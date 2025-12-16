México

Sentencian a dos hombres detenidos con más de tres toneladas de precursores para crear drogas en Morelos

José “N” y Rubén “N” fueron asegurados en Huitzilac cuando manipulaban las sustancias

Guardar
Fueron sentenciados tras un proceso
Fueron sentenciados tras un proceso abreviado (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una sentencia de cinco años y diez meses de prisión, además de una multa de $94.245,62, contra dos individuos detenidos en Morelos por la posesión de más de dos toneladas de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

Esta resolución informada el 15 de diciembre y obtenida por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se enmarca en la aplicación de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

En la etapa final del proceso, la autoridad ministerial federal presentó el caso en audiencia de procedimiento abreviado, donde el juez de control determinó la vinculación a proceso de los acusados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Posteriormente, se dictó la sentencia condenatoria referida. La investigación se inició tras un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos y la Guardia Nacional, quienes, durante un recorrido por un camino de terracería hacia el municipio de Huitzilac, detectaron un fuerte olor a químicos.

Parte de lo hallado en
Parte de lo hallado en el sitio (FGR)

Al inspeccionar la zona, los agentes localizaron una brecha que conducía a un sitio cubierto con lonas y tela malla, donde hallaron equipo industrial, conexiones, bidones y bultos, lo que evidenciaba la existencia de un laboratorio clandestino.

En el lugar se encontraban José “N” y Rubén “N”, quienes portaban equipo de seguridad industrial y manipulaban los materiales descritos. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en Morelos, mientras que el laboratorio quedó asegurado para continuar las investigaciones.

Más de tres toneladas de precursores

El análisis de química forense permitió identificar la magnitud de los insumos incautados: 249 litros 600 mililitros de 1-fenil-2-propanona, 685 litros 480 mililitros de acetona, 230 litros 490 mililitros de N-metilformamida, 353 litros 420 mililitros de dietilamina y 192 litros 890 mililitros de tolueno.

Además, se aseguraron dos toneladas 374 kilogramos 997 gramos y 1.163 litros 30 mililitros de ácido tartárico, 1.606 litros 160 mililitros de ácido clorhídrico, 67 litros 830 mililitros de ácido fenilacético, 192 litros 890 mililitros de ácido mercaptoacético, una tonelada 49 kilogramos 999 gramos de hidróxido de sodio y 29 kilogramos 999 gramos de ácido benzoico.

(FGR)
(FGR)

Entre el equipo industrial decomisado se encontraban una moto bomba, condensadores, conectores metálicos, tanques de gas, tinacos, tambos de plástico, contenedores metálicos tipo reactor y diversos recipientes, elementos fundamentales para la operación del laboratorio clandestino.

La carpeta de investigación se integró por el delito de posesión de sustancias controladas, entre ellas 1-fenil-2-propanona —considerada precursor químico—, así como acetona, ácido clorhídrico, ácido fenilacético y tolueno, clasificados como químicos esenciales, conforme a la legislación vigente.

Temas Relacionados

MorelosHuitzilacPrecursores químicosFGRNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Mapastepec

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

Arranca registro para la Beca ‘Gertudris Bocanegra’: así puedes acceder a este programa social que otorga mil 900 pesos bimestrales

La incorporación para recibir este apoyo económico se lleva a cabo a través del sitio web oficial

Arranca registro para la Beca

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Otros famosos se han hecho acreedores a multas o sanciones por interpretar

Cantante de narcocorridos se presenta

Más de 900 armas y poco más de 190 mil municiones fueron destruidas por el Ejército Mexicano en Sinaloa

El evento de inhabilitación del armamento fue realizado en las instalaciones de la novena base militar y contó con la presencia del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya

Más de 900 armas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Edomex cuatro presuntos

Caen en Edomex cuatro presuntos integrantes de la Familia Michoacana: dos estarían relacionadas con un homicidio

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Cantante de narcocorridos se presenta

Cantante de narcocorridos se presenta en Michoacán a pesar de la prohibición

Coque Muñiz revela que empeñó sus pertenencias para evitar ser desalojado de su casa: “Volví a empezar de cero”

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

DEPORTES

Murió Solomon Grundy, histórico luchador

Murió Solomon Grundy, histórico luchador estadounidense del CMLL que se ganó el cariño de los mexicanos

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres