (iStock)

La circulación de la variante AH3N2 subclado K del virus de la influenza, conocida popularmente como “Super Gripe”, ha encendido alertas a nivel internacional luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara su presencia en diversos países de Europa y en Estados Unidos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias mexicanas han reiterado que el país se encuentra preparado para hacer frente a esta variante, al contar con vacuna y tratamiento específicos.

El Secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México, hasta el momento, solo se ha registrado un caso confirmado de esta variante. Se trata de una paciente de 80 años de edad que recibió atención médica de manera ambulatoria y presentó una evolución favorable tras el tratamiento correspondiente.

De acuerdo con el funcionario, este caso no derivó en complicaciones graves ni en hospitalización, lo que refuerza la efectividad de las medidas de atención y prevención disponibles en el país.

David Kershenobich aseguró que México cuenta con la vacuna y los tratamientos específicos para combatir la influenza H3N2 subclado K. (Presidencia)

Kershenobich subrayó que la principal herramienta para proteger a la población frente a esta variante de influenza es la vacunación, ya que permite reducir de manera significativa el riesgo de desarrollar cuadros graves y de requerir hospitalización.

En este sentido, destacó la disponibilidad de la vacuna Mexinvac, desarrollada y producida íntegramente en México, la cual se aplica desde el año pasado y continuará utilizándose 2025.

“La vacuna que tenemos en México, la vacuna Mexinvac, que se aplica desde el año pasado, 2024 y 2025, es completamente producida en México y disponemos la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo. Lo que es muy importante es recordar que la estrategia de prevención es mucho mejor que nada más estar enfocados al tratamiento de la enfermedad”, afirmó el secretario de Salud.

La Secretaría de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica constante para detectar oportunamente cualquier incremento en los casos de influenza. De acuerdo con Kershenobich, el número de contagios registrados actualmente es similar al observado en 2024, año en el que la vacunación permitió mantener bajo control la propagación de la enfermedad. Asimismo, informó que aproximadamente el 50 por ciento de la población objetivo ya ha recibido la vacuna contra la influenza.

Foto: (iStock)

No obstante, el funcionario hizo un llamado a reforzar la participación ciudadana en la campaña de vacunación. “Y les exhortamos a que acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna”, señaló, al enfatizar la importancia de completar la cobertura en los sectores más vulnerables.

Los grupos prioritarios para la vacunación invernal incluyen a niñas y niños de seis meses a cinco años, personas de sesenta años y más, así como a quienes presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, enfermedad renal crónica o padecimientos que comprometan el sistema inmunológico.

Finalmente, la Secretaría de Salud invitó a la población a acudir a los centros y unidades de salud para completar su esquema de vacunación y a mantenerse informada a través de los canales oficiales, como parte de una estrategia integral para prevenir complicaciones y proteger la salud pública ante la circulación de esta variante de influenza.