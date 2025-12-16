Padre asesinó a su propio hijo en Guanajuato: se trataría de una disputa familiar

El ataque a balazos habría ocurrido en la colonia Ganadera del municipio de Irapuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado por su propio padre en Guanajuato, durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre. De acuerdo con información divulgada por medios locales, la agresión derivó de una fuerte discusión familiar.

El asesinato ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Ganadera, perteneciente al municipio de Irapuato.

Asesinado por su propio padre en Guanajuato

Los hechos sucedieron cerca de las 12:15 horas en la intersección de la calle Abedul con la calle Jabalí, en la colonia Ganadera de Irapuato.

El asesinato fue reportado mediante una llamada de emergencia al 911, presuntamente realizada por varios parientes que presenciaron la escena. En la comunicación, habrían informado que un joven de aproximadamente 30 años había resultado herido por impactos de arma de fuego.

Tras las llamadas de alerta, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia arribaron al lugar, donde presuntamente la esposa de la víctima les señaló que su suegro había disparado contra su esposo tras una acalorada disputa familiar.

Durante los minutos posteriores, paramédicos intentaron estabilizar al joven, pero falleció dentro de la vivienda. A pesar de ello, la familia optó por trasladar el cuerpo en un vehículo particular a un hospital, con la esperanza de recibir atención médica adicional.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó y, hasta este lunes por la mañana, reportes extraoficiales señalaban que las autoridades mantenían un operativo de búsqueda para dar con el paradero del presunto culpable.

Hasta el momento no existen declaraciones oficiales que revelen el nombre la víctima y del presunto prófugo que habría realizado el crimen.

Presuntos problemas en la escena del crimen

La Fiscalía General del Estado asumió el caso luego de que un grupo de familiares, presentes en el lugar donde ocurrió el hecho, optó por retirar el cuerpo antes de la llegada de las autoridades ministeriales.

Esta decisión, que fue notificada a las instancias correspondientes, planteó dificultades para la preservación adecuada de la escena y para la obtención de pruebas.

Además, de forma extraoficial se ha señalado que durante la intervención oficial, los familiares mostraron una actitud renuente y se negaron a proporcionar detalles a las autoridades municipales.

Esta postura habría obstaculizado el trabajo policial vinculado al resguardo de la evidencia y al levantamiento de indicios necesarios.

Fuentes señalan que el asesinato conmocionó a la comunidad local, ya que el caso se suma a recientes incidentes de violencia registrados en la región de Irapuato.

