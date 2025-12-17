¿SAT suspenderá actividades en diciembre 2025 y enero 2026? Esto es lo que sabemos

SAT podría suspender actividades en diciembre 2025 y enero 2026. (Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

En las semanas previas a la temporada de fin de año, usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y contribuyentes han manifestado inquietudes acerca de posibles cierres o suspensiones en la atención de oficinas durante diciembre de 2025 y enero de 2026.

Esta preocupación surge ante la inminencia de trámites fiscales relevantes y la experiencia de otros organismos que sí establecen periodos de descanso. Por ahora, el panorama presenta certidumbre respecto a la continuidad de los servicios que ofrece el organismo tributario federal.

SAT no ha confirmado periodo vacacional en sus 164 oficinas

En la revisión de los calendarios oficiales, tanto en versiones recientes como anteriores disponibles en el sitio web del SAT, no existen menciones sobre la suspensión de actividades ni periodos de días inhábiles específicos para los meses de diciembre y enero próximos.

El SAT, dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mantiene activa la operación de sus 164 oficinas en todo México. Conforme a los procedimientos habituales, cualquier modificación temporal en los servicios deberá hacerse pública a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o mediante los canales oficiales del SAT en medios digitales.

Trabajadores del SAT sí tienen días de descanso obligatorios

Según la Ley Federal del Trabajo, el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 están reconocidos como días de descanso obligatorio. En estos casos, los trabajadores del SAT tienen derecho a ausentarse; si prestan sus servicios, corresponde una remuneración triple.

Para el resto de las jornadas laborales, el horario habitual de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas, y los viernes de 8:30 a 15:00 horas. Para quienes requieran atención presencial, la ubicación de oficinas cercanas puede consultarse a través del Directorio Nacional en línea, seleccionando la entidad federativa correspondiente en el sitio del SAT.

En el micro sitio y la app móvil los usuarios podrán obtener su Constancia de Situación Fiscal y renovar su e.firma (Foto: Captura de pantalla SAT ID)

Alternativas para trámites del SAT

Ante la posibilidad de alta demanda o eventualidades, el SAT facilita una amplia gama de trámites en línea desde su portal oficial y diversas aplicaciones móviles, como SAT Móvil –disponible para Android e iOS.

Entre los servicios accesibles se encuentran la descarga de la Constancia de Situación Fiscal (CSF), obtención de la Opinión de Cumplimiento, presentación de declaraciones provisionales y anuales para personas físicas, consulta y descarga de acuses, habilitación de notificaciones, gestiones relacionadas con la e.firma y acceso a historiales de certificados.

La opción SAT ID permite ejecutar procesos como la generación o renovación de la e.firma, solicitud de contraseñas y consulta del estado de trámites de manera remota. Dicha herramienta proporciona alternativas para la gestión de constancias y actualización de datos desde cualquier lugar.

Entre los procedimientos que pueden realizarse por estas vías se cuentan la inscripción en el RFC, cambio o corrección de domicilio y nombre, actualización de CURP y acceso a orientación fiscal profesional.

De esta forma, el SAT responde a la necesidad de mantener la continuidad operativa de los servicios tributarios, sin depender exclusivamente de la atención presencial en las oficinas distribuidas a lo largo del país.

Estos son los datos relevantes sobre trámites del SAT en periodo decembrinas

Hasta el momento, el SAT no ha anunciado un periodo vacacional ni cierre de atención en sus 164 oficinas para diciembre de 2025 y enero de 2026, y cualquier cambio debe formalizarse mediante el Diario Oficial de la Federación o sus canales digitales oficiales. El 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 figuran como días de descanso obligatorio para los trabajadores del SAT, quienes tienen derecho a ausencia o a una remuneración triple en caso de laborar esas fechas. El horario regular de atención presencial en oficinas del SAT es de lunes a jueves de 9:00 a 16:00, y los viernes de 8:30 a 15:00, con la posibilidad de consultar la ubicación de oficinas a través de su Directorio Nacional en línea. El SAT ofrece varios trámites digitales en su portal oficial y aplicaciones móviles, como descarga de constancias, gestión de e.firma, atención a consultas, inscripción al RFC, actualización de datos y otros, asegurando la continuidad de los servicios fiscales de forma remota.