Plan Michoacán incorpora nuevas medidas para garantizar derechos laborales: acciones iniciarán en el sector aguacatero

El lanzamiento de nuevas estrategias para asegurar los derechos laborales en el sector agrícola marca un punto de inflexión en las políticas de exportación de México. Al integrar mecanismos innovadores bajo el denominado Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales han consolidado un enfoque que pretende, desde el sector aguacatero, sentar precedentes en la garantía de condiciones laborales dignas y protección social a trabajadores del campo.

Certificación laboral agrícola: el aguacate como pionero

Este 16 de diciembre de 2025, se dio a conocer la puesta en marcha del Certificado Laboral para la Agroexportación y el desarrollo de la plataforma digital VELAGRO, el gobierno federal y estatal, junto al sector privado, buscan asegurar que cada embarque de aguacate enviado al exterior cuente exclusivamente con mano de obra formal adscrita al IMSS.

De este modo, las exportaciones mexicanas podrán demostrar que detrás del producto existe “trabajo digno, seguridad social y cumplimiento de la legislación laboral”, como describió el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López.

El funcionario resaltó: “Que el mundo tenga la certeza que detrás de cada exportación hay trabajo digno, que hay seguridad social y futuro para las personas jornaleras”. Esta estrategia, que inicia con el aguacate hass, contempla expandirse paulatinamente al resto de los cultivos de exportación, priorizando aquellas cadenas productivas con mayor presencia internacional.

La plataforma VELAGRO, alojada en los sistemas de la STPS, funcionará como instrumento principal para la obtención del certificado: las empacadoras deberán registrar sus embarques, y cada operación dirigida al exterior obligará a comprobar la formalidad laboral de los participantes.

Según el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca Vázquez, el esquema entrará en vigor a partir del primero de abril de 2026, con un periodo de prueba de seis meses durante el cual la ausencia del certificado no impedirá el comercio, facilitando así la transición y corrección de errores.

Buscan fortalecer marco sanitario en el sector aguacatero

Este sector ocupa una posición prioritaria, de acuerdo con el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, integrando no solo la formalidad de la mano de obra, sino también el fortalecimiento sanitario y ambiental.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, expuso que la fruta se encuentra entre los cinco productos priorizados por la presidencia, por lo que los esfuerzos para reforzar la sanidad y enfrentar desafíos fitosanitarios serán acompañados por mayores recursos.

Berdegué enfatizó que, además de la sanidad, buscan consolidar una oferta que destaque tanto “calidad ambiental” como “calidad social”, con miras a que el aguacate mexicano pueda recibir en el futuro “acreditaciones como libre de plagas, libre de deforestación y libre de trabajo informal”.

A este planteamiento se sumó un llamado a trabajar en estrategias de comunicación dirigidas a consumidores extranjeros: la intención es hacer visible que cada producto mexicano cumple estándares de justicia social y protección ambiental, lo que podría traducirse en mayor competitividad en mercados que “demandan calidad integral”.

Bedolla destaca competitividad del aguacate

Por otro lado, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, subrayó que el Certificado Laboral permitirá que el aguacate obtenga “más sellos de competitividad”, lo que fortalecerá la posición del producto nacional ante las próximas negociaciones del T-MEC.

La iniciativa ha sumado el respaldo de organismos gremiales como la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM), cuyos presidentes, Raúl Martínez Pulido y Miguel Melgoza Radillo, respectivamente, reiteraron el compromiso del sector para consolidar la formalidad y seguridad social de los trabajadores.

La expectativa es que el esquema abarque otros frutos, como las berries, y que al final del sexenio todo el sector exportador agrícola del país cuente con procesos de certificación laboral y cadenas de valor integradas por mano de obra formal.

Estos son los puntos más relevantes anunciados en el marco del Plan Michoacán

Implementación del Certificado Laboral para la Agroexportación: El gobierno federal y estatal, en colaboración con el sector privado, presentó la certificación laboral que busca garantizar que cada embarque de aguacate de exportación esté respaldado por mano de obra formal adscrita al IMSS. Lanzamiento de la plataforma VELAGRO: Esta herramienta digital permitirá el registro de embarques y la comprobación obligatoria de la formalidad laboral por parte de las empacadoras, con un periodo de prueba que inicia en abril de 2026. Aguacate como producto pionero: El nuevo esquema inicia su aplicación en el aguacate hass, con planes de extenderse progresivamente a otros cultivos de exportación, otorgando prioridad a las cadenas productivas de mayor presencia internacional. Fortalecimiento del componente sanitario y ambiental: El Plan Michoacán promueve acciones para que el aguacate mexicano sea reconocido por su calidad sanitaria, ambiental y social, incluyendo acreditaciones como “libre de plagas”, “libre de deforestación” y “libre de trabajo informal”. Respaldo gremial y proyección hacia otros productos: Organismos como la APEAM y UDECAM apoyan la iniciativa, con el objetivo de expandir el esquema hacia otros frutos, como las berries, y lograr que todo el sector exportador agrícola cuente con procesos de certificación laboral antes de concluir el sexenio.