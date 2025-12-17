Bravos de Juárez le da las gracias a Ángel Zaldívar “El ingeniero del gol”

El FC Juárez oficializa la baja del delantero, quien se despide tras dejar huella en la institución. Foto: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

El FC Juárez hizo oficial lo que ya se venía especulando: Ángel Zaldívar no continuará con los Bravos para el Clausura 2026. El club fronterizo anunció que la relación laboral con el atacante concluye este mes de diciembre.

A través de un comunicado, los Bravos formalizaron una baja que ya se venía anticipando desde semanas atrás. La noticia marca el cierre de un ciclo para un jugador que logró conectar con la afición y que formó parte de uno de los capítulos más significativos en la historia reciente del club.

El Club Juárez hizo oficial de la baja de Zaldívar a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales. (X/ @fcjuarezoficial)

Aunque su continuidad era una incógnita debido al vencimiento de su contrato, ahora el panorama queda claro: Zaldívar no entraría en planes del recién contratado Pedro Caixinha y se va en calidad de agente libre. El club decidió despedirlo con un mensaje cargado de reconocimiento y gratitud.

Bravos se despide con gratitud de “El ingeniero del gol”

En su comunicado, el FC Juárez agradeció la entrega, disciplina y compromiso de Zaldívar durante su estancia en la frontera. El club destacó su impacto dentro y fuera de la cancha y le deseó éxito en sus próximos proyectos, recordándole que Ciudad Juárez siempre será su casa.

Zaldívar logró conectar con la afición de los Bravos, otorgando así un par de momentos memorables para la historia del club. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

La salida del “Ingeniero del Gol” marca el inicio de una nueva etapa para los Bravos, que ya trabajan en la reestructuración de su plantel rumbo al Clausura 2026.

Ángel Zaldívar: un delantero con trayectoria e identidad única

En cuanto a su trayectoria, Ángel Zaldívar debutó con Chivas, donde vivió sus mejores años y formó parte de la etapa más exitosa del club en la última década.

Posteriormente pasó por Rayados, Puebla, Atlético de San Luis y tuvo distintos regresos al Guadalajara antes de llegar a FC Juárez. Vivió temporadas con más de 40 partidos, campañas de siete y nueve goles, y un rol siempre útil en los equipos donde militó.

Por otro lado, Zaldívar no sólo destacó por su entrega dentro del terreno de juego, sino también por su formación académica. En 2018 obtuvo el título de Ingeniero Industrial por la Universidad del Valle de Atemajac.

Ángel Zaldívar debutó con Chivas, equipo con el que se hizo el mayor renombre de su carrera. (Foto: Cuartoscuro)

Como era jugador profesional al mismo tiempo que militaba en el Rebaño, sus compañeros en aquel entonces celebraron su logro, dando origen al apodo que lo ha acompañado durante toda su carrera. Su estilo inteligente, ordenado y disciplinado terminó por encajar perfectamente con esa identidad.

El paso de Ángel Zaldívar por Juárez y el futuro del club con su baja

Zaldívar llegó a los Bravos para el Clausura 2024 y rápidamente se consolidó como un jugador importante. En sus dos temporadas completas con el club disputó 69 partidos oficiales, marcó 12 goles y sumó 2 asistencias, aportando tanto como titular como desde la banca.

Más allá de las cifras, su presencia fue clave en el torneo donde Juárez logró su primera clasificación a una Liguilla, además de alcanzar su mejor posición histórica en la tabla general.

Además de la salida de Zaldívar, el club fronterizo también confirmó la baja de Jonathan González, mediocampista con 29 partidos oficiales disputados.

Pedro Caixinha es el nuevo DT de Juárez FC (X/ @fcjuarezoficial)

Con ambas despedidas, sumado a la reciente partida de Martín Varini, los Bravos iniciarán una etapa de ajustes en su plantel encabezada por Caixinha, abriendo espacio para una reestructuración que marcará el rumbo del equipo de cara al Clausura 2026