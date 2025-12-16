México

Padre asesinó a su propio hijo en Guanajuato: se trataría de una disputa familiar

El ataque sucedió la madrugada de este lunes 15 de diciembre en la colonia Ganadera del municipio de Irapuato

Guardar
El ataque a balazos habría
El ataque a balazos habría ocurrido en la colonia Ganadera del municipio de Irapuato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado por su propio padre en Guanajuato, durante la madrugada de este lunes 15 de diciembre. De acuerdo con información divulgada por medios locales, la agresión derivó de una fuerte discusión familiar.

El asesinato ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Ganadera, perteneciente al municipio de Irapuato.

Asesinado por su propio padre en Guanajuato

Los hechos sucedieron cerca de las 12:15 horas en la intersección de la calle Abedul con la calle Jabalí, en la colonia Ganadera de Irapuato.

El asesinato fue reportado mediante una llamada de emergencia al 911, presuntamente realizada por varios parientes que presenciaron la escena. En la comunicación, habrían informado que un joven de aproximadamente 30 años había resultado herido por impactos de arma de fuego.

Tras las llamadas de alerta, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia arribaron al lugar, donde presuntamente la esposa de la víctima les señaló que su suegro había disparado contra su esposo tras una acalorada disputa familiar.

Las autoridades llegaron al sitio
Las autoridades llegaron al sitio tras una llamada de emergencia.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los minutos posteriores, paramédicos intentaron estabilizar al joven, pero falleció dentro de la vivienda. A pesar de ello, la familia optó por trasladar el cuerpo en un vehículo particular a un hospital, con la esperanza de recibir atención médica adicional.

Tras el ataque, el presunto responsable huyó y, hasta este lunes por la mañana, reportes extraoficiales señalaban que las autoridades mantenían un operativo de búsqueda para dar con el paradero del presunto culpable.

Hasta el momento no existen declaraciones oficiales que revelen el nombre la víctima y del presunto prófugo que habría realizado el crimen.

Presuntos problemas en la escena del crimen

La Fiscalía General del Estado asumió el caso luego de que un grupo de familiares, presentes en el lugar donde ocurrió el hecho, optó por retirar el cuerpo antes de la llegada de las autoridades ministeriales.

Esta decisión, que fue notificada a las instancias correspondientes, planteó dificultades para la preservación adecuada de la escena y para la obtención de pruebas.

Además, de forma extraoficial se ha señalado que durante la intervención oficial, los familiares mostraron una actitud renuente y se negaron a proporcionar detalles a las autoridades municipales.

Esta postura habría obstaculizado el trabajo policial vinculado al resguardo de la evidencia y al levantamiento de indicios necesarios.

Fuentes señalan que el asesinato conmocionó a la comunidad local, ya que el caso se suma a recientes incidentes de violencia registrados en la región de Irapuato.

Datos relevantes de la noticia

  • Un hombre de treinta años fue asesinado por su padre en Irapuato, Guanajuato.
  • El ataque ocurrió tras una discusión familiar en la colonia La Ganadera.
  • La esposa de la víctima identificó al agresor ante la policía.
  • El responsable huyó y está siendo buscado por las autoridades.
  • La familia trasladó el cuerpo y complicó la preservación de la escena.

Temas Relacionados

AsesinatoProblemas familiaresAtaque a balazosHomicidioIrapuatoGuanajuatomexico-noticias

Más Noticias

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

El reciente ingreso de la presentadora a un hospital ha encendido las alarmas, especialmente después de su emotivo regreso a la televisión y las revelaciones sobre su diagnóstico

Yolanda Andrade sufre recaída y

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Salina Cruz

El sismo ocurrió a las 19:33 horas, a una distancia de 88 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 21.7 km

Temblor en Oaxaca: se registra

Cámara de Diputados debe garantizar que “los ciudadanos puedan ser escuchados” en la reforma electoral, Kenia López Rabadán

El posicionamiento de la diputada presidenta subraya la necesidad de un proceso abierto, donde se privilegie la deliberación y la participación

Cámara de Diputados debe garantizar

¿Qué causó el choque entre diputadas en plena sesión del Congreso de la Ciudad de México?

La oposición acusó un retroceso en transparencia y autonomía institucional tras la reforma impulsada por Morena

¿Qué causó el choque entre

Brugada entrega ‘Mi Beca para Empezar’ en la CDMX: estos son los montos que recibirán los nuevos beneficiarios

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que será un acumulado de depósitos de cuatro meses que los estudiantes de preescolar y primaria verán reflejado

Brugada entrega ‘Mi Beca para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan culpable a un hombre

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade sufre recaída y

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

La Granja VIP: sigue en vivo la noche de asamblea hoy 15 de diciembre

Recuerdan a León Serment, el caso de cineasta asesinado por su hijo que cimbró a México, tras muerte de Rob Reiner

DEPORTES

Calendario del Clausura 2026 Liga

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca