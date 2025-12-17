Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

Fueron asegurados dos vehículos (Guardia Nacional)

Elementos de seguridad realizaron la incautación de más de una tonelada de marihuana en Jalisco, además del aseguramiento de un par de vehículos, uno de ellos de alta gama.

Los hechos sucedieron en el municipio de Ixtlahuacán del Río, sitio en el que los guardias nacionales y efectivos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a realizar un cateo.

Como resultado del a revisión en el inmueble, los uniformados hallaron:

150 bolsas con una tonelada de marihuana

Dos vehículos , uno de gama alta

Una máquina trituradora

Las acciones también fueron informadas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su reporte de actividades relevantes compartido el 15 de diciembre.

No hubo personas capturados (Guardia Nacional)

"En Ixtlahuacán del Río, elementos de FGR y SSPC catearon un domicilio, aseguraron 1,100 kilos de marihuana", es parte de lo compartido por las autoridades federales.

Por estas acciones no fueron reportadas personas capturadas, además, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. El material gráfico compartido por la Vocería de la Guardia Nacional muestra diversas bolsas negras con la sustancia psicoactiva.

“Los guardias apoyaron a la Fiscalía General de la República a cumplimentar una orden técnica de investigación. Los agentes federales resguardaron el inmueble”, destaca la institución.

Si bien no hay detalles sobre las unidades vehiculares aseguradas, una imagen publicada por la Guardia Nacional permite ver que dentro del predio había dos camionetas, al parecer, una camioneta tipo pick up roja y una SUV Hummer blanca y con rines rojos.

Marihuana asegurada en Jalisco

Cabe recordar que el 12 de diciembre pasado fue informado el inicio de una carpeta de investigación por delitos contra la salud debido al aseguramiento de 80 kilogramos de marihuana en el municipio de Hostotipaquillo.

La marihuana fue hallada por elementos de la Policía Estatal de Caminos que realizaban patrullajes de vigilancia sobre la carretera Guadalajara-Tepic. Los efectivos hallaron un par de bolsas con cannabis.

(Guardia Nacional)

Mientras que, el pasado 26 de octubre guardias nacionales encontraron bolsas de basura que tenían alrededor de media tonelada de marihuana. Dichas bolsas fueron halladas en el tramo carretero El Refugio - San Marcos a un costado de un camino de terracería.

Cuando los efectivos inspeccionaron el lugar hallaron 56 paquetes, seis costales y cuatro bolsas de basura con la marihuana.

Por su parte, a inicios de julio pasado, agentes estatales realizaron la incautación de más de 2 millones de dosis de marihuana que estaban abandonados en un camino de terracería.

Fue en el municipio de Ahualulco de Mercado que elementos de la Policía Regional en conjunto con agentes militares aseguraron los paquetes que dieron un peso que superó la tonelada de marihuana.