Enfrentamiento entre civiles armados desata narcobloqueos en Escuinapa, Sinaloa

Los tres niveles del gobierno realizan investigaciones en la zona. (Cuartoscuro)

En el estado de Sinaloa confirmó la mañana de este miércoles la presencia de hechos delictivos en el municipio de Escuinapa, al sur de la entidad.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en su cuenta oficial de X, “este 17 de diciembre de 2025, se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación”.

Ante estas acciones, las autoridades aseguraron que los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional ya estaban llevando a cabo acciones al respecto y recomendaron “en la medida de lo posible, evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades desplegadas en el operativo”.

La zona permanece bajo resguardo con patrullajes de fuerzas federales y estatales en puntos estratégicos de Sinaloa. (SSPyTM_Culiacan)

Qué ocurrió en Escuinapa

A pesar de que las autoridades no han emitido mayor información al respecto, el departamento de Ángeles Verdes, que se encarga de proporcionar auxilio mecánico en carreteras, reportó a través de su cuenta oficial de X el cierre de la carretera libre entre Mazatlán y Tepic debido al incendio de un tractocamión.

De acuerdo con información de medios locales, entre ellos Debate, la zona permanece bajo resguardo con patrullajes y presencia de fuerzas federales y estatales en puntos estratégicos.

Según reportó la misma fuente, un convoy de al menos 20 unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la zona donde ocurrieron los hechos. Las unidades realizan recorridos de vigilancia y despliegan presencia en áreas identificadas como prioritarias.

Paralelamente, la vigilancia fue reforzada en la carretera federal México 15. Un grupo de al menos cinco patrullas de la SSPC permanece en los límites entre los municipios de Rosario y Escuinapa, en la zona conocida como el crucero de Chametla.

Presencia de la Marina en Escuinapa

De forma adicional, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene operativos sobre la carretera libre y contribuye al cerco de seguridad en coordinación con otras instancias, según lo detalló Debate.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades determinaron el cierre temporal de la autopista Mazatlán-Tepic, en el tramo comprendido entre Villa Unión y Escuinapa, para salvaguardar a los automovilistas y reducir riesgos mientras continuaban las operaciones de seguridad.

En el área se cuenta también con la presencia de policía municipal y la Guardia Nacional, encargadas de resguardar el tramo cerrado y mantener vigilancia mientras persisten los patrullajes federales, informó Debate. Las corporaciones instaron a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, evitar las zonas restringidas y reportar cualquier emergencia al número 911.

Hasta el momento no se han dado a conocer reportes de personas detenidas o víctimas. El despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la región con acciones enfocadas en mantener la seguridad y restablecer el tránsito conforme evolucionen las condiciones.