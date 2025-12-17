Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

Emiliano Gómez tuvo una participación destacada con el Puebla el último año. (IG/ @clubpuebla)

El mercado de invierno ha comenzado a moverse con fuerza en la Liga MX y uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Emiliano Gómez, delantero uruguayo que se convirtió en una de las figuras del Puebla durante el último año.

Su rendimiento habría despertado el interés de varios clubes, pero todo indica que el Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, es el que habría tomado la delantera para incorporarlo de cara al Clausura 2026.

Según los informes, Toluca no sería el único club interesado en las habilidades del jugador. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images

La directiva escarlata se encontraría buscando reforzar su ataque tras la salida de Robert Morales, y el perfil de Gómez encaja perfectamente en lo que el cuerpo técnico considera prioritario para mantener el nivel competitivo.

El paso de Emiliano Gómez con Puebla

Aunque el club mexiquense no ha emitido ningún comunicado que haga oficial la operación, de acuerdo con información adelantada por 365Scores, Toluca tendría muy avanzadas las conversaciones con el jugador y con Puebla.

A sus 24 años, Emiliano Gómez se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del Puebla durante el 2025. Su capacidad para desequilibrar, su movilidad entre líneas y su facilidad para generar peligro lo posicionaron como la pieza ofensiva más confiable del equipo.

El futbolista se convirtió en uno de las piezas más destacadas del Puebla durante el 2025 por su capacidad para desequilibrar. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Desde su llegada en 2024, el uruguayo mostró un crecimiento constante. Puebla adquirió el 80% de su pase por 1.5 millones de dólares, y desde entonces acumuló 46 partidos, 13 goles y 6 asistencias.

Toluca analiza la posibilidad de incorporar a Emiliano Gómez

Su evolución habría llamado la atención de clubes como América y Tigres, pero según los informes ninguno habría avanzado tanto como Toluca. El bicampeón del futbol mexicano busca un atacante que pueda competir desde el primer día, y Gómez encajaría en ese perfil por su juventud, dinamismo y versatilidad.

Entre los factores que harían atractivo su fichaje para el club destacan:

Capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas

Rendimiento comprobado en Liga MX

Proyección a mediano plazo

Perfil compatible con el estilo de alta intensidad del equipo

Los Diablos buscarían un perfil joven y dinámico, por lo cual se habrían fijado en el atacante. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images

Aún con ello, la operación se mantiene en el terreno de lo probable. No hay declaraciones confirmadas y el club estaría optando por mantener silencio mientras evalúa opciones.

Un movimiento que podría concretarse en el Clausura 2026

Aunque por el momento se trata de una negociación en curso y no de un fichaje cerrado, la posible llegada de Emiliano Gómez sería un refuerzo llamativo para el Toluca.

El club suele manejar sus incorporaciones con discreción, por lo que no sería extraño que espere el momento adecuado para comunicar cualquier avance.

Toluca se consagró bicampeón del futbol mexicano y buscaría incorporar su primer fichaje para el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Lo cierto es que con el reciente campeonato y con el mercado apenas iniciado, Toluca pretende cerrar cuanto antes a su primer refuerzo del próximo torneo. Mientras tanto, Gómez se mantiene como uno de los nombres más atractivos en este momento, y su futuro podría definirse en las próximas semanas si las conversaciones avanzan en la dirección esperada.