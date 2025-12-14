FGR aclara que investigación contra María Amparo Casar no inició con Godoy, sino con Gertz Manero

La pensión de Casar fue pagada de manera ininterrumpida durante casi dos décadas hasta que Pemex suspendió los pagos en marzo de 2024. Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación penal en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue judicializada desde septiembre pasado y no de manera reciente.

La dependencia aseguró que el caso se encuentra bajo revisión judicial desde hace varios meses y rechazó que exista una persecución política o un proceso influenciado por presiones externas.

Godoy se deslinda y señala que la investigación inició con Gertz Manero

En un comunicado oficial, la FGR precisó que la indagatoria comenzó cuando Alejandro Gertz Manero aún se desempeñaba como fiscal general.

Por esta razón, aclaró que el proceso no fue iniciado durante la gestión de la actual titular, Ernestina Godoy Ramos.

La dependencia aclaró que el proceso se inició bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, no de Ernestina Godoy. Crédito: FGR

La Fiscalía explicó que el Ministerio Público Federal analiza actualmente la carpeta de investigación para verificar que haya sido integrada conforme a derecho, luego de que el expediente fue presentado ante un juez federal desde septiembre.

Asimismo, la institución subrayó que su actuación se apega estrictamente al marco jurídico y que es falso que se trate de un procedimiento impulsado por intereses políticos.

¿Cuál fue el inicio del caso Casar?

La investigación está relacionada con la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos otorgó a María Amparo Casar tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004, cuando éste era trabajador de la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con los antecedentes, Pemex comenzó a pagar la pensión en enero de 2005.

Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, falleció en octubre de 2004 cuando trabajaba en Pemex. Crédito. Especial

Los depósitos se realizaron de manera ininterrumpida durante casi dos décadas.

En marzo de 2024, la empresa suspendió los pagos de la pensión. Ante esta decisión, Casar promovió un juicio de amparo para exigir la restitución del beneficio.

Esta acción legal derivó en una respuesta por parte de Pemex y del Gobierno federal, que llevaron el caso al ámbito penal.

Pemex denuncia ante la FGR

El 5 de abril de 2024, Pemex presentó una denuncia penal ante la FGR.

Días después, la Fiscalía inició formalmente la carpeta de investigación y comenzó a solicitar información para integrar el expediente.

Desde el gobierno de AMLO se difundió información de María Amparo Casar y su familia escudado en que se trata de un caso de corrupción. Foto: X

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a Casar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual contempla penas que van de seis meses a 12 años de prisión, además de sanciones económicas.

La audiencia se llevará a cabo ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se definirá si la presidenta de MCCI es vinculada a proceso.

Daño patrimonial de 31 millones para Pemex

En mayo de 2024, durante conferencias oficiales, autoridades federales señalaron que la pensión habría sido otorgada de manera irregular y estimaron un posible daño patrimonial de 31 millones de pesos para Pemex.

Pemex otorgó a María Amparo Casar una pensión vitalicia tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004. REUTERS/Edgard Garrido.

La investigación también incluye a exfuncionarios de la empresa petrolera que presuntamente participaron en la autorización y el pago de la pensión.

Avances del caso Casar hasta ahora

La carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre.

La FGR niega que exista persecución política.

El delito imputado es uso ilícito de atribuciones y facultades.

Pemex estima un daño patrimonial millonario.

Un juez federal definirá la situación jurídica de los implicados.

La FGR reiteró que será el Poder Judicial el encargado de determinar responsabilidades y resolver el caso conforme a derecho.