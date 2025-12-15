México

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

El sitio fue hallado y eliminado por las fuerzas armadas tras recorridos a pie y motorizados en la zona

Elementos del ejército localizaron y destruyeron un plantío de marihuana en El Ranchito, Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y posteriormente destruyeron un plantío de marihuana con una extensión de 120 metros cuadrados en el poblado El Ranchito, municipio de Culiacán.

El descubrimiento derivó patrullajes y recorridos realizados en coordinación con el Grupo Interinstitucional que opera en el estado.

Según autoridades, las acciones forman parte de los esfuerzos orientados al combate de cultivos ilícitos y narco laboratorios en el estado de Sinaloa.

Localizaron y destruyeron plantío de marihuana en El Ranchito

Según datos oficiales, la acción tuvo lugar durante reconocimientos realizados a pie y motorizados en el poblado de El Ranchito, como parte de la Estrategia de Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos.

De acuerdo con informes, el personal militar visualizó un área sembrada con plantas de aproximadamente 80 centímetros de altura en una superficie de 120 metros cuadrados.

Tras el hallazgo del plantío, las fuerzas armadas notificaron al Ministerio Público, que dio fe de la existencia de las plantas.

Tras notificar al ministerio público, los elementos federales procedieron a destruir e incinerar el plantío. Crédito: SSP Sinaloa

Posterior a notificar sobre el sembradío, las autoridades detallaron que el personal militar destruyó las plantas encontradas en el sitio.

Según informes, la destrucción y quema del plantío de marihuana se llevaron a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación mexicana vigente, asegurando que todo el procedimiento se realizara con los protocolos establecidos.

El trabajo de los elementos federales fueron informados este 15 de diciembre, sin embargo, en el comunicado oficial no se detalla la fecha exacta en que fueron neutralizados los plantíos.

Coordinación interinstitucional en Sinaloa

En la operación participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Tras los operativos, las autoridades sostuvieron que realizan acciones para preservar la integridad de los habitantes de Sinaloa. La colaboración entre dependencias se enmarca en la política nacional contra el narcotráfico y los delitos relacionados con drogas en la región noroeste del país.

Otras acciones relevantes en Sinaloa

Este mismo 15 de diciembre, las autoridades sinaloenses informaron que el Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales, destruyeron tres artefactos explosivos improvisados asegurados durante operativos de seguridad en Culiacán.

Los dispositivos habrían sido localizados durante operativos realizados por el Grupo Interinstitucional, mientras que la destrucción fue hecha por la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército Mexicano.

Las acciones fueron realizadas por un grupo especializado del Ejército Mexicano. Crédito: SSP Sinaloa

Tras las acciones, las autoridades reafirmaron su compromiso e invitaron a denunciar hechos delictivos en el estado

“Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a marcar oportunamente al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas”, destacaron autoridades tras anunciar la neutralización de los explosivos y destrucción de los plantíos de marihuana.

