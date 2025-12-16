Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

Fueron sentenciados tras un proceso abreviado (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia de cinco años y diez meses de prisión, además de una multa de $94.245,62, contra dos individuos detenidos en Morelos por la posesión de más de dos toneladas de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

Esta resolución informada el 15 de diciembre y obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se enmarca en la aplicación de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

En la etapa final del proceso, la autoridad ministerial federal presentó el caso en audiencia de procedimiento abreviado, donde el juez de control determinó la vinculación a proceso de los acusados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Posteriormente, se dictó la sentencia condenatoria referida. La investigación se inició tras un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos y la Guardia Nacional, quienes, durante un recorrido por un camino de terracería hacia el municipio de Huitzilac, detectaron un fuerte olor a químicos.

Parte de lo hallado en el sitio (FGR)

Al inspeccionar la zona, los agentes localizaron una brecha que conducía a un sitio cubierto con lonas y tela malla, donde hallaron equipo industrial, conexiones, bidones y bultos, lo que evidenciaba la existencia de un laboratorio clandestino.

En el lugar se encontraban José “N” y Rubén “N”, quienes portaban equipo de seguridad industrial y manipulaban los materiales descritos. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en Morelos, mientras que el laboratorio quedó asegurado para continuar las investigaciones.

Más de tres toneladas de precursores

El análisis de química forense permitió identificar la magnitud de los insumos incautados: 249 litros 600 mililitros de 1-fenil-2-propanona, 685 litros 480 mililitros de acetona, 230 litros 490 mililitros de N-metilformamida, 353 litros 420 mililitros de dietilamina y 192 litros 890 mililitros de tolueno.

Además, se aseguraron dos toneladas 374 kilogramos 997 gramos y 1.163 litros 30 mililitros de ácido tartárico, 1.606 litros 160 mililitros de ácido clorhídrico, 67 litros 830 mililitros de ácido fenilacético, 192 litros 890 mililitros de ácido mercaptoacético, una tonelada 49 kilogramos 999 gramos de hidróxido de sodio y 29 kilogramos 999 gramos de ácido benzoico.

(FGR)

Entre el equipo industrial decomisado se encontraban una moto bomba, condensadores, conectores metálicos, tanques de gas, tinacos, tambos de plástico, contenedores metálicos tipo reactor y diversos recipientes, elementos fundamentales para la operación del laboratorio clandestino.

La carpeta de investigación se integró por el delito de posesión de sustancias controladas, entre ellas 1-fenil-2-propanona —considerada precursor químico—, así como acetona, ácido clorhídrico, ácido fenilacético y tolueno, clasificados como químicos esenciales, conforme a la legislación vigente.