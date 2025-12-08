La postura del PAN ante la Ley de Aguas es “una total ignorancia”: Sheinbaum

La mandataria aseguróque el PAN habla desde la ignorancia en la Conferencia matutina. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la postura del Partido de Acción Nacional (PAN) ante la aprobación de la nueva Ley de Aguas es argumentada desde la ignorancia, debido a que no tiene fundamento su discurso, ya que el agua es un derecho, no propiedad privada.

Luego de que se recordara la postura de la oposición, que afirma que la nueva ley va en contra de la propiedad privada y que todo se quiere centralizar, la mandataria argumentó que no han leído la Constitución Política de 1917.

“La postura pública del Partido Ación Nacional, lo que demuestra es una total ignorancia, lo digo con todas sus letras; lo primero es que no han leído la Constitución, el agua es un recurso natural, un bien de la nación”, sentenció.

Respuesta de Sheinbaum al PAN

Sheinbaum recordó a los opositores que la Constitución mexicana establece que el agua es un recurso natural y un bien de la nación, no propiedad privada.

“Ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua pero lo que dice la Constitución es que se puede concesionar, entonces la Ley de Aguas Nacionales representa un ordenamiento de las concesiones“, reiteró Sheinbaum.

Agregó que “no se toca ninguna concesión, lo que se dice es ‘si tienes una concesión y ya no la usas, ya no la puedes veder, ahora tiene que regresar a la Conagua el recurso de la nación y luego concesionarse’”.

Posteriormente ejemmplificó la situación con un distrito de riego o una persona que tenía una concesión para riego agrícola: “se vendía la tierra para uso habitacional y se vendía con esa concesión del agua y nunca se avisaba a Conagua”

“Ya no era para riego sino para uso habitacional. La diferencia radica en que una se paga y la otra no, entonces el distrito de agua vendía su concesión y el nuevo desarrollo habitacional no pagaba agua”, explicó la mandataria.

Posteriormente señaló que “si se va a cambiar, se avisa a la Conagua y dará la nueva concesión de manera expedita, garantizando que sepamos a dónde se está yendo el agua por Constitución”.

La nueva Ley General de Aguas busca ordenar las concesiones para evitar que unos pocos se enriquezcan con un recurso que es de la nación. (Infobae México)

Agregó que otro caso es cuando “hay algunos distritos de riego que tienen la concesión del agua y ya no siembran pero le venden el agua al municipio y entonces le pagaban al distrito de riego por el agua”

“Imagínense, 100 agricultores que retienen una concesión, no pagan, casi no siembran y se vuelven millonarios porque le venden esa agua al municipio, ¿por qué venden esa agua y luego el municipio le debe pagar el agua a diez personas? El agua que es de todos", sentenció.

Añadió que “eso se permitía en la anterior ley, ahora no. Van a pagar menos porque se evita esa manera de terciar, entonces es ordenar. A nadie se le quitan concesiones”.

Además, señaló que “se mantiene esta idea de la relación tierra-agua e incluso se está haciendo más eficiente. Lo que no queremos es que haya personas que se estén beneficiando de manera personal de un recurso de la nación a costa de muchos millones que no tienen agua”.

Para finalizar con el tema, sugirió a los opositores y al público en general leer la Cnstitución, enfatizando que es algo importante sobre todo cuando se participa en la política.