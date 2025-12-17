México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Ambas naciones realizaron reuniones sobre temas de seguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gobiernos de México y los Estados Unidos acordaron conectar sus plataformas de inteligencia para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera compartida, anunció el Departamento de Estado de EEUU.

Este compromiso se realizó durante la segunda reunión del grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos, llevada a cabo el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México con el objetivo de promover la cooperación en materia de seguridad.

Como parte de los acuerdos, ambos países se comprometieron a mejorar el intercambio de información, así como agilizar la colaboración en materia de extradiciones, el decomiso de activos e investigaciones sobre huachicol.

La acción se lleva a cabo en un contexto en el que funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por el sobrevuelo de drones cerca de la frontera.

Steven Willoughby, director de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aviones No Tripulados Oficina de Estrategia, Política y Planes, del Departamento de Seguridad Nacional, detalló en su comparecencia ante el Senado de EEUU en julio pasado que los drones eran utilizados para transportar drogas y realizar vigilancia contra las fuerzas del orden.

“En los últimos seis meses de 2024, se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur. La mayoría volaba a más de 120 metros (la altitud máxima permitida para drones tanto en Estados Unidos como en México)”, dijo el funcionario.

Desde junio de este año, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), informó que durante una mesa redonda en la que participaron funcionarios mexicanos y estadounidenses se acordó el aprovechamiento de drones incautados al narcotráfico para frenar el tráfico de armas.

Con la medida, ambas naciones acordaron intercambiar información balística relacionada con los delitos que se registran en los estados fronterizos y la creación de un laboratorio para recabar y explotar datos.

Operadores droneros del CJNG emplean drones modificados para ataques aéreos y operaciones de vigilancia en zonas controladas.

Es así que durante la segunda reunión de seguridad, en la que participaron representantes de seis agencias gubernamentales de EEUU y mexicanos -entre ellos el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson- se acordó acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar a los cárteles, irrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes.

En tanto, la SRE detalló que durante la reunión se hizo énfasis en el tráfico de armas, donde se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global con el uso de drones por organizaciones criminales.

Aunque no se detalló la interconexión de plataformas de inteligencia, la cancillería informó que los acuerdos se centraron en profundizar y agilizar el intercambio de información sobre tráfico de armas, así como en la continuación de incautaciones de armamento y municiones.

Se acordó que la siguiente reunión se realice en enero de 2026. Foto: SRE

Además, se contempló dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y en el fortalecimiento de investigaciones contra huachicol.

“México reiteró que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida”, aseguró la SRE en un comunicado.