México Deportes

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

El delantero uruguayo, figura del Puebla en el último año, estaría en la mira del vigente campeón, que busca mantener su nivel competitivo en la Liga MX

Guardar
Emiliano Gómez tuvo una participación
Emiliano Gómez tuvo una participación destacada con el Puebla el último año. (IG/ @clubpuebla)

El mercado de invierno ha comenzado a moverse con fuerza en la Liga MX y uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Emiliano Gómez, delantero uruguayo que se convirtió en una de las figuras del Puebla durante el último año.

Su rendimiento habría despertado el interés de varios clubes, pero todo indica que el Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, es el que habría tomado la delantera para incorporarlo de cara al Clausura 2026.

Según los informes, Toluca no
Según los informes, Toluca no sería el único club interesado en las habilidades del jugador. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images

La directiva escarlata se encontraría buscando reforzar su ataque tras la salida de Robert Morales, y el perfil de Gómez encaja perfectamente en lo que el cuerpo técnico considera prioritario para mantener el nivel competitivo.

El paso de Emiliano Gómez con Puebla

Aunque el club mexiquense no ha emitido ningún comunicado que haga oficial la operación, de acuerdo con información adelantada por 365Scores, Toluca tendría muy avanzadas las conversaciones con el jugador y con Puebla.

A sus 24 años, Emiliano Gómez se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del Puebla durante el 2025. Su capacidad para desequilibrar, su movilidad entre líneas y su facilidad para generar peligro lo posicionaron como la pieza ofensiva más confiable del equipo.

El futbolista se convirtió en
El futbolista se convirtió en uno de las piezas más destacadas del Puebla durante el 2025 por su capacidad para desequilibrar. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Desde su llegada en 2024, el uruguayo mostró un crecimiento constante. Puebla adquirió el 80% de su pase por 1.5 millones de dólares, y desde entonces acumuló 46 partidos, 13 goles y 6 asistencias.

Toluca analiza la posibilidad de incorporar a Emiliano Gómez

Su evolución habría llamado la atención de clubes como América y Tigres, pero según los informes ninguno habría avanzado tanto como Toluca. El bicampeón del futbol mexicano busca un atacante que pueda competir desde el primer día, y Gómez encajaría en ese perfil por su juventud, dinamismo y versatilidad.

Entre los factores que harían atractivo su fichaje para el club destacan:

  • Capacidad para jugar en varias posiciones ofensivas
  • Rendimiento comprobado en Liga MX
  • Proyección a mediano plazo
  • Perfil compatible con el estilo de alta intensidad del equipo
Los Diablos buscarían un perfil
Los Diablos buscarían un perfil joven y dinámico, por lo cual se habrían fijado en el atacante. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images

Aún con ello, la operación se mantiene en el terreno de lo probable. No hay declaraciones confirmadas y el club estaría optando por mantener silencio mientras evalúa opciones.

Un movimiento que podría concretarse en el Clausura 2026

Aunque por el momento se trata de una negociación en curso y no de un fichaje cerrado, la posible llegada de Emiliano Gómez sería un refuerzo llamativo para el Toluca.

El club suele manejar sus incorporaciones con discreción, por lo que no sería extraño que espere el momento adecuado para comunicar cualquier avance.

Toluca se consagró bicampeón del
Toluca se consagró bicampeón del futbol mexicano y buscaría incorporar su primer fichaje para el Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Lo cierto es que con el reciente campeonato y con el mercado apenas iniciado, Toluca pretende cerrar cuanto antes a su primer refuerzo del próximo torneo. Mientras tanto, Gómez se mantiene como uno de los nombres más atractivos en este momento, y su futuro podría definirse en las próximas semanas si las conversaciones avanzan en la dirección esperada.

Temas Relacionados

Emiliano GómezToluca FCClub TolucaClub PueblaLiga MXAntonio MohamedFutbolmexico-deportes

Más Noticias

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

La medida busca responder a la presión de asociaciones y seguidores que reclamaban mayor acceso a los partidos

FIFA anuncia venta de boletos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

La directiva del club tapatío confirmó la integración del defensor, quien se suma al plantel tras su paso por la MLS y el futbol sudamericano

Atlas hace oficial el fichaje

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

El club capitalino sumará a un joven con experiencia internacional y recorrido en selecciones menores

Quién es el primer refuerzo

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

El estadounidense dejó los cuadriláteros tras conquistar múltiples categorías

David Faitelson reacciona al retiro

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Así fue la pelea de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan arsenal, vehículos y animales

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

DEPORTES

FIFA anuncia venta de boletos

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028