México

¿Cómo ahorrar y prevenir el sobreendeudamiento? Hacienda presenta Estrategia de Educación Financiera

El trabajo colaborativo se da en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030

SHCP dio a conocer la
SHCP dio a conocer la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030. (Adobe Stock)

La necesidad de fortalecer la educación financiera entre la población ha adquirido una urgencia nueva ante los desafíos económicos contemporáneos. Bajo este diagnóstico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha encabezado, junto a integrantes del Comité de Educación Financiera (CEF), el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) 2025–2030.

Este programa se estructura como una hoja de ruta que busca mejorar la capacidad de las mexicanas y los mexicanos para administrar su dinero, anticipar imprevistos y evitar el sobreendeudamiento, promoviendo prácticas responsables desde las primeras etapas de la vida.

Estrategia de Educación busca formar habilidades financieras

El trabajo presentado por el CEF y su Grupo de Seguimiento, Desarrollo e Investigación (GSDI) parte del reconocimiento de que la educación financiera es esencial para alcanzar bienestar individual y colectivo.

La estrategia adoptada promueve el desarrollo de capacidades específicas que abarcan desde el ahorro y la gestión del crédito hasta la planificación para el retiro y el uso seguro de servicios digitales.

El plan va más allá de la simple transmisión de datos, priorizando la formación de habilidades y actitudes que favorezcan el crecimiento financiero y la resiliencia ante crisis. De acuerdo con las autoridades, “este enfoque busca ir más allá de transmitir información: prioriza el desarrollo de habilidades, actitudes y comportamientos financieros que mejoren el bienestar de las personas”.

Igualdad de género e inclusión: ejes transversales de la Estrategia

La Estrategia Nacional 2025–2030 incorpora criterios de igualdad de género e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Estos ejes transversales garantizan que las acciones sean accesibles para todos los sectores de la sociedad, reduciendo brechas y promoviendo la autonomía económica, especialmente entre las mujeres, y el acceso efectivo a servicios financieros.

La Estrategia de Educación Financiera
La Estrategia de Educación Financiera está conformada por seis objetivos para aplicar con la ciudadanía y desde el estado.

El diseño del plan se alinea además con la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, integrando la perspectiva digital para dotar a la población de herramientas que permitan aprovechar tecnologías nuevas sin exponer su estabilidad.

Estrategia que brinda herramientas para el ahorro y el no sobreendeudamiento

La ruta definida por la ENEF se traduce en los siguientes objetivos:

  1. Impulsar la educación financiera tanto en el sistema escolarizado como en el no escolarizado, promoviendo desde la infancia el hábito del ahorro, la planeación y el consumo responsable.
  2. Desarrollar capacidades financieras, con énfasis en las digitales, de modo que todas las personas puedan utilizar productos financieros de forma segura, especialmente en entornos virtuales.
  3. Fortalecer la difusión de campañas educativas y consolidar mecanismos que protejan el ahorro.
  4. Ampliar la comprensión entre la población y las MiPyMEs sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros, evitando así el sobreendeudamiento y fomentando decisiones informadas.
  5. Impulsar la educación financiera orientada a la sostenibilidad, proporcionando herramientas ante retos climáticos que afectan la estabilidad económica de familias y empresas.
  6. Consolidar la coordinación interinstitucional e internacional en iniciativas de educación financiera para asegurar un Estado eficiente, articulado y con resultados medibles.

La Secretaría de Hacienda enfatizó que estos objetivos se articulan siempre bajo los principios de igualdad sustantiva e inclusión efectiva, afirmando:

“Queremos avanzar hacia un México donde más personas usen el crédito de una forma responsable, el ahorro se consolide como una práctica extendida, las mujeres fortalezcan su autonomía económica, las y los jóvenes comprendan desde temprano el valor del dinero y el retiro represente una etapa de tranquilidad y dignidad”.

Secretaría de Hacienda Plan Nacional de Desarrollo Estrategia de Educación Financiera 2025-2030 Política Mexicana

