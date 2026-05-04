México

Gobernador de Puebla se enoja al ser cuestionado por los gastos de sus viajes en helicóptero

Alejandro Armenta asegura que los vuelos oficiales son por trabajo y rechaza acusaciones de uso indebido

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Alejandro Armenta Mier
La polémica por el uso de helicópteros oficiales en Puebla reabre el debate sobre transparencia en el gasto público. Crédito: Cuartoscuro

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reaccionó con molestia ante cuestionamientos sobre el uso de helicópteros oficiales, en medio de críticas por presuntos gastos y opacidad en sus traslados.

El mandatario negó irregularidades y sostuvo que no tiene nada que ocultar.

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Uso de helicóptero genera polémica en Puebla

Durante una conferencia de prensa, Armenta rechazó las versiones que lo señalan por utilizar aeronaves oficiales con fines político-partidistas, particularmente tras versiones que lo ubicaban viajando al Consejo Nacional de Morena en la Ciudad de México.

El gobernador aclaró que el traslado del pasado domingo tuvo como destino el municipio de Teotlalco, donde acudió por invitación del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa para participar en la celebración del Día de la Santa Cruz.

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Armenta defiende uso oficial: “es herramienta de trabajo”

El mandatario insistió en que los helicópteros forman parte de las herramientas operativas del gobierno estatal y que su uso está justificado por cuestiones logísticas y de tiempo.

Conferencia de Armenta.

“Cuando tengo que viajar de un lugar a otro y no me da tiempo, utilizo el helicóptero (…) y cuando no, uso otros medios”, afirmó, al tiempo que rechazó comparaciones con gobiernos anteriores, a los que acusó de utilizar aeronaves para fines personales.

Seguridad, emergencias y vigilancia: el argumento del gobierno

Armenta explicó que las aeronaves se utilizan principalmente en tareas de seguridad, vigilancia y atención de emergencias.

Detalló que participan en operativos nocturnos, especialmente en zonas con alta concentración de personas, así como en el combate de incendios y traslados médicos urgentes.

Incluso, aseguró que durante periodos como Semana Santa encabezó recorridos de supervisión aérea como parte de sus funciones.

Opacidad en vuelos: reserva de información por cinco años

A pesar de sus explicaciones, el tema ha generado controversia debido a que la información sobre los vuelos en helicóptero fue clasificada por un periodo de cinco años, lo que impedirá conocer detalles como rutas, costos y acompañantes hasta 2031.

helicoptero privado cdmx
El uso de helicópteros oficiales en Puebla ha generado cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas. (Fly)

El gobierno estatal argumentó que la reserva responde a motivos de seguridad, ya que la divulgación podría comprometer operaciones y la integridad de las aeronaves y sus ocupantes.

Sin embargo, el gobernador evitó profundizar en este tema cuando fue cuestionado directamente.

Críticas y respuesta política ante señalamientos

Armenta calificó las acusaciones como parte de una “fábrica de mentiras” y sostuvo que, pese a las críticas, su administración mantiene avances en temas financieros, como la reducción de costos en obra pública y la atención de adeudos heredados.

También citó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que siempre habrá sectores inconformes con su gestión.

Alejandro Armenta citó a Claudia Sheinbaum para respaldar su postura frente a los señalamientos. REUTERS/Henry Romero
Alejandro Armenta citó a Claudia Sheinbaum para respaldar su postura frente a los señalamientos. REUTERS/Henry Romero

Principales polémicas en la administración de Alejandro Armenta

A lo largo de su gestión, el gobernador ha enfrentado diversos señalamientos:

  • Amenaza de expropiación a Grupo Proyecta si no donaban terrenos
  • Denuncias de censura y presunto acoso a medios y columnistas
  • Señalamientos sobre uso de “activismo digital” por parte de empleados gubernamentales
  • Acusaciones públicas sin pruebas contra autoridades municipales
  • Cuestionamientos por un viaje personal a Estados Unidos
  • Conflictos con empresas de comunicación por contratos publicitarios

El episodio del helicóptero se suma a una serie de controversias que han marcado el inicio de su administración, en un contexto donde la transparencia y el uso de recursos públicos continúan bajo escrutinio.

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