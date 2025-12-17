México

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

Elementos de la Guardia Nacional realizaron un cateo en Ixtlahuacán del Río

Guardar
Fueron asegurados dos vehículos (Guardia
Fueron asegurados dos vehículos (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron la incautación de más de una tonelada de marihuana en Jalisco, además del aseguramiento de un par de vehículos, uno de ellos de alta gama.

Los hechos sucedieron en el municipio de Ixtlahuacán del Río, sitio en el que los guardias nacionales y efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a realizar un cateo.

Como resultado del a revisión en el inmueble, los uniformados hallaron:

  • 150 bolsas con una tonelada de marihuana
  • Dos vehículos, uno de gama alta
  • Una máquina trituradora

Las acciones también fueron informadas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte de actividades relevantes compartido el 15 de diciembre.

No hubo personas capturados (Guardia
No hubo personas capturados (Guardia Nacional)

"En Ixtlahuacán del Río, elementos de FGR y SSPC catearon un domicilio, aseguraron 1,100 kilos de marihuana", es parte de lo compartido por las autoridades federales.

Por estas acciones no fueron reportadas personas capturadas, además, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. El material gráfico compartido por la Vocería de la Guardia Nacional muestra diversas bolsas negras con la sustancia psicoactiva.

“Los guardias apoyaron a la Fiscalía General de la República a cumplimentar una orden técnica de investigación. Los agentes federales resguardaron el inmueble”, destaca la institución.

Si bien no hay detalles sobre las unidades vehiculares aseguradas, una imagen publicada por la Guardia Nacional permite ver que dentro del predio había dos camionetas, al parecer, una camioneta tipo pick up roja y una SUV Hummer blanca y con rines rojos.

Marihuana asegurada en Jalisco

Cabe recordar que el 12 de diciembre pasado fue informado el inicio de una carpeta de investigación por delitos contra la salud debido al aseguramiento de 80 kilogramos de marihuana en el municipio de Hostotipaquillo.

La marihuana fue hallada por elementos de la Policía Estatal de Caminos que realizaban patrullajes de vigilancia sobre la carretera Guadalajara-Tepic. Los efectivos hallaron un par de bolsas con cannabis.

(Guardia Nacional)
(Guardia Nacional)

Mientras que, el pasado 26 de octubre guardias nacionales encontraron bolsas de basura que tenían alrededor de media tonelada de marihuana. Dichas bolsas fueron halladas en el tramo carretero El Refugio - San Marcos a un costado de un camino de terracería.

Cuando los efectivos inspeccionaron el lugar hallaron 56 paquetes, seis costales y cuatro bolsas de basura con la marihuana.

Por su parte, a inicios de julio pasado, agentes estatales realizaron la incautación de más de 2 millones de dosis de marihuana que estaban abandonados en un camino de terracería.

Fue en el municipio de Ahualulco de Mercado que elementos de la Policía Regional en conjunto con agentes militares aseguraron los paquetes que dieron un peso que superó la tonelada de marihuana.

Temas Relacionados

JaliscoIxtlahuacán del RíoMarihuanaCateoGuardia NacionalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Vitamina K2: las diferencias clave con la K1 y sus beneficios para la salud

Este compuesto ha despertado la atención de aquellos que buscan estrategias nutricionales para fortalecer sus huesos y proteger el sistema cardiovascular

Vitamina K2: las diferencias clave

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

El estratega argentino tuvo una salida polémica del equipo cementero

El jugador que Martín Anselmi

Avanza ISSSTE en construcción de nuevas unidades médicas para mejorar la atención

El organismo impulsa obras en Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, con ampliación de servicios para más de 170 mil derechohabientes

Avanza ISSSTE en construcción de

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

El estadounidense colgó los guantes del pugilismo profesional a los 38 años

Crawford anuncia su retiro del

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

Todo indica que el cineasta mexicano triunfará en la temporada de premios

Frankenstein de Guillermo del Toro
MÁS NOTICIAS

NARCO

México se comprometió a interconectar

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

CJNG estaría detrás de la explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán: aseguró el fiscal del estado

Este es el papel de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, al interior del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

Lorena Herrera no está de acuerdo en que Ninel Conde “promueva” la operación de cambio de color de ojos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 16 de diciembre

DEPORTES

El jugador que Martín Anselmi

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo

Por qué Faitelson no se disculpará con el Turco Mohamed tras la discusión que tuvieron en la final

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional