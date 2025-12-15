México

Cae avioneta ejecutiva cerca del aeropuerto de Toluca, Edomex

La aeronave habría salido de Acapulco con destino a la capital mexiquense hasta que se precipitó a la altura de la colonia San Pedro Toltepec

Guardar
Foto: X/@ C5 Edomex
Foto: X/@ C5 Edomex

Este lunes 15 de septiembre, se registró la caída de una avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca, la nave presuntamente venía de Acapulco.

De acuerdo con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México la aeronave cayó en la calle Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán, en la colonia de San Pedro Toltepec.

Indicó que se desplegaron Unidades de Emergencia para atender a las personas heridas en el accidente.

Aeronave cae cerca del aeropuerto de Toluca. (@C5Edomex)

Protección Civil del Estado de México informó a través de su cuenta oficial de ‘X’ que persona operativo está atendiendo el accidente de manera coordinada con instituciones de emergencia.

Asimismo, instó a la población a evitar la zona afectada para permitir que cuerpos de emergencia avance de manera fluida.

El cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del municipio de Metepec acudieron a la zona afectada para intentar sofocar las llamadas generadas tras el impacto.

Grupo Multimedios difundió en su transmisión directa el supuesto audio donde los pilotos de la avioneta informan sobre el desplome, se escucha:

Piloto 1: “Ir al aire el papa Romeo Oscar”.

Piloto 2: “He recibido papa Romeo, me confirma intenciones”.

Piloto 1: “Estamos desplomando papa Romeo Oscar”.

Crédito: Especial
Crédito: Especial

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

TolucaSan pedro toltepecavionetamexico-noticiasaeronave

Más Noticias

Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

Las personas está señaladas por causar violencia en el municipio, además de ser señaladas por presunta extorsión

Detienen a 8 personas acusadas

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 15 de diciembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Grecia Quiroz denunció violencia digital por video donde se le involucra con el diputado Carlos Tafolla

La preocupación principal de Grecia Quiroz se centra en el impacto emocional que la situación puede tener en su hijo

Grecia Quiroz denunció violencia digital

Guerra entre cárteles mantiene a México entre los países más violentos, según organizaciones internacionales

El documento señala que las disputas territoriales entre grupos delictivos han elevado el número de fallecidos y eventos violentos

Guerra entre cárteles mantiene a

Van por “El Guano”, Marina despliega operativo en el triángulo dorado para detener al hermano del Chapo Guzmán

Aureliano Guzmán Loera también es considerado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa

Van por “El Guano”, Marina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 8 personas acusadas

Detienen a 8 personas acusadas de secuestro y extorsión en Jalisco: tres son menores de edad

Guerra entre cárteles mantiene a México entre los países más violentos, según organizaciones internacionales

Van por “El Guano”, Marina despliega operativo en el triángulo dorado para detener al hermano del Chapo Guzmán

Ataque armado en Catemaco, Veracruz, deja tres muertos y cuatro heridos

García Luna apelará esta semana su sentencia a 38 años de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ana de la Reguera revela

Ana de la Reguera revela que experimentó con una mujer y los reflectores aterrizan en Monserrat Oliver

Señalan a violinista de Christian Nodal de ser “fan de su relación” con Ángela Aguilar | Videos

Stray Kids se apodera del ranking de las canciones K-Pop más escuchadas en México

Ella es Paulina Goto, ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ en su séptima temporada

Raúl Rocha Cantú traslada Miss Universo México a NY: alega persecución política en medio de investigaciones por tráfico

DEPORTES

Captan a Luis Chávez en

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca

Aaron Ramsey define como una decepción su paso por Pumas y expone a la directiva

Faitelson tacha de “majadero, altanero y mal educado” al Turco Mohamed tras altercado en la final de la Liga MX

Miami Dolphins vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver el juego en México