FGR investiga desplome de jet privado en Toluca, Edomex, que dejó siete muertos

El accidente en inmediaciones del Aeropuerto de la capital mexiquense

La aeronave llevaba 10 pasajeros
La aeronave llevaba 10 pasajeros y provenía de Acapulco (X/@EspartnGN)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el inicio de una carpeta de investigación por el accidente en el que una aeronave se deslomó en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

La unidad aérea contaba con 10 tripulantes y provenía de Acapulco, Guerrero. Se trata de un jet privado Cessna 650 Citation III que se desplomó en la delegación San Pedro Totoltepec y que contaba con la matrícula XA-PRO.

En un comunicado compartido el 15 de diciembre, la FGR aseguró que al sitio del accidente acudieron elementos de la Policía Federal Ministerial, así como peritos especializados para colaborar con las autoridades mexiquenses.

"La FGR coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho“, compartió la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Había 8 pasajeros en el avión, además del piloto y el copiloto. Crédito: Facebook/Frank Zauron

Incrementa cifra de muertos

Protección Civil del Edomex informó que, hasta el corte de las 15:00 horas, había un total de seis muertos por el accidente aéreo en Toluca.

Posteriormente, Adrián Hernández Romero, quien se desempeña como coordinador de Protección Civil del Edomex, aseguró que hay siete personas muertas.

Fue a las 12:31 del 15 de diciembre que fue registrado el accidente al sur del Aeropuerto Internacional de Toluca, compartió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La unidad llevaba ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

