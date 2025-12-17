México

Beneficios del ponche navideño y cómo hacer una versión saludable en casa

Esta bebida tradicional se elabora a partir de frutas frescas como tejocote, guayaba, manzana y ciruela pasa

Guardar
La combinación de frutas
La combinación de frutas frescas facilita la digestión, mientras que las especias como la canela y el clavo actúan como antiinflamatorios naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro de muchas celebraciones de diciembre se encuentra el ponche navideño, una bebida tradicional que ha trascendido generaciones y fronteras en América Latina. Más allá de su carácter festivo, este brebaje preparado con frutas y especias ofrece beneficios nutricionales que lo convierten en una opción apreciada para acompañar reuniones familiares y comunitarias.

El tradicional ponche navideño, especialmente popular en México, se elabora a partir de frutas frescas como tejocote, guayaba, manzana y ciruela pasa, junto con caña de azúcar, canela y clavo de olor. En diversas regiones, las recetas incluyen variantes que incorporan naranja, pera e incluso jamaica. Cada ingrediente aporta vitaminas, antioxidantes y fibra dietética, contribuyendo al bienestar y la digestión durante la temporada festiva.

El consumo de ponche proporciona vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico durante los meses de frío en el hemisferio norte. Las frutas como la guayaba y la manzana suman antioxidantes y micronutrientes, útiles para proteger las células del cuerpo. A diferencia de las bebidas industriales, el ponche casero ofrece la posibilidad de controlar la cantidad de azúcar, adaptándolo a las necesidades individuales de quienes lo disfrutan.

Esta clásica bebida mejora la
Esta clásica bebida mejora la digestión y apoya el sistema inmunológico. (Especial)

Otra ventaja del consumo moderado del ponche radica en su aporte hídrico y su bajo contenido calórico cuando se prepara con endulzantes alternativos y sin alcohol. La combinación de frutas frescas facilita la digestión, mientras que las especias como la canela y el clavo actúan como antiinflamatorios naturales.

El acto de compartir ponche en reuniones refuerza la importancia de la convivencia y la identidad cultural. La preparación colectiva representa una oportunidad para transmitir recetas y valores familiares, convirtiendo a esta bebida en un símbolo de unión y tradición en países como México, Guatemala y el sur de Estados Unidos.

En regiones donde se añaden ingredientes como jamaica o tamarindo, el ponche suma propiedades digestivas y antioxidantes, potenciando su atractivo. La caña de azúcar se utiliza en pequeñas porciones para evitar el aumento brusco de glucosa, mientras que los frutos secos como las pasas aportan energía y minerales.

Los expertos en nutrición recomiendan
Los expertos en nutrición recomiendan consumir ponche acompañado de una alimentación equilibrada, priorizando versiones con menor contenido de azúcar.

Los expertos en nutrición recomiendan consumir ponche acompañado de una alimentación equilibrada, priorizando versiones con menor contenido de azúcar y evitando el uso de alcohol si se busca preservar los beneficios para la salud. De esta manera, el ponche navideño puede disfrutarse como una opción apta para niños y adultos, fortaleciendo el sistema inmunológico y aportando hidratación en celebraciones prolongadas.

Receta saludable de ponche navideño

  • 2 litros de agua
  • 3 tejocotes frescos
  • 2 manzanas medianas
  • 3 guayabas
  • 1 rama de canela
  • 3 ciruelas pasas sin hueso
  • 1 caña de azúcar pequeña, partida en bastones
  • 2 cucharadas de pasas
  • Endulzante al gusto (puede ser stevia o monkfruit)
  • Opcional: cáscara de naranja

Lava y corta las frutas en trozos pequeños. En una olla grande, vierte el agua y añade la canela, los tejocotes y la caña de azúcar. Cuando hierva, agrega el resto de las frutas y las pasas. Deja cocinar a fuego medio hasta que los ingredientes estén suaves. Endulza al final con la alternativa elegida y, si se prefiere, añade cáscara de naranja para dar frescura. Sirve caliente y acompaña con rebanadas de fruta en cada taza.

Temas Relacionados

PonchePonche de Frutaspiloncilloguayabatejocotecaña de azúcarsaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Cuál es la prueba para detectar la Influenza H3N2 tipo K y cómo saber si es necesario hacerse una

Las autoridades sanitarias han reiterado la importancia de identificar de manera oportuna los casos de este subtipo viral, con el fin de iniciar tratamiento adecuado

Cuál es la prueba para

Nayla Downs se corona como ganadora de la séptima edición de La Más Draga

En una temporada llena de encuentros y momentos de tensión, las cuatro finalistas se vieron frente a la gran coronación de la temporada

Nayla Downs se corona como

A siete meses del homicidio de colaboradores de Clara Brugada, giran órdenes de aprehensión contra seis detenidos

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en lo que, se presume, fue un ataque directo en la alcaldía Tlalpan

A siete meses del homicidio

Así fue el encendido de las luces decembrinas en el Zócalo de la Ciudad de México

La iluminación de este año resalta por su diseño artesanal y la integración de elementos característicos de la estética mexicana

Así fue el encendido de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan arsenal, vehículos y animales

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

Aseguran más de mil 900 litros de huachicol tras revisión de dos fincas en Jalisco

Cocaína, marihuana y 2 starlink entre lo decomisado por autoridades en el Penal de Aguaruto

Detienen a seis presuntos integrantes de la Familia Michoacana tras extorsión a comerciantes en Edomex

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién es

La Granja VIP: Quién es el primer finalista del reality

Fernando Delgadillo: así fue el concierto del trovador en el Lunario

Pepillo Origel explica la desgarradora razón por la que odia la Navidad

La Más Draga 7: a qué hora comenzará el episodio de la gran final del reality show

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

DEPORTES

Reportan que Emiliano Gómez sería

Reportan que Emiliano Gómez sería el primer refuerzo del Toluca para el próximo torneo

FIFA anuncia venta de boletos para el Mundial 2026 con un costo desde mil pesos: FMF gestionará los accesos

Atlas hace oficial el fichaje de Rodrigo Schlegel

Quién es el primer refuerzo de Pumas para el Clausura 2026: fue figura en el Mundial Sub-20 y jugó con Rayados

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez