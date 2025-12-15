Cae avioneta ejecutiva cerca del aeropuerto de Toluca, Edomex

Foto: X/@ C5 Edomex

Este lunes 15 de septiembre, se registró la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca, la nave presuntamente venía de Acapulco.

De acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México la aeronave cayó en la calle Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán, en la colonia de San Pedro Toltepec.

Indicó que se desplegaron Unidades de Emergencia para atender a las personas heridas en el accidente.

Aeronave cae cerca del aeropuerto de Toluca. (@C5Edomex)

Protección Civil del Estado de México informó a través de su cuenta oficial de ‘X’ que persona operativo está atendiendo el accidente de manera coordinada con instituciones de emergencia.

Asimismo, instó a la población a evitar la zona afectada para permitir que cuerpos de emergencia avance de manera fluida.

El cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del municipio de Metepec acudieron a la zona afectada para intentar sofocar las llamadas generadas tras el impacto.

Grupo Multimedios difundió en su transmisión directa el supuesto audio donde los pilotos de la avioneta informan sobre el desplome, se escucha:

Piloto 1: “Ir al aire el papa Romeo Oscar”.

Piloto 2: “He recibido papa Romeo, me confirma intenciones”.

Piloto 1: “Estamos desplomando papa Romeo Oscar”.

Crédito: Especial

