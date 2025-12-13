Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

Los últimos reportes oficiales indican que fueron asesinadas cuatro personas, al tiempo que dos quedaron gravemente heridas en la zona | Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque armado registrado en plena celebración de la Virgen de Guadalupe dejó un saldo de cuatro hombres muertos y al menos dos personas gravemente lesionadas en la colonia Morelos, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, durante la madrugada del viernes 12 de diciembre.

De acuerdo con reportes preliminares de seguridad, el multihomicidio ocurrió minutos después de la 1:00 de la mañana ―en el cruce de las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero― cuando un grupo de personas convivía al exterior de un domicilio como parte de los festejos religiosos por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Testigos relataron a las autoridades que varios hombres armados se desplazaban a bordo de motocicletas, arribaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra las víctimas. Ante el ataque, algunas personas intentaron huir para ponerse a salvo; sin embargo, varios de los hombres fueron alcanzados por los disparos y quedaron tendidos tanto en la vía pública como sobre la banqueta y con impactos de bala.

Los sicarios abrieron fuego en cuanto ingresaron al lugar donde se llevaba a cabo el festejo por el 12 de diciembre y la Virgen de Guadalupe | Agencia EFE / Str

Tras llevar a cabo la agresión, los responsables se dieron a la fuga. Esto mientras vecinos y asistentes solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. Tan pronto ocurrió esto, paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte de cuatro hombres, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para proteger la escena del crimen.

Autoridades informaron que al menos tres personas lesionadas ya habían sido trasladadas por medios particulares a un hospital para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición, su estado de salud fue reportado como delicado por fuentes de la SSC.

El ataque armado en el festejo por un sujeto apodado como “El Chocorrol”, según vecinos

Fuentes de seguridad señalaron que el ataque armado habría estado dirigido contra un hombre identificado como Juan, apodado como “El Chocorrol” y quien figura entre los fallecidos. De acuerdo con información oficial, esta persona contaba con antecedentes relacionados con consumo de drogas y el robo de estructuras metálicas del Panteón Municipal.

Así mismo, existían reportes previos por haber ingresado en estado de intoxicación a un templo religioso, donde presuntamente insultó a los feligreses.

Los testimonios de vecinos apunta a que los agresores querían "ajustar cuentas" con un hombre que responde al apodo de "El Chocorrol" | Imagen Ilustrativa Infobae

El aseguramiento de la escena del crimen y levantamiento de cuerpos en Irapuato, Guanajuato

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y el proceso de identificación oficial.

La Fiscalía estatal informó que las investigaciones continúan en coordinación con corporaciones de seguridad municipales y estatales. Esto con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque ocurrido durante una de las festividades religiosas más importantes del país.