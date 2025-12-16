Estos son los beneficios de añadir aceite de oliva en tu crema para tener manos más suaves

Añadir unas gotas de aceite de oliva a la crema de manos puede potenciar su efecto hidratante y protector.

El cuidado de las manos forma parte de la rutina diaria de higiene y bienestar, especialmente en climas fríos o tras el uso frecuente de productos de limpieza.

Una de las alternativas recomendadas para potenciar la hidratación y suavidad de la piel consiste en añadir aceite de oliva a la crema de manos.

Este ingrediente natural, conocido por sus propiedades emolientes y antioxidantes, se ha posicionado como un aliado sencillo y accesible para mejorar la salud cutánea.

El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de añadir aceite de oliva en tu crema para tener unas manos suaves

El aceite de oliva se utiliza como ingrediente en cremas para manos por su capacidad para aportar hidratación y suavidad a la piel. Sus principales beneficios incluyen:

Propiedades emolientes: Ayuda a retener la humedad en la piel, lo que contribuye a mantener las manos suaves.

Rico en antioxidantes: Contiene vitamina E y compuestos fenólicos que pueden proteger la piel de los efectos del envejecimiento y de factores ambientales.

Ácidos grasos esenciales : Su contenido en ácido oleico favorece la regeneración y elasticidad cutánea.

Efecto calmante: Puede ayudar a aliviar la irritación y el enrojecimiento, sobre todo en pieles secas o expuestas a agentes agresivos.

Al añadir unas gotas de aceite de oliva a la crema habitual para manos, se potencia su efecto hidratante y protector, mejorando la textura y el aspecto general de la piel.

El uso de aceite de oliva en cremas mejora la textura y el aspecto general de la piel de las manos. (newsfragancias.com)

Cómo añadir aceite de oliva a tu crema de manos para obtener sus beneficios

Para incorporar aceite de oliva a la crema de manos y aprovechar sus beneficios, se recomienda seguir estos pasos:

Utiliza una crema de manos habitual, preferentemente con textura ligera para facilitar la mezcla. Coloca una pequeña cantidad de crema en la palma de la mano. Añade de dos a cuatro gotas de aceite de oliva extra virgen sobre la crema. Mezcla ambos productos frotando las palmas hasta que la emulsión sea homogénea. Aplica la mezcla en las manos, cubriendo bien toda la superficie, incluida la zona de las cutículas y entre los dedos. Permite su absorción durante unos minutos para obtener un efecto nutritivo e hidratante.

Esta combinación puede usarse a diario o varias veces por semana según las necesidades de la piel.