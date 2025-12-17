Beneficios del ponche navideño y cómo hacer una versión saludable en casa

La combinación de frutas frescas facilita la digestión, mientras que las especias como la canela y el clavo actúan como antiinflamatorios naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro de muchas celebraciones de diciembre se encuentra el ponche navideño, una bebida tradicional que ha trascendido generaciones y fronteras en América Latina. Más allá de su carácter festivo, este brebaje preparado con frutas y especias ofrece beneficios nutricionales que lo convierten en una opción apreciada para acompañar reuniones familiares y comunitarias.

El tradicional ponche navideño, especialmente popular en México, se elabora a partir de frutas frescas como tejocote, guayaba, manzana y ciruela pasa, junto con caña de azúcar, canela y clavo de olor. En diversas regiones, las recetas incluyen variantes que incorporan naranja, pera e incluso jamaica. Cada ingrediente aporta vitaminas, antioxidantes y fibra dietética, contribuyendo al bienestar y la digestión durante la temporada festiva.

El consumo de ponche proporciona vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico durante los meses de frío en el hemisferio norte. Las frutas como la guayaba y la manzana suman antioxidantes y micronutrientes, útiles para proteger las células del cuerpo. A diferencia de las bebidas industriales, el ponche casero ofrece la posibilidad de controlar la cantidad de azúcar, adaptándolo a las necesidades individuales de quienes lo disfrutan.

Esta clásica bebida mejora la digestión y apoya el sistema inmunológico. (Especial)

Otra ventaja del consumo moderado del ponche radica en su aporte hídrico y su bajo contenido calórico cuando se prepara con endulzantes alternativos y sin alcohol. La combinación de frutas frescas facilita la digestión, mientras que las especias como la canela y el clavo actúan como antiinflamatorios naturales.

El acto de compartir ponche en reuniones refuerza la importancia de la convivencia y la identidad cultural. La preparación colectiva representa una oportunidad para transmitir recetas y valores familiares, convirtiendo a esta bebida en un símbolo de unión y tradición en países como México, Guatemala y el sur de Estados Unidos.

En regiones donde se añaden ingredientes como jamaica o tamarindo, el ponche suma propiedades digestivas y antioxidantes, potenciando su atractivo. La caña de azúcar se utiliza en pequeñas porciones para evitar el aumento brusco de glucosa, mientras que los frutos secos como las pasas aportan energía y minerales.

Los expertos en nutrición recomiendan consumir ponche acompañado de una alimentación equilibrada, priorizando versiones con menor contenido de azúcar.

Los expertos en nutrición recomiendan consumir ponche acompañado de una alimentación equilibrada, priorizando versiones con menor contenido de azúcar y evitando el uso de alcohol si se busca preservar los beneficios para la salud. De esta manera, el ponche navideño puede disfrutarse como una opción apta para niños y adultos, fortaleciendo el sistema inmunológico y aportando hidratación en celebraciones prolongadas.

Receta saludable de ponche navideño

2 litros de agua

3 tejocotes frescos

2 manzanas medianas

3 guayabas

1 rama de canela

3 ciruelas pasas sin hueso

1 caña de azúcar pequeña, partida en bastones

2 cucharadas de pasas

Endulzante al gusto (puede ser stevia o monkfruit)

Opcional: cáscara de naranja

Lava y corta las frutas en trozos pequeños. En una olla grande, vierte el agua y añade la canela, los tejocotes y la caña de azúcar. Cuando hierva, agrega el resto de las frutas y las pasas. Deja cocinar a fuego medio hasta que los ingredientes estén suaves. Endulza al final con la alternativa elegida y, si se prefiere, añade cáscara de naranja para dar frescura. Sirve caliente y acompaña con rebanadas de fruta en cada taza.