Delegado suplente de Portezuelo de Santa Cruz fue hallado muerto en Guerrero

Ramiro Sánchez Cortés fue visto por última vez en una asamblea

El asesinato de Ramiro Sánchez
El asesinato de Ramiro Sánchez Cortés, delegado municipal suplente de Portezuelo de Santa Cruz, sacude a la comunidad me’phaa en Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

El cuerpo sin vida de Ramiro Sánchez Cortés, delegado municipal suplente de Portezuelo de Santa Cruz, fue hallado la tarde del domingo 15 de diciembre de 2025 en el municipio de Malinaltepec, Guerrero.

El hallazgo ocurrió tras su desaparición la noche anterior, luego de participar en una asamblea comunitaria para la elección de nuevas autoridades.

De acuerdo con información publicada por Sur Acapulco, el cadáver presentaba golpes en el rostro y el cuerpo, lo que ha generado inquietud en la comunidad me’phaa.

De la desaparición al hallazgo del cuerpo del delegado

El cuerpo de Sánchez Cortés
El cuerpo de Sánchez Cortés fue hallado con signos de violencia tras su desaparición luego de una asamblea comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez Cortés, de 56 años, fue visto por última vez alrededor de las 19:00 horas del pasado sábado 13 de diciembre de 2025 cuando salió de la delegación tras concluir la asamblea.

Aproximadamente una hora después, perdió contacto con su esposa y su madre. El trayecto entre la delegación y su domicilio, de cerca de un kilómetro, atraviesa una zona de difícil acceso, lo que impidió que sus familiares pudieran iniciar la búsqueda de manera inmediata.

Temiendo que hubiera sufrido un accidente, las mujeres de la familia esperaron hasta la mañana del domingo para recorrer las veredas habituales, solicitando ayuda a vecinos y autoridades locales.

Finalmente, alrededor de las 17:00 horas, localizaron el cuerpo enmedio del bosque, a poca distancia de la vivienda familiar.

El contexto en el que se produjo la desaparición y posterior asesinato de Sánchez Cortés estuvo marcado por tensiones en la asamblea comunitaria celebrada el sábado.

La familia del delegado reportó
La familia del delegado reportó su desaparición tras perder contacto con él en un trayecto de difícil acceso entre la delegación y su casa. (Cuartoscuro)

Según los familiares, durante la reunión surgieron desacuerdos relacionados con las funciones de las autoridades, especialmente en torno a la organización de la festividad religiosa local.

Además, se mencionaron conflictos previos por la posesión de tierras; sin embargo, la situación no era reciente, según Sur Acapulco, pues el delegado suplente era hermano de Isabel, una mujer indígena me’phaa que fue asesinada en la comunidad de la Taberna.

El responsable de ese crimen fue detenido por los propios habitantes y actualmente enfrenta un proceso penal. Tras ese hecho, Sánchez Cortés asumió el cuidado de sus sobrinos pero esta situación no fue la única, pues en la cadena de hechos violentos también figura la muerte de su hermano Ciro, ocurrida apenas un mes antes del asesinato del delegado.

Tras el hallazgo del cuerpo, peritos del Ministerio Público y elementos de la Guardia Nacional acudieron a Portezuelo de Santa Cruz para realizar las diligencias correspondientes. En el lugar también se encontraba Héctor Candia Espíndola, delegado saliente, quien participó en las labores junto a las autoridades locales.

La asamblea comunitaria del sábado designó como nuevo comisario a Ojilvio Gálvez Roque, quien asumirá funciones en un contexto marcado por la violencia y la inestabilidad.

